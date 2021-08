Klütz

In diesem Jahr ist es wieder möglich: Zu ihrem Gartentag laden die Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen M-V ein. Termin ist der 14. August auf Schloss Bothmer. Vorbereitet für die Gäste ist ein bunter und kulturvoller Nachmittag im Grünen. Nachdem der Gartentag 2020 pandemiebedingt nicht stattfinden konnte, öffnen sich nun für diese Veranstaltung die Tore des Schlossparks Bothmer.

Dennoch musste für die Ausgabe 2021 einiges im Ablauf geändert werden. „In diesem Jahr findet unser beliebter Gartentag anders als gewohnt statt“, erklärt Dr. Pirko Kristin Zinnow, Direktorin der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen MV. Das gilt insbesondere für die Gästezahl, die in diesem Jahr begrenzt ist. Denn die Veranstaltung darf nur unter Einhaltung der Bestimmungen der geltenden Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern stattfinden.

Barockschloss als Kulisse

Dafür wurden vor Ort die Voraussetzungen geschaffen, insbesondere was die Einhaltung der erforderlichen Abstände zwischen den Besuchern angeht. Denn: „Wir sind glücklich, dass wir unseren Gästen unter den aktuellen Bedingungen ein so tolles Programm vor dieser wunderschönen Schlosskulisse anbieten können“, erklärt Zinnow.

Das Programm in diesem Jahr wird bestimmt von einer Lesung, dazu gibt es Führungen durch den Schlosspark sowie Musik und Kleinkunst. Um den Corona-Vorgaben für den diesjährigen Gartentag entsprechen zu können, ist der Gartentag als eine Freilicht-Veranstaltung konzipiert. Im weitläufigen Schlosspark von Bothmer ist das gut möglich. Also werden die Besucher zu einer Lesung unter freiem Himmel empfangen.

Marit Beyer liest aus „Sissinghurst: Porträt eines Gartens“

Der Gartentag startet mit Marit Beyer, sie liest aus dem Hörbuch „Sissinghurst: Porträt eines Gartens“. Der Hintergrund dieser Geschichte: Im Jahr 1930 kaufte die englische Schriftstellerin Vita Sackville-West mit ihrem Ehemann Harold Nicolson die Ruine von Schloss Sissinghurst. Das liegt in der englischen Grafschaft Kent. Vor Schloss Sissinghurst entstand nach den Vorstellungen des Ehepaares in der Folge in mühseliger Kleinarbeit ein großer Garten. Heute ist der Garten des Schlosses ein Anziehungspunkt, tausende Besucher kommen in jedem Jahr.

Und das ist der inhaltliche Anknüpfungspunkt zu Schloss Bothmer. Denn die von Nigel Sissinghurst (dem Sohn des Ehepaares) verfasste Geschichte passt auch zu diesem Ort. Darin erzählt er, wie der Garten von Schloss Sissinghurst entstanden ist, mit welchem Konzept die Gesamtanlage entstand. Die Lesung von Marit Beyer beginnt um 16 Uhr, sie wird von einer Bühne im Schlosspark Bothmer mit einer festen Bestuhlung abgehalten, die die vorgeschriebenen Abstände gewährleistet.

Führungen durch den Garten des Barockschlosses

Natürlich kann von den Besuchern an diesem Tag auch die Parkanlage näher in Augenschein genommen werden, denn in der Veranstaltung sind zusätzlich buchbare Gartenführungen möglich. Auf diese Weise wird auch die Geschichte von Schloss Bothmer vermittelt. Die Parkführungen finden an diesem Tag um 15 Uhr und um 17 Uhr statt, die Teilnehmerzahl der Führungen ist begrenzt.

Und es gibt am 14. August noch weitere kulturelle Angebote im Garten von Schloss Bothmer. Musikalisch wird die Veranstaltung von der Band Sax Puppets begleitet, dazu begleiten Stelzenläufer und ein Walkact von Art Tremondo das Event. Auch diese Künstler sorgen also für Unterhaltung im Park von Schloss Bothmer.

Der Gartentag 2021 ist kleiner als sonst. Nach dem unfreiwilligen coronabedingten Aussetzen im vergangenen Jahr ist diese Veranstaltung aber mehr als nur ein Lichtblick. „Wir alle sind froh, dass wir nach vielen Monaten wieder Kultur persönlich erleben und genießen können“, betont Landesfinanzminister Reinhard Meyer. „Solch herausfordernde Zeiten machen uns allen bewusst, wie wichtig kulturelle Teilhabe ist“, sagt er.

Für den Gartentag in Schloss Bothmer steht eine begrenzte Anzahl an Tickets zur Verfügung. Diese können per E-Mail oder telefonisch unter folgendem Kontakt erworben werden: schloss-bothmer@mv-schloesser.de oder Tel.: 0385 588 41513. Tickets kosten für Erwachsene 5 Euro, Kinder haben freien Eintritt.

Von Thorsten Czarkowski