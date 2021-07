Rostock

„Mörder im Hansaviertel“ heißt der vierte Roman von Frank Goyke, der im März in der Reihe „Ostseekrimi“ des Hinstorff Verlags erschienen ist. Im OZ-Interview spricht der gebürtige Rostocker über sein neues Buch, seine Geburtsstadt, seine Zeit als IM und seinen 60. Geburtstag.

Ihr neuer Krimi „Mörder im Hansaviertel“ ist im Frühjahr erschienen. Bisher konnten Sie nicht auf Lesereise gehen. Wird es die noch geben?

In der Warnemünder Buchhandlung war eine Lesung geplant. Ich hoffe, dass die im Herbst stattfinden kann. Das Problem ist zurzeit, dass es einen Lesestau gibt. Alle Autoren möchten jetzt lesen.

Ihre Bibliografie verrät, dass Sie ein Vielschreiber sind.

Ich schreibe ein bis zwei Bücher pro Jahr. Das ergibt sich, je nachdem was die Verlage mir anbieten. Ich habe mir aber vorgenommen, etwas kürzerzutreten. Ich werden in diesem Jahr 60. Da darf ich mir das erlauben.

Wie muss ich mir Ihren Arbeitstag vorstellen?

Als ich jünger war, konnte ich auch nachts schreiben. Das ist vorbei. Ich stehe zwischen 5 und 6 Uhr auf und sitze ab 7 Uhr am Schreibtisch, meistens bis in den späten Vormittag. Wenn ich wirklich an einem Roman arbeite, mache ich das jeden Tag, von Montag bis Sonntag.

Sie schreiben überwiegend Krimis, darunter Ostsee-Krimi und Hanse-Krimi, wie zwei Krimi-Reihen im Norden heißen. Was reizt Sie an diesen Geschichten?

Als ich mit dem Schreiben angefangen habe, habe ich davon geträumt, ein Thomas Mann zu werden und den Nobelpreis zu bekommen. Als ich das Genre „Krimi“ für mich entdeckt habe, habe ich gemerkt, dass man über Menschen und deren Beziehungen schreiben kann, wie in jedem Roman auch. Es braucht ein Verbrechen und es muss spannend sein. Das kann der Krimi leisten. Es geht um Menschen, ihre Ängste, Sorgen und ihre Leidenschaften, wie überall in der Literatur.

In Ihrem vierten Buch sind Sie in der Hansestadt Rostock unterwegs. Im Hansaviertel, einer gut situierten Gegend, geschieht ein grausamer Mord an einem Ehepaar. Warum dort?

Es ist die Gegend meiner Kindheit. Meine Großmutter hat in der Laurembergstraße gewohnt. In den Ferien und sonntags sind wir immer dort gewesen. In der Liskowstraße habe ich Haselnüsse gesammelt. Ich wollte dieser Gegend eine Art Denkmal setzen. Außerdem: Verbrechen gibt es überall und selbst Verbrecher wohnen in guten Gegenden.

Sie gehen in „Mörder im Hansaviertel“ auch auf aktuelle Entwicklungen ein, wie die Genderstern-Debatte oder „Fridays for future“.

Ich kann mich ja hinter meinen Figuren gut verstecken. Es gibt Dinge, die mir auf den Geist gehen. Dabei habe ich weder gegen die eine noch gegen die andere Bewegung etwas. Aber das übertriebene Missionieren, diese Haltung, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und alle anderen sind böse, finde ich heillos. Ich habe ein Misstrauen allen gegenüber, die die Menschen besser machen wollen oder die glauben, sie seien die Besseren. Obwohl sie angeblich unter der Flagge der Toleranz segeln, schließen sie viele Leute aus. Zum Beispiel ist ja immer mal wieder von den alten weißen Männern die Rede. Zu denen gehöre ich auch. Was wollen wir denn jetzt mit denen machen? Sollen die in ein Lager, sollen sie büßen?

Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber wenn ich die jungen Leute sehe, die demonstrieren, denke ich: Eure Mobiltelefone gehen auch nicht ohne die seltenen Erden aus dem Kongo. Eure Turnschuhe haben vielleicht asiatische Kinder genäht. Diese schönen Dinge wollt ihr haben, aber gleichzeitig werft ihr der Gesellschaft den Wohlstand vor, von dem ihr profitiert. Das geht für mich nicht so recht zusammen. Ich finde es dennoch richtig, dass die jungen Leute demonstrieren. Aber es werden leider Feindbilder aufgebaut. Das kann schlimme Folgen haben, wie die Geschichte des 20. Jahrhunderts schon einmal gezeigt hat.

Sie sind gebürtiger Rostocker, leben aber in Berlin. Wie erleben Sie die Entwicklung Ihrer Heimatstadt aus der Distanz?

Ich freue mich, dass es der Stadt ökonomisch gut geht. Es hat sich Industrie angesiedelt, der Hafen arbeitet, die Einwohnerzahl steigt. Es wird viel gebaut und saniert. Da bin ich richtig stolz. Die Stadt ist schön geworden. Es gibt aber auch Ecken, da sieht Rostock aus wie andere Städte, eher langweilig.

Sie haben einen Wikipedia-Eintrag. Da steht, dass Sie bis 1989 IM der Staatssicherheit waren. Machen Sie diesen Teil Ihrer Biografie bewusst öffentlich?

Den Eintrag habe ich nicht geschrieben. Aber ich habe das schon 1989 öffentlich gemacht. Ich habe damals bei einer Zeitung beim Verlag „Neues Leben“ gearbeitet und gleich meinen Job verloren. Ich habe mit allen, die es betroffen hat, gesprochen, habe mich erklärt und entschuldigt. Das war mir wichtig. Aber der Eintrag entspricht der Wahrheit. Ich gehe nicht dagegen vor, weil es stimmt. Ich habe beim Wachregiment drei Jahre lang gedient. Wir haben Schiffe bewacht, die aus dem nichtsozialistischen Ausland waren.

Im November werden Sie 60 Jahre alt. Welche Pläne haben Sie und was wünschen Sie sich?

Ich bereite einige Projekte vor. Ich kann schon verraten, dass ich für den Hinstorff Verlag über Afrika und Flüchtlinge schreiben werde. Ich wünsche mir mehr Gelassenheit und habe ein großes Interesse an der Natur. Ich möchte mich einfach mal mit einem Bestimmungsbuch auf eine Wiese legen, Pflanzen und Käfer bestimmen. Bisher habe ich Urlaub mit Arbeit immer verbunden. Ich wünsche mir mehr Zeit für mich und möchte mehr Zeit mit guten Freunden verbringen.

Von Gabriele Struck