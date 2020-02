“Für Sama” ist eine Doku, die den Betrachter zutiefst erschüttert zurücklässt. Der Film, der am 5. März in den deutschen Kinos startet, erzählt von den Protesten gegen das Assad-Regime, die in den Bürgerkrieg mündeten, der bis heute anhält. Die Filmemacherin Waad al-Kateab (ein Pseudonym) erzählt vom unbeschreiblichen Überleben im Irrsinn des Krieges.