Kempowski-Tage wegen Corona ausgefallen: Programm wird im Herbst nachgeholt

Rückblickend war es ein ungünstiger Zeitpunkt, aber das konnte ja niemand ahnen: Vom 17. bis 22. März sollten die Kempowski-Tage 2020 in Rostock über die Bühne gehen, aber dann kam Corona dazwischen. Dennoch: „Im Spätherbst wollen wir wenigstens ein paar Programmpunkte nachholen“, sagt Katrin Möller-Funck, Leiterin des Kempowski-Archivs. „Das betrifft insbesondere den Vortrag des Soziologen Harald Welzer“, sagt Katrin Möller-Funck. Der Titel des geplanten Vortrags lautet: „ Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis“, Welzers Ausführungen sollten mit den gelesenen Lebenserinnerungen von Margarethe und Robert Kempowski kombiniert werden, also Mutter und Bruder des aus Rostock stammenden Schriftstellers.

Harald Welzer und Gregor Sander kommen im Herbst wieder

Ein zweiter wichtiger Programmpunkt der geplanten Kempowski-Tage war die Veranstaltung des Schriftstellers Gregor Sander. Er sollte aus seinem neuen Roman „Alles richtig gemacht“ lesen. Dafür hat Katrin Möller-Funck schon jetzt einen neuen Termin ins Auge gefasst: „Das wird der 4. November sein“, sagt sie. Mit Harald Welzer und Gregor Sander sollen die beiden wichtigsten Punkte aus dem Programm der diesjährigen Kempowski-Tage in den Herbst „gerettet“ werden.

Aktivitäten finden vor allem im Internet statt

Solche langfristigen Planungen sind wichtig, denn die Arbeit des Kempowski-Archivs findet natürlich weiter statt. Derweil gibt es für Kempowski-Interessenten eher auf der Internetseite des Archivs etwas zu sehen, „wir haben die Stadtrundgänge auf die Startseite gesetzt“, sagt Katrin Möller-Funck. Der Ausfall der Kempowski-Tage ist nur ein kleiner Bruch in der Geschichte des Kempowski-Archivs. Bis der Besucherverkehr wieder anläuft, gibt es eben andere Aktivitäten, zum Beispiel ein mit dem Literaturhaus Rostock gestartete digitales Tagebuch.

Schriftsteller aus Rostock Walter Kempowski gehört seit Jahrzehnten zu den meistgelesenen deutschen Gegenwartsautoren und gilt als einer der großen literarischen Chronisten deutscher Geschichte des 20. Jahrhunderts. Wichtigste Quelle seines Schaffens waren Tagebücher. Kempowski wurde 1929 in Rostock geboren. 1948 verurteilte ihn ein sowjetisches Militärtribunal wegen Spionage. Nach acht Jahren im Zuchthaus Bautzen verließ Kempowski die DDR. Seit dieser Zeit dokumentierte der Autor sein Leben und das seiner Familie. Auch trug er individuelle Alltagszeugnisse unterschiedlichster Herkunft zusammen. 2007 starb der Schriftsteller in Rotenburg an der Wümme. Der Rostocker war seit 1994 Ehrenbürger der Stadt. Zu seinen bekanntesten Werken gehören die Romane „Tadellöser & Wolff“ (1971), „Aus großer Zeit“ (1978) und „Herzlich Willkommen“ (1984) sowie die „Echolot“-Bücher über den Zweiten Weltkrieg.

Früher wurde das Kempowski-Erbe in Rostock im Privaten gepflegt

Längst ist das Kempowski-Archiv im Klosterhof 3 eine gute Adresse für Literaturfreunde aus ganz Deutschland. So wie Theodor Fontane mit Neuruppin oder Erwin Strittmatter mit Spremberg verbunden ist, so ist es eben mit Walter Kempowski und Rostock. Bei einem Rostock-Besuch 1990 hatte Walter Kempowski bereits beschlossen, einen Teil seines Archivs in seine Heimatstadt zu geben. Bis dahin hatte vor allem das Rostocker Ehepaar Annelie und Karl-Friedrich Schippmann das Kempowski-Erbe in Rostock gepflegt. Und diese Erbepflege wurde dann auf eine neue Basis gestellt. 1998 hatte sich der Verein „Kempowski-Archiv-Rostock – Ein bürgerliches Haus“ gegründet.

Seit 2003 ist Katrin Möller-Funck Leiterin des Kempowski Archivs

Walter Kempowski, der nach seiner Haftzeit aus der DDR in die Bundesrepublik gegangen war und bis zu seinem Tode 2007 im niedersächsischen Nartum gelebt hatte, hat die Verbindung zu seiner Heimatstadt nie abreißen lassen. Hier spielen die wichtigsten seiner Romane; sie zeigen nicht nur den Alltag einer bürgerlichen Familie in den 1930er und 1940er Jahren, sie geben auch ein Geschichtsbild von Rostock. Und im Herbst 2002 kam eine amtliche Würdigung für Walter Kempowski dazu, die Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Rostock. Und im Vorfeld der Ernennung kam Katrin Möller-Funck ins Spiel. „Ich studierte damals Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaft“, sagt sie. „So wurde ich als Studierende in die Ernennungskommission berufen“. Aus der Beschäftigung mit der Literatur wurde rasch eine Passion, Katrin Möller-Funck hat sich in das Kempowski-Werk eingelesen. „Dann habe ich alles regelrecht verschlungen“ sagt die heute 49-Jährige. Und daraus wurde für Katrin Möller-Funck schließlich eine berufliche Perspektive. „Seit März 2003 bin ich die Leiterin des Kempowski-Archivs Rostock.“

1994 wurde Walter Kempowski Ehrenbürger von Rostock

Ihre Erstbegegnung mit dem Schriftsteller war die Verleihung der Ehrendoktorwürde im November 2002 in Rostock. Danach intensivierte sich natürlich der Kontakt mit Walter Kempowski. „Ich hab ihn ab dann ungefähr zwei oder drei Mal pro Jahr gesehen“, sagt Katrin Möller-Funck. Die Arbeitsstätte von Katrin Möller-Funck und ihrer Kollegin Carolin Krüger ist nicht nur das Kempowski-Archiv in Rostock, auch das weitläufige Wohnhaus von Walter Kempowski in Nartum, das nun von der Kempowski-Stiftung betrieben wird. Dort war Hildegard Kempowski Hausherrin, sie verstarb 2018. Bereits 1994 hatte Walter Kempowski die Ehrenbürgerschaft von Rostock erhalten; leider nicht mehr erlebt hat er die Rostocker Veranstaltung unter dem Titel „Eine Stadt liest ein Buch“ im Jahr 2008, in der der Kempowski-Roman „Aus großer Zeit“ von zahlreichen Rostockern gelesen worden war.

Jetzt ist für Leser Zeit für die Beschäftigung mit dem Kempowski-Werk

Damit es in dieser Zeit auch etwas zu lesen gibt, ist gerade Band sieben der Buchreihe „Die Spatien“ erschienen, in der das Kempowski-Archiv Texte und Bilder aus dem eigenen Bestand veröffentlicht. Denn: In kulturlosen Zeiten sollte eine Kulturtechnik wieder wichtig werden – das Lesen nämlich.

Von Thorsten Czarkowski