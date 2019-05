Berlin

Der Komponist Georg Katzer ist tot. Er starb am 7. Mai im Alter von 84 Jahren in Berlin. Katzer war einer der wichtigsten Komponisten der DDR und in den 70er Jahren einer der Pioniere der elektroakustischen Musik. 1986 gründete er das erste elektroakustische Studio der DDR.

Geboren wurde Katzer am 10. Januar 1935 im schlesischen Habelschwerdt als Sohn eines Konditors. Er studierte Komposition bei Rudolf Wagner-Regeny und Ruth Zechlin in Berlin sowie bei Karel Janácek an der Akademie der Musischen Künste in Prag. Danach war er Meisterschüler von Hanns Eisler an der Akademie der Künste der DDR, zu deren Mitglied er im Jahre 1978 gewählt wurde.

Seit den 60er Jahren hat Katzer als freischaffender Komponist und Musiker gearbeitet, war bis 1989 Vizepräsident des Verbandes der Komponisten und Musikwissenschaftler der DDR, von 1990 bis 2001 Präsidiumsmitglied des Deutschen Musikrats. Zudem gehörte er der Akademie für Elektroakustische Musik im französischen Bourges an.

Katzer komponierte Instrumental- und Vokalmusiken, Orchesterwerke, Solokonzerte, drei Opern, zwei Ballette, Puppenspiele, Computermusik oder auch Filmmusiken wie „Josef und alle seine Brüder“ (1962) und „Hälfte des Lebens“ (1985). Auf Tourneen, die ihn durch Europa führten, stand er unter anderem mit Johannes Bauer, Radu Malfatti und Ernst-Ludwig Petrowski auf der Bühne.

2002 wurde im Konzerthaus Berlin seine Komposition „Medea in Korinth“ uraufgeführt, oratorische Szenen mit einem Libretto nach Christa Wolfs Roman „Medea: Stimmen“. Zu den zahlreichen Auszeichnungen, die Georg Katzer erhielt, gehören das Bundesverdienstkreuz (2003), der Preis der Deutschen Schallplattenkritik (2011) und der Deutscher Musikautorenpreis (2012).

