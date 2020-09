Knut Maron: Ein Leben für die Fotografie

Wismar

Ein blutiger Schweinekopf am Straßenrand, der morbide Charme einer verlassenen Ruine, ein nackter Fuß in einem Seidenstrumpf oder die Silhouette eines Säuglings, die anmutet wie ein verfremdetes Ultraschall-Foto: Verstörend, irritierend, fesselnd und faszinierend – so lassen sich die Fotografien der Studierenden von Knut Wolfgang Maron wohl am treffendsten beschreiben. Und doch haben sie immer auch eine gewisse Ästhetik, zeigen eine Schönheit, wo vermeintlich keine ist.

Künstlerisch-experimenteller Blick auf die Welt

Genau dieser Dialektik hat sich Maron verschrieben: Seit mehr als einem Vierteljahrhundert prägt der Fotograf und Professor die künstlerische Fotografie an der Hochschule in Wismar. Dabei ist es die „subjektive Fotografie“, die Maron bis heute fasziniert – jener künstlerisch-experimentelle Blick auf die Welt, der statt der objektiven Darstellung eine bildhafte Deutung versucht, die der Betrachter erst entschlüsseln muss. Abstraktion, radikale Ausschnitte, surreal wirkende Situationen oder Überbelichtung sind nur einige Elemente, denen sich Maron und seine Studierenden bedienen. Zum Antritt des Ruhestands im August hat er ehemalige und aktuelle Studierende seiner Fotoklassen aus knapp 30 Jahren vereint und zieht mit drei Schauen in zwei Städten visuelle Bilanz.

Maron selbst entdeckt schon als kleiner Junge die Faszination der Fotografie. 1954 wird er in Bonn geboren und lebt als Kind in Paris. Mit der Kamera seiner Schwester macht der damals Elfjährige in Südfrankreich am römischen Viadukt Pont du Gard seine ersten Fotos. „Das hat mich so fasziniert, dass mich die Fotografie nicht mehr losgelassen hat“, sagt er. „Die Welt einzufangen und sie mit nach Hause zu nehmen, das war für mich wie Zauberei.“

„Die Welt einzufangen und mitzunehmen, das war wie Zauberei“

Ein Bild zu entwickeln, es zum Leben zu erwecken – noch heute ist das für den 66-Jährigen jedes Mal wie eine kleine Geburt, auch wenn sich die Technik inzwischen weiterentwickelt hat. Noch immer sind viele von Marons Bilder schwarz-weiß, analog fotografiert und manuell in der Dunkelkammer entwickelt. Zusätzlich arbeitet er mit hochauflösenden Digitalkameras und Farbdrucker. „Von der Minikamera bis zur Plattenkamera, von analog bis digital, von Schwarz-Weiß zur Farbe“, zählt er auf. All das seien für ihn Werkzeuge, um seine ganz eigene Ästhetik zu produzieren.

1973 absolviert Maron zunächst eine Fotografenlehre im Bonner Atelier Sachsse und studiert danach visuelle Kommunikation an der Folkwangschule in Essen bei Otto Steinert, der in den 50er Jahren den Begriff der „subjektiven Fotografie“ begründete – eine Richtung, die Maron bis heute verfolgt.

Seine Besuche als Kind im Louvre prägen seine Vorliebe für sein künftiges Sujet. „Dort habe ich die Gemälde von Claude Lorrain gesehen, dessen Landschaften haben sich in mein Bewusstsein eingebrannt“, sagt Maron. Unzählige davon hat er inzwischen in seinem Leben fotografiert – knapp 900 Landschaftsaufnahmen sind allein in Mecklenburg-Vorpommern entstanden.

Als Kind im Louvre entdeckt er seine Liebe zur Landschaft

Dabei ist es der Wandel der Natur – vom Erblühen bis zum Niedergang –, der Maron fasziniert. „Die Suche nach derartigen Bildmotiven ist fast wie eine Sucht“, verrät der 66-Jährige. In der Landschaft vergesse er alles um sich herum. „Dort bin ich eins mit der Welt, das geht fast bis zum Rausch“, sagt er. Am Ende entstehe selbst aus abgestorbenen Bäumen im Sumpfgebiet ein Foto mit besonderer Ästhetik. Vergänglichkeit ist auch eines der Themen, das sich bis heute durch Marons Arbeiten zieht. Dabei arbeitet sich der Fotograf an seinen drei Themenschwerpunkten Landschaften, Porträts und Stillleben ab.

„Ein Leben“ heißt beispielsweise ein fotografischer Zyklus, mit dem Maron seine Mutter in ihren letzten Lebensjahren mit der Kamera begleitete. Neben eindringlichen Porträts widmete er sich dabei mehr als zwei Jahre lang den hinterlassenen Objekten in ihrem Haus, die er als Stillleben konservierte. „Mit meiner Kamera kann ich Dinge festhalten, die sich in einem Auflösungsprozess befinden bis hin zum Verschwinden“, sagt Maron.

