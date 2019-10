Zeigen, wo die Welt aus den Fugen geraten ist

Darß

Es war der größte Waldbrand in der Geschichte des Landes: Mehr als 1200 Hektar standen im Juli bei Lübtheen in Flammen. In Sibirien brannte die Taiga, mehr als die Fläche Nordrhein-Westfalens ist abgefackelt. In Amazonien wurde viermal so viel Regenwald abgeholzt wie in den Jahren zuvor. Was in der Natur passiert und wie wir mit ihr umgehen, bestimmt längst die täglichen Schlagzeilen. Der Klimawandel scheint allgegenwärtig – Widerstand formiert sich mit der „ Fridays for Future“-Bewegung. Während Umweltschutz früher als Gutmenschentum belächelt wurde, lassen sich damit heute Wahlen gewinnen. Das Thema ist so dringlich wie nie zuvor. Dort setzt auch das Darßer Naturfilmfestival an. Die dort gezeigten Naturfilme feiern die Schönheit der Natur, legen aber auch den Finger in die Wunden, vermitteln Hintergründe und Zusammenhänge und suchen nach Lösungen. Der Ansatz: die Schönheit der Welt zeigen, damit wir sie schützen. Das ist sinnvoll. Man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen und dokumentieren, wo die Welt bereits aus den Fugen geraten ist. Ein Eisbär ohne Eisscholle wäre zwar nicht so schön, dafür umso effektiver.Mehr zum Thema:Naturfilmer erobern den Darß

Darßer Naturfilmfestival startet am 3. Oktober in Prerow

Von Stefanie Büssing