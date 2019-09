Intendant der Festspiele MV wechselt an die Alte Oper Frankfurt

Kultur Letzte Saison - Intendant der Festspiele MV wechselt an die Alte Oper Frankfurt Markus Fein gibt seinen Posten zum 1. September 2020 auf. Seine Nachfolge bei den Festspielen, die zu den drei größten Klassik-Festivals in Deutschland zählen, ist noch offen.

Markus Fein, Intendant der Festspiele MV, wechselt im September 2020 an die Alte Oper in Frankfurt am Main. Quelle: Festspiele MV