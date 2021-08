Anklam

Es mag brutal klingen: Aber das, was an der Vorpommerschen Landesbühne passiert, ist ein normaler Vorgang. Es steht einem Theater zu, sich von seinem Intendanten zu trennen. Auch wenn das ein verdienter Mann ist. Unschön ist nur, wie es kommuniziert worden ist: So hat die Landesbühne sich selbst als auch Ex-Intendanten Schneider einen Bärendienst erwiesen und in der „Außenstelle“ Barth verbrannte Erde hinterlassen.

Aber unüblich ist es nicht, Verträge nicht zu verlängern. In Anklam ist zu befürchten, dass es in der Chemie zwischen der Intendanten-Legende Bordel und dem Neuen gehakt hat. Doch wer erwartet, dass ein Theaterlöwe wie Bordel nach 36 Dienstjahren loslässt, ist naiv. Da muss man sich gut stellen, sonst wird man gefressen.

Es sei mal dahin gestellt, ob das favorisierte Doppelspitzenmodell, das Anklam favorisiert, der Weisheit letzter Schluss ist. Es ist dem Edikt des Controlling geschuldet. Das ergibt dahin Sinn, dass nun kreativ denkende Alphatiere auf dem Intendantenstuhl die Häuser nicht mehr in den monetären Ruin reiten. Ob’s der Kreativität hilft? Naja! Aber: Die Zeit der Alleinherrscher von Gründgens und Reinhardt bis Perten, Zadek, Castorf ist vorbei. Und das gilt auch für Regionalfürsten.

Von Michael Meyer