Heinz Rudolf Kunze feiert sein 40-jähriges Bühnenjubiläum in diesem Jahr mit der Veröffentlichung des Doppelalbums „Werdegang“. Wie es entstanden ist, warum er es nicht „Best-of-Album“ nennt und warum die Musikindustrie den Bach runtergeht, erzählt der Rock-Poet im OZ-Interview.

Am Freitag erscheint Ihr neues Album „Werdegang“. Was für Gefühle begleiten Sie heute bei so einer Veröffentlichung?

Eigentlich immer noch eine gewisse vorfreudige Nervosität. Das ändert sich nicht, egal, wie viele Platten ich schon gemacht habe. Man scharrt mit den Hufen, macht eine Werbekampagne, reist kreuz und quer durch Deutschland, spricht mit Radio- und Fernsehleuten und ist ein bisschen kribbelig, wie denn die Menschheit da draußen das wohl aufnimmt.

Wie lässt sich der Erfolg messen? Kaufen Ihre Fans Tonträger? Downloads? Streams?

Ein großer Teil meiner Hörer kauft noch Musik als Gegenstand, weil es Menschen sind, die noch Respekt vor Musik haben.

Von Streaming halten Sie wohl nichts?

Streaming ist Diebstahl am Künstler. Das ist legalisierte oder geduldete Kriminalität. Das ist, wie so vieles in diesem Land, nicht in Ordnung.

Was müsste anders sein?

Wenn ich das wüsste, wäre ich Politiker und Medienexperte irgendeiner Partei. Ich habe fassungslos mit ansehen müssen, wie die Musikindustrie sich ihre eigenen Möglichkeiten hat aus den Händen nehmen lassen, tatenlos zugesehen hat wie das Kaninchen vor der Schlange, und wie Musik mehr und mehr enteignet wurde. Deswegen wird es auch die großen Plattenfirmen, wie sie heute sind, nicht mehr lange geben. Das sind Dinosaurier – die sterben gerade aus.

Aber in irgendeiner Form wird es doch sicher immer neue Musik geben?

Das ist für mich sehr offen, inwiefern es noch Musik geben wird, denn wenn Streaming das Fundament sein soll, auf dem man eine Karriere als Musiker aufbauen kann, dann kann man es vergessen. Dann gibt es Musik bald nur noch von Hobbymusikern, die nebenbei noch was anderes machen müssen, denn davon kann man einfach nicht leben.

Wovon leben Sie heute?

Ich lebe natürlich von den viereinhalb Millionen Platten, die ich schon verkauft habe in meinem Leben, und ich lebe von Konzerten. Nicht von Neuverkäufen, denn die betragen ja heute nur noch einen Bruchteil dessen, was man früher hatte. Wenn man heute 30 000 CDs verkauft, dann ist man Gott. In den 80ern war man mit 30 000 ein Niemand.

Wieso macht man dann trotzdem noch Alben?

Warum kämpft Don Quijote gegen Windmühlen?

Für 1000 Fanboxen des neuen Albums haben Sie ihr Klavier auseinander genommen …

Ja – mein Klavier, das allerdings auch nicht mehr zuverlässig bespielbar war. Es war sozusagen ein sterbendes Instrument. Und statt es zu verschrotten, dachten wir, es wäre eine bessere Idee, wenn es wie in einer eucharistischen, religiösen Geste aufgeteilt wird auf 1000 Fans und symbolisch bei ihnen weiterlebt. Ich mag diese Vorstellung.

„Werdegang“ erscheint am 19. November 2021. Quelle: Meadow Lake Music

Das neue Album ist ein Best-of – wieso?

Ich habe es nicht Best-of genannt. Schon in den 90ern habe ich das Doppelalbum „Nonstop“ nicht Best-of genannt. Es ist eine Auswahl. Ähnlich wie damals – die erste CD enthält die Hits, die die Mehrheit der Hörer kennt und mag. Und die zweite CD enthält eher meine persönlichen Favoriten. Bei der zweiten habe ich darauf geachtet, dass es keine Überschneidungen mit meinen ersten Favoriten von „Nonstop“ gibt. Es ist eine Rückschau, eine Betrachtung meiner 40 Jahre Vergangenheit. Den Begriff „Best-of“ mag ich nicht. Das ist wie ein Grabstein, danach kann nichts mehr kommen.

Ihre Fans konnten mit abstimmen, was auf die Platte kommt?

Ja, wir haben das mit einbezogen in unsere Auswahl. Vor allem bei CD 1 war es natürlich keine große Überraschung. Aber es freut mich auch immer, wenn jemand nicht „Dein ist mein ganzes Herz“ oder „Lola“ wählt, sondern „Götter in Weiß“ – dann weiß ich, das ist ein richtiger Kenner. Bei der zweiten CD habe ich mich über jede Zustimmung gefreut.

Die Lieder haben ja alle ein neues Gewand in verschiedenen Studios bekommen. Was war der Plan? Sollten die Songs besser werden oder einfach nur anders?

Anders! Besser wäre eine sehr hohe Messlatte, das verlange ich gar nicht. Aber was wäre der Sinn darin, die Lieder noch mal in den alten Versionen auszukoppeln? Das ist doch stinklangweilig. Ich fand die Idee besser, eine richtige Ausschreibung zu machen und auf junge, aktuell erfolgreiche Produzentenkollegen zu warten, die Bock darauf haben, sich mit dem alten Zeug auseinanderzusetzen. Und die sollten das natürlich so machen, wie sie das empfinden. Die sollten mich überraschen und zum Lachen bringen – und das haben sie auch geschafft.

Inwiefern?

