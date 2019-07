Rostock

Nach zwölf langen Jahren ist es endlich soweit, die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Man steht mit seinem Abiturzeugnis auf der Bühne, tanzt zu dem Besten aus den 80ern und 90ern und dem Schlimmsten von heute und fühlt sich wie der König der Welt. Vor einem liegt der schönste und längste Sommer des Lebens: jobben, am Strand liegen, mit Freunden feiern und die Welt erkunden- endlich Freiheit!

Oder doch nicht? Wäre da nicht diese bohrende Frage: „Und, was hast du jetzt nach der Schule so vor?“ Nirgendwo ist man vor ihr sicher: beim Kaffeetrinken mit den Großeltern, beim Grillfest der Eltern, ja, sogar die eigenen Freunde liegen einem damit in den Ohren. Und nicht nur die, sondern auch bei einem selbst wird das Stimmchen im Kopf immer lauter – was zum Teufel habe ich eigentlich vor?

Hoffentlich kann ich euch dabei helfen, diese Zeit möglichst „unfallfrei“ zu überstehen und vielleicht auch ein kleiner Wegweiser sein.

Zu aller erst: Durchatmen

Ganz wichtig ist: ruhig bleiben! Man muss mit 18 Jahren noch nicht ganz genau wissen, wo die Reise mal hingehen soll, das wussten auch die meisten Erwachsenen in diesem Alter noch nicht. Ganz egal, ob man erstmal Schildkröten in Costa Rica retten, in Australien surfen oder sich auf Bali selbst finden will – es ist okay, sich in unserer schnelllebigen Welt etwas Zeit für sich selbst zu nehmen.

Und auch wenn man eine Ausbildung oder ein Studium beginnt und bemerkt, dass es nicht das Richtige ist, gibt es immer noch einen Weg nach draußen. Ich selbst habe mit 19 angefangen Medizin zu studieren, aber schon während des ersten Semesters ist mir bewusst geworden, dass es nicht meine Berufung ist und ich etwas anderes machen möchte. Natürlich wurde diese Entscheidung von einem riesigen Aufschrei in meinem Umfeld begleitet. Man lebt aber letztendlich nicht für seine Familie und sollte nichts machen, nur weil es prestigeträchtig oder ein sicherer Job zu sein scheint, einen aber schlichtweg nicht glücklich macht. Und das bemerkt man lieber im Studium, als später am OP-Tisch.

Wie finde ich das Richtige für mich?

Wir alle kennen den Satz: „Kind, du musst doch was Vernünftiges machen!“ Ein solides Handwerk erlernen, Lehrer werden, oder wie es bei mir der Fall war: Jura oder Medizin studieren. Andere Studienrichtungen gab es für meine Eltern eigentlich nicht. Viele meiner Freunde haben nach dem Abitur erstmal angefangen BWL zu studieren, mit ebenso mäßigem Erfolg wie Interesse. Und ehrlich gesagt lernt man in der Schule auch nicht viel mehr spannende Ausbildungsberufe oder Studiengänge kennen.

Ich erinnere mich noch sehr gut an die Orientierungsphase in der Oberstufe. Wir sollten einen Test machen, der einem zeigt, was zu einem passt. Bei mir war das eindeutige Ergebnis: Kirchenarbeit. Nur zur Information, ich gehöre zu den sogenannten U-Boot-Christen, die einmal im Jahr an Weihnachten in der Kirche auftauchen. Die Tests haben mir jedenfalls nicht wirklich weitergeholfen.

Was mir jedoch geholfen hat, war im Internet zu recherchieren, was Leute gemacht haben, die mich inspirieren. Wie sind sie dahin gekommen, wo sie heute sind? Häufig findet man dadurch Bildungswege, die man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. So bin ich auch auf meinen jetzigen Studiengang, Publizistik und Politikwissenschaft gekommen.

Aktiv werden

Um erst einmal einen Überblick über das Studienangebot zu bekommen, kann es helfen, einen Tag der offenen Tür zu besuchen. Der nächste Hochschulinformationstag an der Universität Rostock findet am 16. Mai 2020 statt. Wem das noch zu lange dauert, der kann sich auch einfach mal als Gasthörer in eine Vorlesung setzen. Hier kann man in den Unialltag reinschnuppern und gucken, ob die Studieninhalte wirklich interessant für einen sind.

Am 26. Und 27. Mai 2020 findet auch die vocatium, eine Fachmesse für Ausbildung und Studium, wieder in Rostock statt. Dort kann man mit Unternehmen und Hochschulen direkt in Dialog treten. Auch verschiedenste Praktika können einem zeigen, ob ein Beruf der richtige für einen ist, oder man sich nichts Schrecklicheres vorstellen kann. Es ist auch hilfreich zu wissen, was man nicht will.

Ein paar Worte zum Abschluss

Liebe Eltern: setzt eure Kinder nicht zu sehr unter Druck, die Welt ist komplizierter und die Möglichkeiten sind immer vielfältiger geworden. Digitalisierung und der sich stetig weiterentwickelnde Arbeitsmarkt machen die Entscheidung nicht leichter. Liebe Abiturienten: Genießt den Sommer am Ostseestrand, und habt nicht zu viel Angst Fehler zu machen, denn es ist die schönste und freiste Zeit im Leben. Der richtige Weg ist nicht immer gerade und birgt sicherlich einige Hindernisse und Zwischenstopps (entschuldigt die Pathetik), aber man findet ihn schon irgendwie.

