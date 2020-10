Interview: Das sagt Sänger Sebastian Madsen zum neuen Punk-Album

Prießeck/Rostock

Am 9. Oktober erscheint das neue Madsen-Werk „Na gut, dann nicht“. Es ist das achte Studio-Album der Wendländer und überraschenderweise eine launige Punk-Platte. Das wirft natürlich Fragen auf. Frontmann Sebastian Madsen beantwortet sie.

OSTSEE-ZEITUNG: Sind Madsen jetzt eine Punkband?

Anzeige

Sebastian Madsen: Ich würde uns nicht als Punkband bezeichnen, sondern vielleicht als Punk-Urlauber. Wir nehmen Urlaub von der normalen Madsen-Band und machen eine Frischzellenkur. Es ist wahrscheinlich ziemlich bescheuert und uncool, aber gerade deshalb die beste Zeit, um Punk zu reanimieren.

Wie kam es dazu?

Das war keine bewusste Entscheidung. Ich hatte Lockdown-Langeweile und war wie in einer Schockstarre. Normalerweise spielen wir im Sommer auf Festivals. Als klar war, dass das wegfällt, war es schwer für uns alle. Ich habe dann an einem anderen Madsen-Album weitergearbeitet, das schon fast fertig geschrieben ist, habe aber auch gemerkt: Ich komme da nicht weiter. Da habe ich kreuz und quer Musik gehört und bin bei den Ramones gelandet. Bei ihrem Song „Blitzkrieg Bob“ bekam ich eine Punk-Gänsehaut. Das hat mich so richtig kalt erwischt. Drei Akkorde, einfach, schnell und dreckig. Dann war der tiefe Wunsch da, genau so etwas mal wieder machen zu wollen.

„Das war wie in einem Rausch“

Normalerweise schreibst du Musik und Texte allein. Dieses Mal auch?

Mit Madsen haben wir eine Art Rezeptur erfunden, wie die Band klingt. Nun haben wir alle Regeln aufgebrochen. Niko, Sascha und Johannes haben viel zu den Texten beigesteuert und singen auch in mehreren Liedern. Da hat sich eine totale Spielfreude entwickelt. Wir können unseren Humor besser zeigen und haben uns gefühlt wie eine andere Band. In zwei Wochen waren wir durch mit Songwriting und Produktion. Das war wie in einem Rausch.

So sieht das Cover von „Na gut, dann nicht“ aus. Es ist das achte Studioalbum der Band. Quelle: Promo

Sechs eurer sieben Studio-Alben haben es in die Top Ten geschafft. Wie wichtig ist kommerzieller Erfolg, und glaubst du, dass das neue Album auch in die Charts geht?

Das kann ich nicht sagen. Ich habe mir vorgenommen, dass es mir egal ist. Bisher sind wir immer mal auf Hit-Suche gegangen. Das war jetzt egal. Schon beim ersten Lied war klar, im Radio wird das nicht laufen. Zumindest nicht im großen Formatradio. Es ist halt nicht für alle und vielleicht sogar eher etwas für ältere Leute. Denn ich habe den Eindruck, dass Punk für Teenager nicht gerade eine große Rolle spielt.

Zu drei Songs habt ihr Videos online gestellt. Wenn man sich die Kommentare dazu durchliest, könnte man meinen, viele hätten nur darauf gewartet, dass ihr euch in diese Richtung entwickelt. Wie schätzt ihr das Feedback ein?

Viele haben geschrieben, dass es sie an die alten Madsen erinnert. Aber in der Tat haben wir so noch nie geklungen. Ich glaube aber, viele Oldschool-Fans freuen sich darüber.

Kommentare von rechts außen? Gelöscht.

Gibt es auch negative Reaktionen?

Im Lied „Behalte deine Meinung“ geht es um Verschwörungstheoretiker, Nazis und Brüllaffen, um Leute, die ihre Meinung unreflektiert raushauen oder vielleicht gar keine richtige Meinung vertreten. Dazu haben wir ein provokantes Video gedreht. Unser alter Kumpel und früherer Keyboarder Folli verkörpert einen Wutbürger, der mit ‚Ich liebe Deutschland‘-T-Shirt durch den Garten rennt und Schnaps säuft. Dazu haben wir einige Kommentare gelöscht, die von rechts außen kamen und auf unserem Youtube-Kanal einfach nichts verloren haben. Gleichzeitig fühlten wir uns dadurch bestätigt, dass wir in eine Kerbe gehauen haben, wo die erst mal sauer werden. Das ist ja schon mal gut, weil es bedeutet, dass wir die richtigen Leute angesprochen haben.

Was kam denn da so vor?

Zum Beispiel so etwas wie: „Behaltet doch eure dämliche Meinung für euch, ihr linken Zecken“. Andere versuchen es etwas geschickter und schreiben: „Ich war ja mal Fan von euch, aber diese neue politische Richtung ist einfach nur widerlich“ (lacht). Wir waren aber schon immer politisch. Vielleicht nur nicht so ausgeprägt wie jetzt.

Benjamin von Stuckrad-Barre ist Teil des neuen Madsen-Albums. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Auf eurem neuen Album ist auch Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre zu hören, wie er in absurder Wörterbuch-Manier über Punk sinniert. Wie kam es dazu?

Er hat vor einer Zeit Instagram für sich entdeckt und einmal seine Discokugel gefilmt, als im Hintergrund unser Lied „Du schreibst Geschichte“ lief. Das Video hat er hochgeladen und uns in seiner Story markiert. Dann habe ich ihn angeschrieben und wir verstanden uns gut. Als ich ihm erzählt habe, dass ich an Punksachen arbeite, war er ganz hellhörig und hatte einige Ideen. Es ist ein produktiver Austausch. Wir sind Telefon-Freunde in der Corona-Zeit geworden und er ist ein guter Berater.

Wann wird’s mal wieder richtig abgehen?

Ansonsten hat euch das Virus aber ziemlich zu schaffen gemacht oder?

Eigentlich wollten wir im April und Mai unsere bisher größte Tour spielen. Da waren Hallen dabei, von denen wir bisher nur geträumt haben. Zu unseren Konzerten gehört einfach, dass alle springen, schwitzen und alle mitsingen. Das ist ja gerade das Verkehrteste, was man tun kann.

Madsen-Konzert 2019 im Rostocker Iga-Park. Sänger Sebastian hofft, dass so etwas in einem Jahr wieder möglich sein wird. Quelle: Ove Arscholl

Meinst du, so etwas wird irgendwann wieder möglich sein?

Wir können ja nur so schlecht planen wie alle anderen auch in der Musikbranche. Die Tour haben wir erst auf diesen und nun auf Herbst 2021 verlegt. Mein Gefühl sagt mir, dass es dann wieder gehen wird. Im nächsten Jahr müssten wir tatsächlich auch mal wieder spielen, sonst wird es langsam leer auf dem Konto.

Von Kai Lachmann