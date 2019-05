Andy Scott und seine Band The Sweet kommen nach Rostock. Am 25. Mai treten sie mit ihren großen 70er-Hits, wie „Ballroom Blitz“, „Fox on the Run“, „Love is like Oxygene“ und „Blockbuster“, auf der Moya-Kulturbühne auf. Tickets gibt es im Service-Center der OSTSEE-ZEITUNG und auf tickets.ostsee-zeitung.de.