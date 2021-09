Rostock

Mit der Melodie ihres vielleicht bekanntesten Hits „Als ich fortging“ hat die Band Karussell am Sonnabend knapp 100 Besucher im Rostocker Moya begrüßt. „Hut ab für alle, die in diesen Zeiten trotz allem Konzerte veranstalten“, sagt Sänger Joe Raschke und bedankt sich auch bei den Fans. „Es ist nicht schlimm, dass nur so wenige da sind!“ Und so spielt die Band, die in ihrer Geschichte unzählige Besetzungswechsel erlebt hat, an diesem Wochenende mit Jan Kirsten (Bass), Wolf-Rüdiger Raschke (Keyboard), Reinhard Huth (Gitarre, Gesang), Benno Jähnert (Schlagzeug), Joe Raschke (Keybard, Gesang) und Moritz Pachale (Gitarre). Neben mehreren neue Stücken verteilt die Band ihre alten Hits im Programm – und da kommen doch einige Erinnerungen zurück, wenn etwa der Renft-Klassiker „Wer die Rose ehrt“ erklingt. Karussell galt nach der Auflösung der Klaus-Renft-Combo seit 1976 als deren Nachfolge-Band. So widmet Joe Raschke Karussell-Ur-Sänger Peter „Cäsar“ Gläser gedenkende Worte. Und auch „Ehrlich will ich bleiben“, „Autostop“, „Gelber Mond“, „Das einzige Leben“ und „Entweder oder“ dürften als die Klassiker an diesem Abend gelten.

Von Ove Arscholl