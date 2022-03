Rostock

Leere Schnapsflaschen liegen im kniehohen Gras. Coladosen, Thunfischdosen, eine Milchtüte, ein Turnschuh, Dachpappe zwischen Apfelbäumen und Stachelbeeren. Die Macht in der Kleingartenanlage Groter Pohl zwischen Rostocker Bahnhof, Südring und Hundertmännerbrücke hat der Brombeer übernommen. Die Sträucher überwuchern menschenhoch demolierte Datschen.

Vor einer ist ein Pool in den Boden gelassen mit gemauerter Treppe. Laubenpiepers Wohlstandsglück. Das Wasser ist abgelassen. Auf dem Beckenboden liegen Unrat und eine tote Ratte. In den Brombeersträuchern davor hängen zwei BH’s – ein blauer und ein pink-weiß getupfter. Körbchengröße B. Mit Spitze. Aber sexy ist anders.

Tempelhof Berlin als Vorbild für Groter Pohl

Ein Spaziergang durch diese grüne Lunge im Herzen der Hansestadt macht traurig. Hier stirbt ein Stück Rostocker Stadtgeschichte. Gegründet 1920, wuchs die vierteilige Anlage, die im Volksmund als Groter Pohl firmiert, auf 400 Parzellen auf 22 Hektar an. 130 in der Anlage Ernst Heydemann nahe der Feuerwehr, 150 im Groter Pohl im Mittelteil, zehn an der Pferdewiese Richtung Stadthalle und 103 im Pütter Weg an den Bahnschienen. Der Pütter Weg lebt noch. Dort wehrt sich die Interessengemeinschaft „Pütter Weg bleibt – Beete statt Knete“ gegen den Abriss.

Demolierte Datsche im Groter Pohl mit Swimmingpool davor. In den Sträuchern hängen Dessous. Quelle: Bianca Schüler

Ist das ein „Lost Place“? Oder wie Kleingärtnerin Silke Paustian sagt: „Ein unknown place – ein Nichtplatz.“ So wie Tempelhof in Berlin, wo Bürgerengagement auch gegen Investorengier gesiegt habe. Oder ist es ein Platz, der darauf wartet „ein eigenes Stadtviertel der Zukunft“ zu werden, wie es die Stadtverwaltung bewertet? Der Rostocker CDU-Politiker Daniel Peters sagte 2019: „Das geplante Wohn- und Gewerbegebiet Groter Pohl ist eines der wichtigsten Bauvorhaben der Stadt.“

Wohl von allem ein bisschen. Denn auf der einen Seite fehlen der Hansestadt Wohnraum, auf der anderen innerstädtische Grünflächen. Da nutzt es auch nichts, wenn man dem Quartier mit 700 bis 1000 Wohnungen, Bürokomplex für die Autovermietung Sixt, Parkhäusern und neuer Schule plus Schulcampus und Kita so trendige Wortschöpfungen in den Plan schreibt wie: Innovation Center, Mobilitäts-Hub, Quartiersgaragen, Kreativcampus, Urban Gardening oder ein Teich als „blaues Herz“, der „cradle to cradle“ Wasserkreisläufe „nachhaltig und klimaangepasst organisiere.“ Schöne, neue deutsche Sprache, schöne neue Heimat.

Die ersten Pläne, dort ein Wohngebiet zu schaffen, gehen auf die 50er-Jahre zurück, sagt Gabriele Schmidt, Vorsitzende des Kleingartenvereins Pütter Weg. Also nicht nur die Schuld des Kapitals, auch der Sozialismus wollte durch Wohnungsbau siegreich sein. 2003 wurde es in den Flächennutzungsplan aufgenommen, 2008 der B-Plan-Beschluss und 2016 der Aufstellungsbeschluss gefasst. Dann ging es schnell. Der damalige Oberbürgermeister Roland Methling hätte Laubenpiepern versprochen, dass die Stadt jedem, der sofort verkaufe, 30 Prozent mehr zahle, als die Wertermittlung hergibt.

Verlassene Parzelle in der Kleingartenanlage Groter Pohl in Rostock. Quelle: Bianca Schüler

2018 begann der Leerzug. Auch am „Pütter Weg“, wo erst alle bleiben wollten, blieben zum Schluss 32 eiserne Kleingärtner standhaft. Aber 2018 habe, da im Groter Pohl wegen des B-Plan-Stillstands auch nichts passierte – außer der Abriss der Hütten und das Roden der Obstbäume – auch Vandalismus begonnen.

