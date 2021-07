Jurymitglieder gesucht: Jugendliche vergeben „Leo“ bei Filmkunstfest MV

Schwerin

Ende des Jahres 2020 war es bereits klar: Das 30. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern wird aufgrund der Corona-Pandemie von Mai auf den Spätsommer verschoben. Denn die Corona-Lage hatte die Vorbereitung und die Durchführung zum ursprünglichen Termin erheblich erschwert. Im vergangenen Jahr hatte das Filmkunstfest MV digital stattgefunden, 2021 ist wieder ein „normales“ Festival geplant. Neuer Zeitraum für die Nummer 30 nach jetzigem Stand: 31. August bis zum 5. September. Die Eröffnungsfeier ist im Festivalkino Filmpalast Capitol in Schwerin geplant, so die derzeitigen Planungen bei der Filmland gGmbH.

Ein fester Bestandteil im Programm des Filmkunstfestes MV ist der „Leo“. Das ist der Preis für den besten Kinder- und Jugendfilm. Er soll auch in diesem Jahr wieder durch eine Jugendjury vergeben werden, „in der junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund die Filme des Kinder- und Jugendwettbewerbs sichten und gemeinsam den ‚Leo‘-Preisträger bestimmen“, wie es im Ausschreibungstext heißt.

Preis ist mit 2500 Euro dotiert

„Der Preis für den besten Kinder- und Jugendfilm im Wettbewerb wird seit 2013 durch eine Kinder- und Jugendjury aus Schüler/-innen aus Schwerin und Umgebung vergeben“, so Filmland-Sprecher Max-Peter Heyne. „2013 wurde der LEO von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin gestiftet, von 2015 bis 2018 als befristete Projektförderung vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und seit 2019 von der Stadt Schwerin beziehungsweise dem Oberbürgermeister.“ Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert, die an die Regisseurin oder den Regisseur des Films gehen.

Die bisherigen „Leo“-Preisträger 2013: „Puppe“ von Sebastian Kutzli, 2015: „About“ a Girl“ von Mark Monheim, 2016: „Offline – Das Leben ist kein Bonuslevel“ von Florian Schnell, 2017: „Maikäfer flieg“ von Mirjam Unger (Österreich), 2018: „LOMO – The Language of Many Others“ von Julia Langhof, 2019: „Cleo“ von Erik Schmitt

Filminteressierte Jugendliche gesucht

Dafür ist auch Sachverstand gesucht, der von außen kommt. Für die Teilnahme in der Jury werden filminteressierte Jugendliche gesucht. „Die Schüler sollten natürlich Interesse an Film beziehungsweise Kino haben“, so Max-Peter Heyne.

„Außerdem müssen sie Zeit für den Workshop vor und zum Filmesichten während des Festivals mitbringen – was sich aber mit den üblichen Schulzeiten in Einklang bringen lässt. Da wir auch versuchen, Schüler aus ausländischen Familien dabei zu haben, sind ausreichend Deutschkenntnisse eine Voraussetzung.“ Und: „Die Filme sind manchmal erst ab 14 Jahre geeignet, deshalb nennen wir dies als Mindestalter; maximal bis 17 Jahre“, begründet Heyne.

Teilnahme am Projekt ist kostenfrei

„Die Jugendlichen sehen alle Filme des Wettbewerbs während des Festivals“, erklärt Max-Peter Heyne den Ablauf. „Da wir zwischen fünf bis sechs aktuelle Produktionen zeigen, entfallen ein bis zwei Filme auf jeden Sichtungstag, zum Beispiel Dienstag bis Freitag.“ Wichtig auch: Die Filmland MV gGmbH arbeitet seit Beginn an sehr eng mit der Evangelischen Jugend der Sozial-Diakonischen Arbeit zusammen, die für die ausgewählten Jurymitglieder einen Workshop vor dem Festival organisiert, bei der die Jugendlichen auf ihre Juryarbeit vorbereitet werden und sie auch während des Festivals medienpädagogisch betreut.