Na, weil es mich teilweise wirklich verblüfft hat. Hören Sie sich mal die neue Version von „Lola“ oder „Finden Sie Mabel“ an. Das ist mehr 80er als ich es jemals war. „Finden Sie Mabel“ hatten wir damals als Country-Nummer im Stil von Springsteen oder Tom Petty gemacht. Und jetzt klingt es wirklich wie ’ne NDW-Nummer von 1980. Und das ausgerechnet von einem jungen Erfolgsproduzenten wie Tim Tautorat, der mit Annenmaykantereit arbeitet. Aber je jünger sie sind, desto mehr sind sie auf Synthesizer fixiert. Die 80er werden diese jungen Leute offensichtlich nicht los.

Es gibt inzwischen auch Podcasts von Ihnen – etwa „Durch die Brille gefragt“ und „Kunze über Kunze“. Wie kam es dazu?

Ganz einfach – durch Corona hatte man ja seit März 2020 sehr viel mehr Zeit als einem lieb war. Sieben Monate war ich vollkommen gelähmt, durfte gar keine öffentlichen Aktivitäten machen. Irgendwann ging es wieder ganz vorsichtig mit Solokonzerten und Sicherheitsabstand los. Aber es war immer noch viel Zeit übrig. Und dann habe ich mich entschieden, mal so was zu machen, alle möglichen Leute abzuklappern. Dabei habe ich bestehende Bekanntschaften wie zu Wigald Boning oder Hugo Egon Balder vertiefen können und andere tolle Leute neu kennengelernt. Das war schon eine interessante Reise. Gerade pausieren wir aber, weil wir bis Weihnachten alle Hände voll mit dem neuen Album und Konzerten zu tun haben. Und im Dezember will ich auch mal anfangen, fürs nächste neue Album zu komponieren.

Heinz Rudolf Kunze will 2022 auf Tournee gehen. Quelle: Simon Stoeckl

2022 geht es dann auch wieder auf Tour …

Ja, wir wollen es hoffen. Ich will nichts beschreien, aber wir leben in sehr unsicheren Zeiten und ich kann nur hoffen und beten, dass die zum dritten Mal verschobene Tour auch stattfinden kann.

Jetzt gibt es ja diese 2G-Option, die ja auch viel diskutiert wird. Was ist das für Sie – Spaltung der Gesellschaft oder einzige Chance, weiterzumachen?

Wenn die Deutschen mal ein bisschen ins Ausland gucken würden, was sie allerdings verlernt haben, dann sähen sie, dass um uns herum immer mehr Staaten zur Impfpflicht tendieren. Dazu tendiere ich schon von Anfang an. Ich finde Nichtimpfen unverantwortlich.

Also sind Kunze-Konzerte künftig 2G?

Das habe nicht ich zu entscheiden, sondern der Veranstalter, der das Risiko trägt. Ich denke, es geht nur so, ansonsten werden sie schlicht und einfach nicht stattfinden können.

Am 13. Mai sind Sie dann hoffentlich in Rostock, auf der Moya-Kulturbühne. Was ist zu erwarten?

Ein großer Schwerpunkt ist das letzte Album „Der Wahrheit die Ehre“, das einen großen Teil des Konzerts einnimmt. Das ist Ehrensache, denn man macht ja kein neues Album als Vorwand, um alte Hits zu spielen. Wir werden es aber auch mit dem Jubiläum mischen, denn das will auch gefeiert werden. Und dann gibt’s eine möglichst interessante Mischung aus Titeln, die selten bis nie gespielt wurden.

Was verbinden Sie mit Mecklenburg-Vorpommern?

Nichts Privates, aber viele tolle Erfahrungen, unter anderem meinen unvergesslichen Fernsehdreh bei „Soko Wismar“. Und natürlich viele tolle Konzerte und Lesungen in diesem doch sehr schönen, seenreichen, menschenarmen Bundesland. Auf dem Darß habe ich viele Lesungen gemacht, nettes Publikum erlebt und immerhin habe ich mein letztes Livealbum auch im Schweriner Schloss aufgenommen.

Da Sie „Soko Wismar“ ansprechen – im „Tatort“ sind Sie ja kürzlich auch schon aufgetaucht. Werden Sie jetzt öfter als Schauspieler aktiv?

Nein, erst mal nicht. Aber ich bin da sehr heiß drauf. Das ist eine tolle Ablenkung von meinem Musikerjob, die mir großen Spaß macht. Ich bin da für alles offen.

Wie sind Sie zur Musik gekommen? Was waren die ersten Einflüsse?

Ich hatte ja einen privilegierten Einstieg in die Musik, weil ich meine Pubertät in den 60er-Jahren erlebt habe. Mein erstes Album war „Sgt. Pepper’s …“ von den Beatles und meine erste Single „The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore“ von den Walker Brothers. Da war ich so zehn, elf Jahre alt. Ich habe mich also schon sehr früh dafür interessiert. Und ich hatte eben das große Glück, mit The Who, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Pink Floyd und den ganz Großen aufzuwachsen. Die Zeit, als ich jung war, war die beste, die die Rockmusik je erlebt hat und die wird auch nicht wiederkommen. Es gibt heute einfach keine Musik mehr von der Relevanz. Wenn sie heute an einem Probenraum von jungen Musikern vorbeikommen, dann hören Sie immer noch die Lieder von Led Zeppelin oder Black Sabbath. Und warum? Weil’s das Beste war.

Und welche Platte haben Sie zuletzt gekauft?

Das neue Album von My Morning Jacket. Das liegt allerdings noch ungehört auf meinem Wohnzimmertisch. Weil ich gerade permanent auf Reisen bin, warte ich noch auf den Moment, wenn ich es zum ersten Mal hören kann.

Von Ove Arscholl