„Jeder stirbt für sich allein“: Berührende Fallada-Inszenierung am Theater Vorpommern

Greifswald

Es war ein gelungener Auftakt“, freute sich Ralf Dörnen, der neue Intendant des Theaters Vorpommern, am Freitagabend über die Premiere des Dramas „Jeder stirbt für sich allein“ im Großen Greifswalder Haus des Theaters Vorpommer. Es war die erste Inszenierung seiner neuen Schauspieldirektorin Uta Koschel. Und schon bevor sich der Vorhang öffnete, war eigentlich klar, dass sie mit ihrer Stück-Auswahl den Nerv vieler Greifswalder getroffen hatte. Schließlich stammt der Roman „Jeder stirbt für sich allein“ von Hans Fallada. Und der wiederum wurde – nicht einmal 500 Meter Luftlinie vom Theater entfernt – 1893 in der Steinstraße 59 geboren.

Bühnenfassung fürs Hans-Otto-Theater

Fallada hat seinen Roman kurz vor seinem Tod in einem regelrechten Schreibwahn in nur vier Wochen geschaffen. Die Veröffentlichung erlebte er nicht mehr. Das Buch wurde aber ein Weltbestseller, der sich vor allem auch in den USA, Großbritannien, Israel und Frankreich zum Verkaufsschlager entwickelte. Am Theater Vorpommern ist nun die Bühnenfassung von Annette Pullen und Christopher Hanf zu erleben, die für eine Inszenierung des Hans Otto Theaters Potsdam in der Spielzeit 2018/19 geschaffen wurde.

Berührendes Stück über Zivilcourage

Es ist ein berührendes Stück über Zivilcourage in einer schwierigen Zeit. Es lebt von der detailgenauen Beschreibung seiner Protagonisten. Mit einer unglaublichen Beobachtungsgabe und perfektionierter Schreibkunst hat Fallada die unterschiedlichen menschlichen Charaktere herausgearbeitet. Und man stellt schnell fest, dass es dieselben unterschiedlichen Menschen auch heute noch gibt: die Mutigen, die Kämpfer, die Aufrechten, aber auch die Egoisten, die Obrigkeitshörigen, die Karrieristen und die Intriganten. Und vor allem jene, die es immer verstanden haben und verstehen, ihr Fähnlein nach dem Wind auszurichten.

Lesen Sie auch Große Politik und kleine Leute auf Greifswalds Bühne: Wie viel Widerstand ist möglich?

Großartige Schauspieler

Zehn Schauspielerinnen und Schauspieler, von denen viele vorher noch nie zusammen gespielt haben, hat Uta Koschel dazu auf die Bühne geschickt. Immer wieder müssen sie in neue Rollen schlüpfen. Sozusagen vom Guten ins Böse und wieder umgekehrt. Und sie machen das großartig. Allen voran Gabriele Völsch, die als neue Schauspielerin ihren Einstand am Theater gibt, und Markus Voigt. Beide spielen das Arbeiterehepaar Anna und Otto Quangel.

Postkarten gegen Nazi-Propaganda

Nach dem Tod ihres einzigen Sohnes an der Front beschließen sie, Postkarten zu schreiben und diese in Treppenhäusern, Geschäften und Arztpraxen zu verteilen. Sie formulieren darauf ihren Protest gegen den Krieg und gegen den Führer. Wohlwissend, dass sie sich damit in große persönliche Gefahr begeben. Denn im Berlin der 1940er Jahre lauern schließlich hinter jeder Ecke Denunziation und Verrat.

Über 220 der knapp 240 verteilten Karten landen auch bei der Gestapo. Und die sucht monatelang nach den Absendern unter dem Synonym „Klabautermann“. Am Ende werden die Quangels dann geschnappt, verurteilt und ins Gefängnis gesteckt. Otto stirbt unter dem Fallbeil, Anna wird bei einem Bombenangriff auf das Zuchthaus Plötzensee getötet.

Applaus für gelungene Premiere

Neben Anna und Otto Quangel gibt es im Stück auch den meist hilflos wirkenden Kommissar Escherich, gespielt von Hannes Rittig, die alte jüdische Frau Rosenthal (Claudia Lüftenegger), die sich ob ihrer Verzweiflung aus dem Fenster stürzt, sowie Lutz Jesse, der als Kammergerichtsrat Fromm, Grigoleit, Prall und Richter Freisler sein ganzes komödiantisches Können ausspielt. Alle verdienen ein dickes Lob. Ebenso auch Jan Bernhardt, Susanne Kreckel und Friederike Serr. Erfreulich, dass auch die beiden jüngsten Neuzugänge am Theater, Hauke Petersen und Philipp Staschull, ein tolles Debüt mit ihren jeweils drei Rollen abgegeben haben. Das Premierenpublikum sparte am Ende nicht mit Applaus. Und auch bei der anschließenden Premierenfeier gab es anerkennendes Schulterklopfen.

Nächste Vorstellungen in Greifswald: 1. Oktober 19.30 Uhr, 9. Oktober 19.30 Uhr 23. Januar 16 Uhr. In Stralsund: 16. Oktober 19.30 Uhr (Premiere), 24. Oktober 16 Uhr, 31. Oktober 16 Uhr, 18. Dezember 19.30 Uhr.

Von Reinhard Amler