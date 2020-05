Jazzkonzert kommt per Stream von Köln nach Rostock

Rostock

„Dieses Konzert war lange geplant“, sagt Andreas Martens von Jazzclub Rostock. Stattfinden sollte es traditionsgemäß im Carlo 615 in Stadthafen Rostock, als Termin war der 16. Mai gesetzt. Doch dann kam die Corona-Krise: Auch das Konzert des Janning-Trumann-Quartetts wurde abgesagt. Damit die Jazzfreunde trotzdem in den Genuss des Auftritts kommen, hatte Martens eine Idee. Sein Vorschlag: Das Konzert findet in Köln statt und wird dann per Livestream nach Rostock übertragen. Martens setzte sich mit Bandleader Janning Trumann in Verbindung. Der Vorschlag wurde angenommen, das Konzert organisiert. Ein Ort war schnell gefunden: Der Auftritt findet im Loft Köln statt, es ist ein gut eingeführter Aufführungsort für Jazz und zeitgenössische Musik. Dort hat die Band viel Platz und kann live spielen. „Das alles geschieht natürlich unter der Einhaltung der geforderten Abstandsregeln“, so Andreas Martens. „Und das Konzert wird dann auf Youtube übertragen.“

Konzertpreis beträgt nur 10 Euro

So können auch Jazzfreunde aus Rostock in den Genuss des Konzerts kommen. Natürlich muss vorher bezahlt werden, aber der Obolus ist gering: 10 Euro. Das ist der Mindestbetrag, er kann auch höher sein, das hat der Jazzfreund selbst in der Hand. Denn am Ende soll die eingenommene Summe auf die Höhe der üblichen Konzertgage aufgestockt werden. „Wir zahlen an die Musiker das, was wir auch gezahlt hätten, wenn die Band in Rostock gespielt hätte“, erklärt Martens. Das ist auch für ihn ein Zeichen der Solidarität mit den Künstlern. „Vielen geht des derzeit schlecht, aber besonders den Musikern“, sagt Martens. Er hat mit anderen jungen Jazzmusikern ebenfalls ein Youtube-Video produziert und ihnen dafür Gage gezahlt.

Janning Trumann ist einer der angesagten Jazz-Posaunisten

Somit findet dieses Konzert unter geänderten Bedingungen statt, denn nicht umsonst war die Band nach Rostock eingeladen. Andreas Martens schätzt besonders den Posaunisten Janning Trumann, der derzeit einer der herausragenden deutschen Jazzmusiker ist. Dieser gilt heute als „der profilierteste und umtriebigste unter den jungen Jazz-Posaunisten“, wie der Deutschlandfunk über Trumann schrieb. Zu seinem Quartett zählen noch Lucas Leidinger ( Piano), Florian Herzog (Bass) und Thomas Sauerborn (Schlagzeug).

Bezahlung als Überweisung oder per Paypal

Nun wird das geplante Konzert in Köln über die Bühne gehen. Die Bezahlung für das Konzert erfolgt als Überweisung oder per Paypal. Danach erfolgt die Übermittlung des Youtube-Links an den Jazzfreund. Der Konzertbeginn bleibt bestehen: 16. Mai, 20.30 Uhr.

Alle Infos und Kontodaten unter: www.jazzclub-rostock.de

Von Thorsten Czarkowski