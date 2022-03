Kabarettist Justus Krux gewann erste Koggenzieher-Runde

Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Knappe Entscheidung am Donnerstagabend beim 18. Koggenzieher: Mit Hilfe des Publikums gewann der Kabarettist Justus Krux den ersten Ausscheid. Bei einem Patt in der Jury gab die Publikumsabstimmung den Ausschlag. Der Sieger hatte sich damit nur hauchdünn gegen Alicja Heldt und Nils Brunschede durchgesetzt.

Die Welt betrachtet aus der Sicht eines Juristen

Präsentiert hatte Justus Krux ein Programm mit dem Titel „Kommste noch auf einen Kaffee mit hoch ...?“, in dem der studierte Jurist alltägliche Begebenheiten aus seiner Sicht humorig darstellte. Die Betrachtungen mit dem Blick eines Juristen ergaben interessante Sichtweisen, an denen das Publikum teilhaben konnte. Alicja Heldt präsentierte unter dem Motto „Alicja im Wunderland“ vorrangig Themen aus ihrer Beziehung, die sie satirisch zugespitzt hatte. Und Nils Brunschede servierte bei seinem Auftritt skurrile Lieder, darunter eine Hommage an Udo Lindenberg.

Zuschauer sind vor Ort und online dabei

Austragungsort des Rostocker Kabarettfestivals ist wie immer die Bühne 602. Dank der gelockerten Corona-Regeln konnten am Donnerstag rund 70 Besucher im Zuschauerraum sowie im Foyer die Veranstaltung vor Ort verfolgen. Weitere 150 Gäste nutzten das Streaming-Angebot und schauten online zu, berichtete Martina Witte, Leiterin der Bühne 602.

Dritte Runde startet am Samstag um 20 Uhr

Am Freitag standen in Runde zwei des Koggenziehers Johann Theisen, das Duo Bermuda Zweieck sowie der Comedian Tim Whelan auf dem Programm. Am heutigen Sonnabend kommen in der dritten Runde des Kabarettwettbewerbs nacheinander Thomas Kornmeier, Annika Blanke und Olaf Bossi auf der Bühne.

Finalabend am Sonntag

Der Finalabend beginnt am Sonntag in der Bühne 602. Dann startet ab 18 Uhr das Programm, danach werden die drei Preise vergeben, der Goldene, Silberne und Bronzene Koggenzieher. Am Montag präsentiert der Gewinner des 18. Koggenziehers sein abendfüllendes Soloprogramm.

