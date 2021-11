Insel Usedom: Erfolgreicher Start für Tage jüdischer Musik

Heringsdorf

Alle lieben seine Hits, aber kaum einer kennt den Autor: Von es „Es grünt so grün“ bis „Liebling, mein Herz lässt Dich grüßen“ hat der jüdische Dichter Robert Gilbert das Chanson der Goldenen Zwanziger in Berlin geprägt, bevor er von den Nationalsozialisten verbannt wurde und das Land verlassen musst. Zur Premiere der Internationalen Tage Jüdischer Musik auf Usedom präsentierten die Berliner Sängerin Jeannette Urzendowsky aka Chanson-Nette, der Schauspieler Henry Nandzik gemeinsam mit dem Trio Scho viele Hits der Goldenen Zwanziger den rund 70 Gästen im Hotel Esplanade in Seebad Heringsdorf.

Nach Konzerten in Potsdam, Berlin, Stavenhagen und Röbel bringt der jüdische Musikherbst des Usedomer Musikfestivals auch noch Synagogen in Würzburg, Köln und Görlitz zum Klingen. Weitere Informationen zu den Internationalen Tagen Jüdischer Musik unter www.itjm.de.

Von Cornelia Meerkatz