Malchin

„Ja, man nennt mich hier den Mecklenburger Cowboy. Und ich lebe am Kummerower See. Ich kann zwar nicht reiten und nicht schießen. Aber jeden Freitagabend hab ich ein’ im Tee.“

„Country hat mich schon als Kind fasziniert.“

Jan Tessin singt in seinem Malchiner Studio. Er ist 44 Jahre alt, gelernter Maurer, er ist verheiratet, er hat zwei Töchter, zehn und acht Jahre jung – und er hat einen kleinen, äußerst sympathischen Spleen: Er ist der Mecklenburger Cowboy. Seit Jahren ist er quer durch Mecklenburg und Vorpommern mit Banjo, Gitarre, Mundharmonika, Cowboyhut und Holzfällerhemd unterwegs. Private Partys, Dorffeste, Hochzeiten, Geburtstage, Kneipengigs. Schön kuschelig muss es sein. Die großen Bühne sucht er nicht. „Am liebsten trete ich direkt neben dem Bierwagen auf“, so der Cowboy.

Schuld waren Colt Seavers und Johnny Hill mit „Kilometer 330“

Ein Mann in den besten Jahren, wie man früher mal sagte – der so gut wie jedes Wochenende auf irgendeiner Bühne steht. 50 Auftritte hatte er in dem Jahr, bevor Corona kam. „Country ist mein Steckenpferd, das hat mich schon als Kind fasziniert“, sagt er. Auslöser seien Karl May-Filme und die Colt-Seavers-Serie gewesen. Da hätte ihn der Country-Virus erwischt.

Jan Tessin (44) aus Malchin ist der Mecklenburger Cowboy und spielt Country mit deutschen Texten. Auf seinem rechten Unterarm hat er ein Konterfei von Johnny Cash. Quelle: Martin Börner

In seinem Studio in Malchin hängt ein Poster: „Route 66 – The Mother Road“. Daneben Singles von Mirielle Mathieu, Charlie Brown, Mitch Miller & sein Orchester. Aus den Zeiten, als Polydor und Philips im akustischen Segment noch Marktführer gewesen sind. An den Wänden Autogrammkarten von Frank Zander, Roland Kaiser, den Amigos. Im Hauptberuf ist Jan Tessin Medienassistent der Landesmedienanstalt MV und arbeitet im Studio Malchin auf der Welle 98,7 – dem Außenstudio des offenen Kanals in Neubrandenburg „NB Radio 88.0“. Musik ist sein zweites Standbein.

„Hey Boss, ich brauch’ mehr Geld“ oder „Take It Easy, altes Haus“

Geboren wurde der Mecklbörg-Cowboy in Malchin, aufgewachsen ist er in Gorschendorf am Kummerower See. Mit 14 begann die Maurerlehre. Da hat ihm seine Mutter eine Gitarre geschenkt, weil sonntags auf RTL immer die Musikshow „Kilometer 330“ mit Johnny Hill kam. „Das war mein Ding. Die hab’ ich immer geguckt.“ Das Spielen hat er sich ohne Noten selbst beigebracht. Gesungen hat er schon als Kind gern im Chor oder zu Hause „Hey Boss, ich brauch’ mehr Geld!“ von Gunter Gabriel oder „Take It Easy, Altes Haus“ von Truck Stop zum Besten gegeben. Aber die Geburtsstunde seiner Musikerkarriere liegt auf dem Bau. „Im dritten Lehrjahr mit 16 bin ich schon mit Gitarre auf Richtfesten aufgetreten.“

Jan Tessin (44) aus Malchin ist der Mecklenburger Cowboy und spielt Country mit deutschen Texten. Auf seinen rechten Unterarm hat er sich das Konterfei von Gunter Gabriel tätowiert. Quelle: Martin Börner

Dann ist er so durchgetingelt, hat Musik gemacht und sich bei zwölf verschiedenen Firmen versucht. Irgendwas war immer. 1997 ging’s zum Bund nach Stern Buchholz. Er gondelte mit ’nem Bundeswehrbulli in bronzegrün für Abgasuntersuchungen des Truppenfuhrparks durchs Land – da packte ihn der Reisevirus durch die Heimat. Die Klampfe immer im Fond. 2001 gründete er mit Thilo Morgenstern das Duo „Western Art“. Eine Zeit, die ihn prägte. Heute sagt er: „ Thilo hat schon zu DDR-Zeiten Musik gemacht und mir in dem Business alles beigebracht.“

Seit 2008 ist Jan Tessin solo unterwegs. Er hat im „Traumfänger“ in Erkner vor den Toren Berlins mit Größen wie mit Reinhard Fißler oder Hans, die Geige gemuggt, hat auf der Grünen Woche geklampft – doch seine Bühne ist die Heimat: Country in Meck-Pomm. „Das ist es – am besten mit deutschen Texten aus der Heimat mit Peenestrom und Kummerower See.“ Für die orthodoxe Country-Community ist er damit eher tabu. Dabei ist der Mecklenburger Cowboy äußerst kreativ. „Ich schreib’ ständig Songs. In meinem Kopf rauscht ohne Ende die Musik – Peene, Heimat, Western, das sind meine Themen.“ Da entstehen Lieder wie „Mecklenburger Cowboy“ oder „Pistolenmama“ – vielleicht nicht die ganz großen Werke der Musikliteratur, aber eingängig. Das wippt direkt ins Bein hinein. „Es gibt nichts Schöneres, als wenn die Leute meine Hits mitsingen“, sagt er.

Jan Tessin (44) aus Malchin ist der Mecklenburger Cowboy und spielt Country mit deutschen Texten. Quelle: Martin Börner

Zu den Eigenkompositionen kommen bei Live-Acts Country-Klassiker wie „Some Broken Hearts Never Mend“ von Don Williams, Songs von Tom Petty, Dolly Parton, Kenny Rogers, Traveling Wilburys und natürlich die Hits seiner Giganten wie die deutsche Version „Jagdgeister zieh’n vorbei“ des Johnny Cash-Klassikers „(Ghost) Riders In The Sky“ und „Komm’ unter meine Decke“ von Gunter Gabriel. Sein Motto für Auftritte: „Ich sach’: Kommt in meine Welt. Die Leute sollen eine Stunde Freude haben bei mir und die Alltagssorgen vergessen.“

Jan Tessin spielt Banjo, Gitarre, Mundharmonika und singt seine Songs selbst. In seiner Freizeit ist er immer noch freitags in der Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr Malchin aktiv – daher hat er auch freitags gern „ein in Tee“, wie er singt. Auf dem rechten Unterarm hat er die Konterfeis von Gunter Gabriel und Johnny Cash tätowiert. „Mein musikalisches Yin & Yang“, sagt er. Nicht die letzten Körperbilder. Vielleicht kommen noch die Töchter und seine Ehefrau, eine Krankenschwester und begeisterte Bikerin, dazu. Mal schauen. „Meine Liebste hat mein Porträt ganz groß auf dem Rücken.“ Sowas hat kann er sich auch vorstellen. Und wenn’s schief geht in der Liebe? „Wird’s nicht und wenn, kann sie immer noch behaupten, das sei Bud Spencer.“

Von Michael Meyer