Konzert „Queen Classic“ im Rostocker Ostseestadion wird verschoben

Das Konzert „Queen Classic“ im Rostocker Ostseestadion wird aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Es sollte am 27. Juni 2020 als Kooperation zwischen Ostseestadion GmbH und dem Volkstheater Rostock stattfinden. Die Norddeutsche Philharmonie wollte dabei gemeinsam mit der Cover-Gruppe MerQury die größten Hits der Rockband Queen aufleben lassen. Mehr als 1.000 Tickets wurden bereits verkauft. Alle Tickets behalten vorerst ihre Gültigkeit.

„Die derzeitigen Besucherbeschränkungen lassen es leider nicht zu, wie geplant am 27. Juni das Konzert ‚Queen Classic‘ durchzuführen“, erklärt Oliver Schubert, Eventmanager der Ostseestadion GmbH. „Wir stehen mit allen Beteiligten in einem sehr engen Austausch, um so schnell wie möglich einen neuen Termin zu finden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir das Konzert frühestens im Sommer 2021 stattfinden lassen können.“

Nachholtermin wahrscheinlich 2021

Auch der Intendant des Volkstheater Rostock, Ralph Reichel, bedauert die Verschiebung der größten Sommer-Veranstaltung 2020 seines Hauses: „Der Kampf gegen Corona bedeutet leider auch Verzicht auf Theater und Konzerte."

Zum geplanten Nachholtermin können derzeit noch keine konkreten Angaben gemacht werden, da die Spielstätte Ostseestadion dafür erst nach der kommenden Fußball-Saison zur Verfügung stehen wird. Die Terminierung der Spiele in der Saison 2020/21 steht aber aktuell noch nicht fest.

Alle gekauften Karten für „Queen Classic“ sind auch für den neuen Aufführungstermin gültig und können bei Bedarf zurückerstattet werden - allerdings erst, wenn der neue Termin bekannt ist. Eine vorherige Rückgabe ist leider nicht möglich. Die Ostseestadion GmbH und das Volkstheater Rostock werden dann ausführlich dazu informieren.

