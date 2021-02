Koserow/Berlin

Ein Jahr pandemiebedingte Pause genügt! Das meinen jedenfalls die Akteure der 1999 ins künstlerische Leben gerufenen Schauspielreihe „Klassik am Meer“ und wollen mit einer überaus aktuellen Neuproduktion im Sommer auf die Insel Usedom zurückkehren.

Regisseur Philip Tiedemann (unter anderem Burgtheater Wien) inszeniert die bitterböse Farce „Mein Kampf“ von George Tabori; und zwar auf einer anderen Bühne als üblich, nämlich der des Kölpinseer Strandhotels „Seerose“. Selbstredend, dass die Hygieneschutzvorgaben – wie immer sie in der warmen Jahreszeit aussehen mögen – die konkreten Besucherzahlen und Verhaltensregeln maßgeblich beeinflussen werden.

Dass aber nach den Entzugserscheinungen infolge der ausgefallenen Saison 2020 wieder gespielt werden soll, entspricht dem unerschütterlichen Optimismus der Crew um den Gründer der Klassik-Reihe, Jürgen Kern.

Premiere am 9. Juli

„Wir sind der festen Überzeugung, ab dem Premierentag am 9. Juli unser Publikum aus nah und fern, von der Insel und aus ganz Deutschland neuerlich begeistern zu können“, versichert der Berliner Theatermacher. Der zurückliegende Sommer und der folgende Herbst wurden für Veränderungen genutzt.

Das Vorstandsteam setzt sich nun aus Philip Tiedemann (künstlerische Leitung), Ausstatter Alexander Martynow und Vereinsikone Jürgen Kern zusammen. Technischer Leiter wird Ringo Behn sein. Die neu gestaltete Homepage des Vereins steht bereits online, und der Spielplan ist fix. Wie in der Vergangenheit werden reizvolle Soloabende die Aufführungen des Schauspiels aus der Feder des gebürtigen Ungarn ergänzen.

Intensive Suche nach Ausweichspielstätte

Ursprünglich war geplant, dass das Team „Peer Gynt“ von Henrik Ibsen auf die Bühne der Koserower Kirche bringt. Doch morsche Balken im Dach des Gotteshauses erfordern dringend umfangreiche Sanierungsarbeiten, so dass Theaterspiel in der Kirche im bevorstehenden Sommer unmöglich ist. Die intensive Suche nach einer nahe gelegenen Ausweichspielstätte war schließlich von Erfolg gekrönt. „Unsere Spielpodeste werden im Sommer im traditionsreichen Saal der ‚Strandrose‘ stehen“, so Kern.

Und vor dem Hintergrund, dass sich dieses Haus einst führende Forscher aus der Heeresversuchsanstalt Peenemünde während der Nazi-Zeit zu ihrer Herberge machten, wurde der Klassik-Spielplan faktisch „aktualisiert“.

Nun steht George Taboris „Mein Kampf“, der große groteske Klassiker des modernen Dramas, auf dem Programm. Regisseur Tiedemann: „Im Stück geht es grundsätzlich um Liebe: die himmlische, die erotische, die sexuelle – in der Bibel übrigens auch, bei genauerer Lektüre. Tabori, der ja auch für Hollywood schrieb, formulierte es so: ‚A great love story – Hitler and his jew.‘“.

Fünf namhafte Schauspieler und ein Huhn

Fünf namhafte wie erfolgreiche Schauspieler (Krista Birkner, Stephan Bürgi, Oliver Nitsche, Oliver Seidel und Fabian Stromberger) sowie ein Huhn (!) werden unter Leitung Philip Tiedemanns mit großer Leidenschaft die „absurde Geschichte über einen gewissen Herrn Hitler“, ein irrwitzig-komisches Stück, von Juli bis September 13-mal zur Aufführung bringen.

Insgesamt sechs Soloabende vervollständigen den Spielplan, machen den neuen Klassik-Jahrgang spannend und vergnüglich zugleich. Fabian Stromberger, der Hitler in „Mein Kampf“, spielt Wolfgang Herrndorfs atemberaubende Geschichte mit Namen „Tschick“ am 23. Juli.

Hoffen auf Unterstützung von Land oder Bund

Peter Bause und Hellena Büttner erzählen und singen die Geschichte der Dreigroschenoper, „Und der Haifisch, der hat Zähne“, am 5. und 6. August. Thilo Herrmann gestaltet „Das Tagebuch eines Wahnsinnigen“ von Nikolai Gogol nach (26. August). Und schließlich kommt Carmen-Maja Antoni und liest und plaudert über „Im Leben gibt es keine Proben“ am 22. Juli und über „Junge, die alt aussehen, und Alte, die junggeblieben“ am Tag darauf.

Was die enge Finanzkorsage des Klassik-Projektes anbelangt, so hoffen natürlich die Macher auf Unterstützung von Land oder Bund. Tiedemann, der an verschiedenen Theaterhäusern tätig ist, vieldeutig: „Der Staat hat ja, wie wir ständig hören, Milliarden für Kunst- und Theaterschaffende bereitgestellt. Ich selbst habe davon leider noch nichts gesehen. Aber ich würde es begrüßen, wenn endlich einmal nicht nur das Nichtstun unterstützt würde, sondern auch das Bemühen darum, etwas tun zu wollen.“

Von Steffen Adler