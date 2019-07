New York

Zum Geburtstag schenkt sich Jennifer Lopez gleich eine ganze Welttournee. Unter dem Motto „It’s My Party“ tourt die Musikdiva derzeit über die Bühnen der USA, fast jeden Abend steht eine andere Stadt auf dem Programm und für den August sind schon Auftritte in Russland, Ägypten, Israel und der Türkei angekündigt. Ihren 50. Geburtstag am Mittwoch (24. Juli) hat sie sich frei gehalten, schon am Tag danach aber will sie in Miami wieder auf der Bühne stehen.

Die Musikerin hat allen Grund, sich selbst zu feiern: Mit Millionen verkaufter Alben und Erfolgssongs wie „ If You Had My Love“, „Love Don’t Cost a Thing“ oder „Jenny from the Block“ hat sie sich in die Liga der erfolgreichsten und bekanntesten Musiker der Gegenwart hochgesungen und getanzt und auch als Schauspielerin ist „La Lopez“ erfolgreich. Zudem scheint sie nach mehreren gescheiterten Ehen auch privat ihr Glück gefunden zu haben – mit ihren 2008 geborenen Zwillingen (Vater ist Sänger Marc Anthony) und ihrem Verlobtem, dem Ex-Baseballstar Alex Rodriguez.

Jennifer Lopez betont immer wieder ihre bescheidenen Wurzeln

Aber trotz allen Erfolgs, trotz Glitzer und Glamour – „ J. Lo“ betont immer wieder, dass sie zu ihren bescheidenen Wurzeln stehe und eigentlich immer noch „Jenny from the Block“ sei, die kleine Jenny aus der New Yorker Bronx. Dort wuchs Lopez als Tochter puerto-ricanischer Einwanderer auf. „Ich denke gerne, dass ich im Großen und Ganzen die gleiche geblieben bin“, sagte Lopez einmal der Deutschen Presse-Agentur. 2014 kam sie erstmals für ein Konzert zurück in den nördlichen New Yorker Stadtteil und bezeichnete den Moment als „Erfüllung eines Traums“.

Das College hatte Lopez einst abgebrochen, um als Rechtsanwaltsgehilfin und Tänzerin zu arbeiten. Bald bekam sie erste Schauspielrollen und Engagements als Background-Tänzerin, unter anderem bei Janet Jackson. 1998 folgte dann der erste eigene Plattenvertrag – und schon die ersten beiden Alben „On the 6“ und „ J. Lo“ machten Lopez zum Superstar.

Auch das Privatleben von Jennifer Lopez war immer wieder Thema

Inzwischen hat die Musikerin, die sich stets durchtrainiert und in knappen Outfits präsentiert, schon mehr als ein halbes Dutzend erfolgreiche Platten herausgebracht, in zahlreichen Filmen und Serien mitgespielt und dafür dutzende Preise abgeräumt. Sie entwarf Mode und Parfüms, eröffnete Restaurants und es gibt sie als Barbie-Puppe. Lopez betonte immer auch ihre puerto-ricanischen Wurzeln, sang häufig auf Spanisch und wurde so zum Idol der Latino-Kultur.

Fast noch mehr als mit ihrer Musik machte die Diva aber immer auch mit ihrem Privatleben Schlagzeilen: Ihre ersten drei Ehen scheiterten – mit dem Kellner Ojani Noa (1997-1998), dem Tänzer Chris Judd (2001-2002) und dem Sänger Marc Anthony (2004-2011). Auch zahlreiche weitere Beziehungen zerbrachen, darunter eine mit dem Schauspieler Ben Affleck.

Jede freie Minute verbringt Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen

Mit dem Ex-Baseballprofi Alex Rodriguez habe sie nun aber endlich den Richtigen gefunden, sagte Lopez jüngst der „ Sports Illustrated“. „Was mir gefehlt hat, hatte er. Und was ihm gefehlt hat, hatte ich.“ Das habe sie schon 2005 geahnt, als beide sich in einem Baseballstadium kennenlernten. „Wir haben uns die Hände geschüttelt und da war eine merkwürdige Energie für einige Sekunden – drei bis fünf Sekunden, die man jemandem in die Augen schaut und hängenbleibt.“

Das Wichtigste blieben ihr aber stets ihre 2008 geborenen Zwillinge. „Jede freie Minute ist für die Kinder und so gefällt es mir.“

Von dpa/RND