Farblich verfremdete Landschaften

Oft sind es die kleinen, scheinbar unbedeutenden Dinge, die der 66-Jährige in den Fokus seiner Kamera rückt. Damit verbunden ist für den Künstler eine Haltung: „Es ist die Achtung vor der Welt, in der Nebensächlichkeiten so wichtig sind wie Heiliges“, sagt er. Profanes und Heiliges – zwischen diesen beiden Extremen, die Maron 2015 in der Wismarer St.-Georgen-Kirche zum Thema einer Schau machte, bewegen sich seine Arbeiten bis heute.

Über Jahrzehnte entwickelte er zudem seinen Zyklus „ Bilder über Landschaften“ weiter, bei dem er unter anderem mit komprimierten Mikro- oder Makro-Ausschnitten oder farblicher Verfremdung arbeitet.

1993 war Maron einer der ersten nach 1990 neu berufenen Professoren an der Fachschule für angewandte Kunst Heiligendamm, die 2000 an die Hochschule Wismar angegliedert wurde. Seinen Studierenden vermittelte er vor allem eins: den Mut zum eigenen Blick auf die Welt. Künstlerische Vielfalt statt „Einheitsbrei“ und gleichgeschalteter Ästhetik – das ist bis heute sein Credo und Hintergrund der „subjektiven Fotografie“.

„Meine Kamera werde ich auch weiterhin im Gepäck haben“

Die Arbeiten seiner Studierenden, die zurzeit im Wismarer Schabbell und in der Malzfabrik Grevesmühlen zu sehen sind, erfüllen Maron mit Stolz. „Weil es großartige Arbeiten sind, die nach wie vor Bestand haben und die richtungsweisend sind. Alle Studierenden haben ihren eigenen Ausdruck und ihren Platz in der Gesellschaft gefunden, das freut mich sehr“, sagt er.

Zur Person Knut Wolfgang Maron wurde 1954 in Bonn geboren. Von 1973 bis 1976 absolvierte Maron eine Fotografenausbildung bei Gerhard Sachsse in Bonn. 1977 begann er sein Studium an der Folkwangschule in Essen, das er 1983 mit einem Diplom in visueller Kommunikation abschloss. Von 1993 bis 2020war Maron Professor für experimentelle Fotografie, zunächst an der Fachschule für angewandte Kunst Heiligendamm und nach deren Angliederung 2000 an der Hochschule Wismar. Erste Farbarbeiten Marons von 1979 stellte Ute Eskildsen 1981 im Museum Folkwang aus. Im Jahr 2013 zeigte das Staatliche Museum Schwerin eine Retrospektive Marons, der in Essen, Wismar und Berlin lebt und arbeitet. Werke Marons sind in den Sammlungen im Museum Folkwang, Essen, im Museum Ludwig, Köln, in der Sammlung des Landes NRW, im Staatlichen Museum Schwerin, in der Staatsgalerie Stuttgart, dem Maison européenne de la photographie, Paris, und der Bibliothèque nationale de France, Paris, vertreten.

Auch wenn er als Hochschulprofessor die Schlüssel zu seinem neun Meter hohen Atelier in der Hochschule Wismar Ende August abgegeben hat, bleibt er der Fotografie treu. „Meine Kamera werde ich auch weiterhin im Gepäck haben“, sagt er. Seinen Arbeitsschwerpunkt hat der Fotograf, der zwischen Wismar, Essen und Berlin pendelt, zurzeit in sein Essener Atelier verlegt, wo seine Frau lebt. „Trotzdem bin ich der Region sehr verbunden und zurzeit auf der Suche nach einem neuen Atelier in Mecklenburg“, verrät er. Auch ein neues Projekt hat der umtriebige Fotokünstler bereits im Hinterkopf: „Gemeinsam mit ehemaligen Studierenden möchte ich künftig gern Kinder und Jugendliche an die Fotografie heranführen.“

Drei Ausstellungen mit „1000 Augen“ Im Wismarer Schabbell(Schweinsbrücke 6/8) ist die Fotoausstellung bis zum 4. Oktober zu sehen. Geöffnet ist täglich (außer Montag ) von 10 bis 18 Uhr. In der Malzfabrik Grevesmühlen(Börzower Weg 3) ist die Schau bis zum 29. September zu sehen, Öffnungszeiten: Montags und mittwochs von 8 bis 17 Uhr, dienstags und donnerstags bis 18 Uhr und freitags bis 14 Uhr. Gezeigt werden Arbeiten von: Katrin Amft, Anna Birkefeld, Evelina Boger, Sally Frey, Damian Gerbaulet, Marc GrümmertGeers, Loreen Hinz, Britta Huntemann, Dietmar Kampf, Michael Kewitsch, Stefan Kratz, Kristin Leißner, Babette Liebisch, Thanh Long, Knut Wolfgang Maron, Katrin Michalski-Möller, Jonas Mercado Reyes, Frank Olias, Lydia Proft, Jeanine Reddin, Janet Riedel, Tatjana Shanina, Paetrick Schmidt, Christian Schmidtke, Heidi Schneekloth, Hannes Schüler, Andreas Schwartz, Steffen Stender, Jens Wisotzky und Janet Zeugner. In der Galerie Kristine Hamann (Schweinsbrücke 11) sind zur Emeritierung Knut Wolfgang Marons seine „ Bilder über Landschaften“ bis zum 12. September zu sehen. Geöffnet ist jeweils Montag, Mittwoch, und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr, Samstag bis 17 Uhr.

