Kraftvoll: Soul und Funk mit Carina Castillo im Rostocker Klostergarten

Die Abendsonne taucht das Kloster zum Heiligen Kreuz in mediterranes Licht – ein Glas Wein, ein laues Lüftchen und seit Langem endlich mal wieder Livemusik genießen. Carina Castillo hat am Donnerstagabend mit ihrer Soulband im Rostocker Klostergarten gespielt.

Mit ihrer vierköpfigen Band hat die Rostocker Sängerin viele mitreißende Powersongs auf die Bühne gebracht: Matthias Ruck am Schlagzeug, Philipp Krätzer am Klavier, Andreas Böhm am Bass und Tillman Schubert an der Trompete. „Wir spielen heute nur Songs, die wir selbst mögen und an denen wir Spaß haben“, erzählt Philipp Krätzer in seiner ersten Moderation. Und das ist gut angekommen: Wippende Füße, nickende Köpfe im Takt der Musik und begeistertes Klatschen gab es von den Zuschauern zu sehen und zu hören.

Soul, Funk, Pop und eigene Melodien

Die Musiker spielten eine bunte Mischung. Unter den vielen Coversongs aus bekannten Soul- und Funkwelten schummelten sich Poplieder, wie „Kiss me“ von Sixpence None the Richer und „Diamonds“ von Rihanna. Neben den Evergreens, wie „Blame it on the Boogie“ und „Street life“, hat die Band auch ein paar eigene Songs performt, wie zum Beispiel „Erstens kommt es anders“. Es ist ein mutmachender Song, der genau am Tag des Konzertes auf allen Internetplattformen erschienen ist: poppig, laut und kraftvoll.

Castillo sang auch einen Song für ihre gemeinsame Tochter mit Pianist Krätzer: „Du weißt, mein Herz schlägt so wie deins, im selben Rhythmus so wie eins“, heißt es in ihrem neuen Lied „Löwenherz“, das demnächst erscheinen soll. Castillos warme und volle Stimme kam am besten in den kleinen Besetzungen, wie bei ihrem Song „Clarity“ – einer bewegenden Klavierballade –, zur Geltung.

„Endlich wieder live“

„Ich war doch aufgeregter als ich dachte“, gibt Castillo nach dem Konzert zu. Doch die Aufregung habe sich schnell gelegt. „Ich habe es genossen, mal wieder live zu spielen und hoffe, dass ab Oktober wieder größere Veranstaltungen möglich sind“, so die Sängerin, der – wie vielen Musikern – sämtliche Auftritte im „Konzertsommer“ abgesagt wurden.

Die 116 Zuschauer haben den musikalischen Abend ausgelassen genossen, aber mit Abstand. Ein ungewohntes Bild: Viele Plätze sind leer auf der bekannten Tribüne im Klostergarten, dafür stehen an den Seiten Gartenstühle. Eine entspannte Atmosphäre mit kraftvoller musikalischer Unterhaltung unter freiem Himmel.

Von Nora Reinhardt