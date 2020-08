Leistenow

Tiberius Treppner ist erst 18 Jahre alt und schon seit drei Jahren Unternehmer: Was er entwickelt hat, dürfte alle interessieren, die sich regelmäßig beim Klavierüben quälen: Denn genauso erging es dem Nachwuchspianisten aus der Nähe von Demmin. Weil ihm das Notenlesen und Üben zu Hause schwerfiel, entwickelte er eine App, die ihm die Noten vorspielt und nun auch andere beim Klavierspielen unterstützen soll. Seine App „Halbestunde“ will er künftig zum Marktführer ausbauen.

Tiberius Treppner hat ein Faible für Musik: Die Weichen dafür stellte Mama Vera Bliß schon in der Kindheit. Mit vier meldete sie ihren Sohn im Krümmelchor in Jarmen an. Mit sechs fing er an, Klavier zu spielen, und besuchte später das Musikgymnasium in Demmin.

Mit 14 die zündende Idee

Mit 14 hatte er dann die zündende Idee: Im Fernsehen sah er eine Fernsehshow, in der junge Unternehmensgründer ihre Ideen präsentierten: „Damals war es eine Mathe-App. Den Gedanken fand ich faszinierend und habe überlegt, was ich machen könnte“, erinnert sich Treppner. Für ihn sei schnell klar gewesen, dass seine Kompetenz in der Musik liege. Und: Durch die eigenen Erfahrungen beim Klavierüben wusste er, welche Problemen viele Gleichaltrige plagen. „Ich hatte vor allem Probleme mit dem Rhythmus“, sagt Treppner. „Oft habe ich mir ein Stück vorspielen lassen und es dann nachgespielt“, sagt er. Weil es eine solche App noch nicht gab, entwickelte er kurzerhand selbst eine – oder besser, ließ sie entwickeln.

Zuerst bin ich katastrophal gescheitert

„Die Frage war, wie ich das am besten umsetzen kann“, erinnert sich Treppner. „Zuerst habe ich versucht, mir das Programmieren selbst beizubringen, was katastrophal gescheitert ist“, verrät der 18-Jährige und lacht. „Dann habe ich geguckt, was ich machen kann. Ein Unternehmen gründen, mir ein Team aufbauen, Investorengelder reinholen. Das hat eine ganze Weile gedauert, aber dann hat es am Ende geklappt.“

Was so lapidar klingt, ist harte Arbeit: Um Investoren zu gewinnen, gründet er mit 15 Jahren sein eigenes Unternehmen „Halbestunde“ und stellt sich ein Team zusammen. „Das Kernteam besteht aus drei Leuten“, sagt Treppner. „Darüber hinaus holen wir uns externe Entwickler ran, wenn wir sie brauchen.“ Für die Entwicklung seiner App holt sich der Jungunternehmer Hilfe bei fünf Programmierern aus unterschiedlichen Ländern. Für die Finanzierung sammelt er rund 133 000 Euro ein. „Ein bisschen was kam von Familie und Freunden.“ Das restliche Startkapital stamme aus dem Programm einer Bank zur Förderung innovativer Unternehmen in Brandenburg.

Und das, obwohl seine Eltern zunächst nicht überzeugt sind. „Zuerst waren wir skeptisch, aber er hat gleich einen enormen Willen gezeigt“, sagt Mama Vera. „Als wir gesehen haben, dass sein Unternehmen und die Schule laufen, waren wir einfach nur stolz auf ihn.“

Seit 2020 ist die Klavier-App auf dem Markt

Und das zu Recht: Seit 2020 ist die Klavier-App auf dem Markt, die sich Interessierte bisher kostenlos herunterladen können. „Der Nutzer scannt die Noten ein und kann sie sich dann vorspielen lassen“, erklärt Treppner das Konzept. „Dabei kann man das Tempo einstellen und beispielsweise die rechte oder linke Hand abspielen lassen. So hat man eine perfekte Version zum Üben.“

Zurzeit sind er und sein Team dabei, die App weiterzuentwickeln. „Wir wollen, dass sie dem Nutzer künftig beim Üben ein Feedback gibt und ihm sagt, was er richtig oder falsch gespielt hat“, sagt Treppner. Und der 18-Jährige hat noch viele weitere Ideen, um die App weiterzuentwickeln. „Schön wäre es, wenn sie den ganzen Fingersatz erkennt oder wenn man auf einem virtuellen Klavier sehen könnte, welche Tasten gespielt werden“, sagt er. „Es gibt auch die Überlegung, irgendwann Software für Musikschulen anzubieten, aber das ist noch Zukunftsmusik.“

Bisher funktioniert die App, die für Anfänger und Fortgeschrittene gedacht ist, nur auf dem iPhone. Auch das will Treppner ändern, um langfristig Geld über ein Abo-Modell hereinzuholen. „Der Nutzer würde dann zehn Euro im Monat zahlen, um alle Premiumfunktionen zu nutzen“, sagt der 18-Jährige.

Tiberius Treppner (18) zeigt auf seinem Handy, wie seine Klavier-App Spielern dabei hilft, besser zu werden. Quelle: Martin Börner

„Klavierspielen hat auch immer etwas mit Gefühl zu tun“

Zurzeit ist der Jungunternehmer wieder auf der Suche nach Investoren. „Für Entwicklungs-, Marketing- und Personalkosten brauchen wir weitere 600 000 Euro“, sagt Treppner, der die App im nächsten Jahr zum Marktführer ausbauen möchte. Seit Kurzem hat er sein Abi in der Tasche. Doch das Studium muss vorerst warten: Denn Treppner will nach Berlin ziehen und sich dort gemeinsam mit seinem Team um sein junges Unternehmen kümmern. „Ich lasse mir erst mal ein bis zwei Semester Zeit, um zu schauen, wie es läuft“, sagt er.

Gern würde er auch international durchstarten. „Trotzdem ist es nicht unser Ziel, den Lehrer zu ersetzen, sondern eine Ergänzung zum klassischen Unterricht zu bieten“, betont Treppner. Denn nicht alles lasse sich exakt mathematisch darstellen. „Letztlich“, sagt Treppner, „hat Klavierspielen ja auch immer etwas mit Gefühl zu tun.“