Picknick im Kleingarten. Silke Paustian, Gabriele Schmidt, Juliane Bätge, Dörthe Gau und Yvonne Niekrenz mit Tochter Eva (v.l.) von der Interessengemeinschaft „Pütterweg bleibt – Beete statt Knete“ im Kleingarten am Pütterweg. Quelle: Michael Meyer

Groter Pohl wurde Kiffertreffpunkt für Jugendliche, Unterschlupf für Obdachlose, Paradies für Graffitisprayer – eine wilde Spielwiese für bunte Ideen und Blödsinn – auch so ’ne Art Kreativcampus, nur auf Anarcho. Seit 2020 hat es oft gebrannt – Unrat wurde angesteckt, Lauben abgefackelt, auch das alte Vereinsheim. Außerdem seien Menschen sogar aus dem Umland angefahren gekommen, hätten Sträucher ausgegraben, Materialien demontiert, Bäume gefällt – für Brennholz. Die heimatverbliebenen Kleingärtner haben junge Familien motiviert, sich der Gärten anzunehmen. Jetzt stehen wieder 103 Parzellen unter Spaten. Nur will keiner investieren, da niemand weiß, wie lange er bleiben kann.

Der eiserne Rest der Kleingärtner am Pütter Weg hofft, ihre Gärten retten zu können. Es wäre ein Kompromiss, wenn die verbliebenen 100 Parzellen trotz Mischwohnbebauung erhalten blieben. Es gebe 40 Vogelarten und 2000 Obstbäume auf der Fläche, die die Biodiversität sichern. Kleingärtnerin Juliane Bätge, die beim NABU Regionalverband Mittleres Mecklenburg im Vorstand sitzt, sagt, der gesamte Prozess sei nicht transparent abgelaufen.

Groter Pohl: Das sagt die Hansestadt Am Groten Pohl in Rostock soll in großem Stile gebaut werden. Ein versprengter Haufen von 100 Kleingärtnern wehrt sich. Seit den Räumungen der ersten Parzellen herrscht Stillstand. Wie geht es weiter am Groten Pohl in Rostock? Die Hansestadt teilt mit, dass sich der Bebauungsplan „Wohn- und Sondergebiet am Südring“ nach der 2018 ersten öffentlichen Auslegung in der Überarbeitung befinde. Mit der öffentlichen Auslegung des zweiten Entwurfs ist Anfang 2023 zu rechnen. Aktuell werden 650 Wohnungen, eine Schule für 850 Schüler, eine Kita mit 150 Plätzen und in einem „Sondergebiet für Bildung und Kultur“ private Bildungseinrichtungen geplant. Der Ansiedlung eines Innovation Centers der Firma Sixt hatte die Bürgerschaft im Januar zugestimmt. Planungsrecht wird es frühestens 2023 geben, die Erschließung erst 2026. Bereiche, die bereits von den Straßen Erich-Schlesinger-Straße und Pütterweg verkehrlich und medial erschlossen sind, werden bereits früher Baurecht bekommen. Der Erhalt von Kleingärten ist nicht beabsichtigt. Geplant seien Mietergärten als Flächen für Urban Gardening.

Sie hat von Beginn an eine offene Bürgerbeteiligung vermisst. Ob das grüne Herz des Gebiets bleiben dürfe, sei eine „reine Machtentscheidung“. Vorrang sollte zur Zeit das Klima haben. Sie meint: „Den Fraktionen ist längst klar, dass man hier eine Zwischennutzung zulassen muss, weil es mit der Bebauung so schnell gar nichts wird.“ Und dann könnten die paar Kleingärtner, die sich noch engagieren, auch gleich ganz bleiben.

Verlassene Parzelle in der Kleingartenanlage Groter Pohl in Rostock. Hier haben sich offenbar Obdachlose oder Jugendliche eingerichtet. Pohl Quelle: Bianca Schüler

Daraus wird eher nichts. Die Stadt teilt mit: „Der Erhalt der Kleingärten ist nicht vorgesehen.“ Im Zuge des Wohnungsbaus sollten Gärten für die neuen Anwohner entstehen. Urban Gardening – klingt ja ganz anders als Kleingarten.

Von Michael Meyer