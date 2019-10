Literatur - Kempowski-Texte zum Leben erweckt Der Schauspieler Bernd Färber las am Samstag im Steigenberger Hotel "Sonne“ aus Walter Kempowskis Roman „Aus großer Zeit“

Bernd Färber in der Kempowski-Lesung in Rostock am 5. Oktober 2019, Ort: "Alte Apotheke" im Steigenberger Hotel "Sonne" Quelle: Thorsten Czarkowski