Als Preisträger des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ haben Josephine Schiewe, Ilja Veselkov und Jonas Alms jetzt auch beim Internationalen Wettbewerb Verfemte Musik in Schwerin überzeugt.

Jugend musiziert: Greifswalder Trio trumpft in Schwerin auf

Kultur - Jugend musiziert: Greifswalder Trio trumpft in Schwerin auf

Kultur - Jugend musiziert: Greifswalder Trio trumpft in Schwerin auf