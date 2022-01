Impfen inmitten von Kunstwerken: So lief die Impfaktion in der Rostocker Kunsthalle

Rostock

Mit diesem Ansturm haben die Verantwortlichen am Sonnabend selbst nicht gerechnet – lange vor Ende der Impfaktion im Schaudepot der Rostocker Kunsthalle wurde der Biontech-Impfstoff knapp. Dieser wurde für Schwangere und unter-30-Jährige vorbehalten. „Die Nachfrage gerade von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist sehr hoch“, sagte Impfärztin Luise Reetz aus Lichtenhagen Dorf.

In Kooperation mit der Kunsthalle hat die Allgemeinmedizinerin am Sonnabend zwischen 9 und 13 Uhr insgesamt 97 Menschen erst- oder zweitgeimpft, auch Booster wurden angeboten. Den Piks gab es in besonderer Atmosphäre – inmitten der Ausstellung mit Werken von Sergei Tchoban.

Aktion könnte wiederholt werden

Für Sven Bastian ist der Weg zum Schaudepot kurz. „Ich wohne in Reutershagen und wollte die Gelegenheit nutzen, meine dritte Impfung zu bekommen“, sagt er. Er und seine Freundin hätten entschieden, sich boostern zu lassen. „Ich hätte jetzt bald mal meinen Hausarzt angerufen – aber so ist das natürlich entspannter“, sagt der 32-Jährige.

Teilgenommen hat auch Cindy Höhne. „Ich arbeite in der Kunsthalle und habe das mit organisiert“, sagt die Rostockerin, die von ihrer zweijährigen Tochter Nele begleitet wird. „Da bietet sich das ja an.“

Zufrieden ist auch Kunsthallen-Chef Jörg-Uwe Neumann. „Wir setzen lieber auf Angebote, anstatt auf Verbote“, betont er. „Wir wollen natürlich, dass die Rostocker bald wieder in unsere Ausstellung kommen können.“ 97 Menschen holten sich in den vier Stunden ihren Piks ab. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses Angebot wiederholen – der Bedarf ist da“, so Neumann. Der Chef hofft, bald seine Impfzulassung zu erhalten. „Wenn dann zwei Leute impfen können, geht das ja auch noch schneller.“

Von Katharina Ahlers