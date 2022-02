Stralsund

1994. Die Zeit von Pearl Jam, Smashing Pumpkins, Soundgarden und Stone Temple Pilots. Kerbdog passen bestens dazwischen und hauen mit ihrem Debüt jeden um, der auf sie aufmerksam wird. Doch leider und völlig unverständlicherweise sind das kaum Leute.

Der Nachfolger On the turn von 1997 bringt qualitativ ebenso hochwertigen und headbangigen Sound. Tonnenschwere Gitarren, melodische Parts – ein Album, das besser wird, je häufiger man es hört. Die Produktionskosten werden auf Wikipedia als „massively over budget“ beschrieben. Erneut stellt sich kein Erfolg ein. Die Band trennt sich. Ihr Name ist fast niemandem mehr ein Begriff.

25 Jahre später wird „On the turn“ nun erneut veröffentlicht – auf Spotify. Auch mit den Ohren von heute ist das richtig geile Mucke. Wie kaum anders zu erwarten, sind die Streaming-Zahlen äußerst gering. Deshalb hier der Aufruf: Entdeckt diese Band! Gebt den Songs ein paar Durchgänge. Ihr werdet es nicht bereuen.

Bewertung: Tonnenschwerer Alternative für Entdecker 5 von 5 Sterne

Von Kai Lachmann