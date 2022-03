Kleist-Stück feiert Premiere in Rostock: Starkes Spiel in reduziertem Bühnenbild

Rostock

Dieses Stück von Heinrich von Kleist ist die Geschichte einer verlorenen Ehre. Denn die Marquise von O., „eine Dame von vortrefflichem Ruf“, wie es damals hieß, wurde vergewaltigt und sucht per Annonce nach dem Kindsvater. Rückblickend wird die Geschichte dieser Tat erzählt, die sich in einer Festung während Kriegshandlungen ereignete und von der betroffenen Frau danach verdrängt wurde. Erst später wird der Versuch einer einvernehmlichen Klärung und einer Aufarbeitung unternommen. Doch die Schande bleibt.

Strenge Moralvorstellungen herrschten zu jener Zeit

Heinrich von Kleist siedelte diese Handlung in Italien um das Jahr 1800 an, als dort die Koalitionskriege gegen die französischen Machthaber tobten. Das ist aber nur der historische Rahmen. Es geht im Kern um eine unbotmäßige Schwangerschaft einer adligen Frau, die sich dadurch den strengen Normen ihrer Klasse ausgesetzt sieht, mit denen sich Heinrich von Kleist damals auseinandersetzte. „Die Marquise von O.“ ist auch die Geschichte einer Verdrängung.

Starke Schauspieler in einer zuweilen schrillen Inszenierung

Das Stück hatte am Sonntag Premiere im Ateliertheater Rostock. Es setzt auch mit seinen reduzierten Kulissen mit Kunststoffquadern optische Akzente – gespielt wird in einen stark reduzierten Bühnenbild (Bühne und Kostüme: Anna Maria Schories). Rebekka David, für Inszenierung und Stückentwicklung zuständig, setzte sehr auf die individuellen Stärken der Besetzung. Klara Eham, Johanna Falckner, Mario Lopatta und Steffen Schreier überzeichnen zuweilen die Figuren, das Stück wird zu einer teilweise recht schrillen Angelegenheit. Wichtig ist dennoch das Überthema: Denn die Rostocker Inszenierung geht das Thema sexuelle Belästigung insgesamt an, eingebettet in den Text sind Aussagen von Missbrauchsopfern und weitere Schilderungen von sexuellen Übergriffen. So wird dieser historische Stoff mit seiner manchmal etwas mäandernden Handlung schließlich zu einer zeitgemäßen gesellschaftlichen Anklage im Rahmen der „MeToo“-Debatte.

Nach langer Vorbereitungszeit ist das Stück endlich auf der Bühne

Auch dieses Stück hat eine längere theaterinterne Corona-Vorgeschichte: Bei einer internen Testvorführung von „Die Marquise von O.“ waren im April 2021 keine Besucher zugelassen, nur Mitarbeiter des Theaters waren vor Ort. Dies war ein langer Weg – nun kommt die Inszenierung endlich an die Öffentlichkeit.

Nächste Vorstellungen: „Die Marquise von O.“ am 3. April um 18 Uhr, am 9. April um 20 Uhr und am 10. April um 20 Uhr, immer im Ateliertheater Rostock

Von Thorsten Czarkowski