Infos und Kontakt Das von der Filmland MV gGmbH und Sozial-Diakonische Arbeit – Evangelische Jugend getragene Projekt wird durch die Landeshauptstadt Schwerin finanziert. Während des Filmkunstfests MV werden auch wieder Filme der Kinder- und Jugendreihe im Bürgerzentrum Campus am Turm in Schwerin gezeigt. Interessierte melden sich bis spätestens 10. August per E-Mail an: leofilms@soda-ej.de oder per Brief an: Sozial-Diakonische Arbeit - Evangelische Jugend, Jugendmedien-Bildung, Grunthalplatz 4, 19053 Schwerin. Telefonische Rückfragen sind unter der Rufnummer 0385 /7582927 möglich.

„Und die Teilnahme am Projekt, inklusive einer medienpädagogischen Einführung, ist für die Jugendlichen in der Jugendjury kostenfrei. „In den vergangenen Jahren hatten wir zwischen sechs bis acht Schüler“, erklärt Max-Peter Heyne.

Jurymitglieder werden durch Medienpädagogen betreut

Die jungen Jurymitglieder werden also vor Ort betreut: „Die Medienpädagogen der Evangelischen Jugend, früher Olaf Hagen, inzwischen Tobias Naumann, geben ca. eine bis zwei Wochen vor dem Festival einen Workshop in Sachen Filmgestaltung und Filmdramaturgie, damit die Jurymitglieder ein annähernd gleiches Ausgangspotenzial haben“, sagt Max-Peter Heyne.

„Denn manchmal sind auch Schüler dabei, die generell oder speziell mit Kinobesuchen über wenig Seherfahrung verfügen“, so Heyne. „Dabei wird bereits viel über Filme diskutiert und welche professionellen Maßstäbe abseits der persönlichen Vorlieben an deren Beurteilung angelegt werden können.“ Außerdem werden Zeitpläne abgesteckt.

„Während des Films haben wir sehr viel gelacht“

2019 erhielt übrigens die Abenteuerkomödie „Cleo“ in Schwerin den „Leo“. Bei der Verkündung des Juryvotums bei der Preisverleihung am jeweiligen Festivalsamstag zeigt sich, dass die Jugendjurys meistens mindestens so anspruchsvolle Begründungen formulieren können wie die vier Erwachsenenjurys, so die Erfahrung.

So hieß es zum Beispiel 2019: „Während des Films haben wir sehr viel gelacht. Durch das authentische Schauspiel haben sich aber auch Trauer und Mitleid der Charaktere auf uns übertragen. Kräftige Farben und coole Effekte haben die Handlung zusätzlich unterstützt“, zitiert Max-Peter Heyne aus der damaligen Begründung.

Schwerpunkt zum 75. Jubiläum der DEFA-Gründung

Damit bettet sich der „Leo“ auch in diesem Jahr in das Festival-Gesamtprogramm ein. Denn 2021 möchte die Filmland gGmbH die Jubiläumsausgabe des Filmkunstfestes inhaltlich wie gewohnt bestreiten, mit einem Programmumfang, der dem Jubiläum auch würdig ist. Das sind vier dotierte Wettbewerbe für den deutschsprachigen Film, zusätzlich ist in diesem Jahr die Verleihung des „Goldenen Ochsen“ an den Ehrenpreisträger Ulrich Tukur geplant.

Weiterhin wird sich 2021 das Gastland Finnland auf dem Festival mit Filmen vorstellen. Und als Würdigung des Filmschaffens in der DDR soll es einen Schwerpunkt zum 75. Jubiläum der DEFA-Gründung geben. Im Filmkunstfest des Jahres 2021 wird natürlich auch regionalen Produktionen Beachtung geschenkt, mit neuen Produktionen der Marke „Gedreht in MV“, die im Zeichen der neuen Filmförderung Mecklenburg-Vorpommerns stehen.

Von Thorsten Czarkowski