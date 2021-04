Kühlungsborn

Die Einrichtung der neuen Kunstgalerie hat viel Arbeit gekostet. Franz N. Kröger ist nun mit seiner Galerie in Kühlungsborn ansässig. Dort hat er Anfang des Jahres 2021 einen neuen Standort für die Galerie gefunden, jetzt ist Dünenstraße 11 die Adresse. Unter anderem hat er fünf Lkw-Ladungen hergeschafft. „Das war eine Menge Arbeit“, sagt Kröger. Die Galeriefläche hat sich zwar verringert, doch Kröger ist zufrieden. Jetzt ist alles verstaut und eingerichtet. Am Konzept der Galerie hat sich nichts geändert, Kröger verfolgt einen hohen Anspruch, wenn er Kunst anbietet.

Galeriestandort war vorher Heiligendamm

Zuvor war Franz N. Kröger sieben Jahre lang mit seiner Galerie in Heiligendamm ansässig, bis ihm dort zum Januar 2021 gekündigt wurde. So musste er die Galerie Orangerie Heiligendamm schließen. Dann kam eine glückliche Fügung, ein Angebot aus Kühlungsborn, denn der Standort in der Dünenstraße scheint perfekt: Abseits der großen Touristenströme, aber trotzdem viel Laufkundschaft. Eine moderne Galerie mit zeitgenössischer und regionaler Kunst, so lautet der konzeptionelle Ansatz. Unter anderem sind Arbeiten von Armin Mueller-Stahl, Udo Lindenberg oder die Werke klassischer Moderne im Angebot. Franz N. Kröger ist gut vernetzt in der Kunstszene. Und er muss gleichzeitig kaufmännisch und kunstsinnig denken, denn der Verlauf von Kunstwerken soll schließlich die Galerie tragen.

Galerie als Ausstellungsort und Verkaufsraum

Was jetzt allerdings fehlt, sind die Besucher. Denn Corona hat auch dem Galeriebetreiber einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Das Wechselspiel von öffnen und schließen in den vergangenen Monaten war einfach nervig. Doch Franz N. Kröger hat einen langen Atem, das hat er in den letzten Jahren bewiesen. Und für den Sommer bleibt er optimistisch, was die Öffnungsbedingungen angeht, wenn die Corona-Krise hoffentlich abflaut.

Kunsthalle in Kühlungsborn ist das erste Standbein

Doch die Galerie in der Dünenstraße 11 ist eigentlich das zweite Standbein für Franz N. Kröger. Er hat sich als Kulturaktivist in Kühlungsborn längst einen Namen gemacht. So führt er seit 28 Jahren freiberuflich die Kunsthalle Kühlungsborn. Das Haus ist nicht nur als Ausstellungsort, sondern auch Veranstaltungsraum in der Kulturszene bestens bekannt. Es gibt eine Reihe von Terminen, die fest im Kulturkalender der Region stehen. Zum Beispiel die Pianotage, die Kabaretttage, die Kammermusiktage und das Jazzfestival. Hier gehen die Künste also eine Verbindung ein. Und die Veranstaltungen in der Kunsthalle mit ihrer Anziehungskraft strahlen weit in das Umland hinein. Und auch die beteiligen Künstler kommen immer wieder gerne wieder nach Kühlungsborn.

Coronazeit verlangt Durchhaltevermögen

Aber auch dafür war das letzte Jahr wegen der Corona-Lage schwierig. Lediglich das Gitarrenfestival konnte 2020 wie gewohnt stattfinden, erklärt Franz N. Kröger. Wie in der gesamten Kulturszene waren in dieser Zeit starke Nerven und Durchhaltevermögen gefragt. Aber auch hier blickt Franz N. Kröger optimistisch auf die kommenden Monate.

Kunsthalle Kühlungsborn hat lange Vorgeschichte

Die Vorgeschichte der Kunsthalle Kühlungsborn: Vorausgegangen war ein starkes Engagement von Franz N. Kröger für diesen Kulturort. Allein das Gebäude hat eine lange Geschichte hinter sich. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde es als Lesehalle erbaut und war in dieser Funktion für die Gäste aus den umliegenden Hotels da. Danach hatte der Bau viele andere Nutzungen - als Milchkurtrinkhalle, als Spielstätte für Theateraufführungen oder als Sporthalle. Mit der Sanierung seit 1991 folgte eine neue Ära. Das Haus entwickelte sich zu einem der kulturellen Zentren im Ostseebad – für Einheimische, aber auch für die vielen Urlauber, die normalerweise den Ort bevölkern. In einem „normalen“ Jahr gibt es rund 50 Abendveranstaltungen, dazu Vorträge und mehrere Ausstellungen.

Kröger ist diplomierter Kulturwissenschaftler

Auch Franz N. Kröger hat natürlich eine Vorgeschichte: Der heute 65-Jährige wurde in Wismar geboren, er studierte in den 1970er-Jahren an der Fachhochschule Meißen, es folgte ein Studium der Kulturwissenschaft an der Berliner Humboldt-Uni. Von 1980 bis 1986 leitete der diplomierte Kunst- und Kulturwissenschaftler einen Studentenklub in Wismar. Mit der Wende wurde Kröger Intendant des Theaters Wismar. 1991 folgte der Schritt nach Kühlungsborn. Seit dem ist Kröger hier heimisch – nicht nur als Kulturschaffender, sondern auch privat. Franz N. Kröger lebt heute in Kägsdorf, nicht weit weg von Kühlungsborn. Er ist seit 2000 verheiratet, hat drei Kinder und vier Enkel. Neu zugekommen ist jetzt Bruno, ein Golden Retriever, der nun zum Tagesablauf dazugehört. „Mit dem bin ich jetzt jeden Tag fünf Kilometer unterwegs“, sagt Kröger.

Vom gesunden Menschenverstand geleitet

Überhaupt, die Ruhe ist ihm wichtig. „Ich lese viel“, so Franz N. Kröger, nicht nur zur inneren Einkehr, auch zur Erweiterung des eigenen Horizonts. Denn neben Belletristik liegt auch philosophische Literatur auf dem Büchertisch. Seine Interessen sind breit gefächert. Franz N. Kröger, der sich zur Wendezeit in Wismar als Sprecher des Neuen Forums engagierte, ist heute immer noch politisch interessiert und engagiert, als SPD-Mitglied fühlte er sich dem Seeheimer Kreis nahe. Immer noch geht Kröger die Dinge mit gesundem Menschenverstand an, auch wenn die politische Landschaft in den letzten Jahren in Bewegung geraten ist.

Ans Aufhören denkt Kröger noch nicht

Und wie geht es weiter? „Im Sommer werde ich 66“, sagt Franz N. Kröger und zitiert dabei einen bekannten Schlager von Udo Jürgens. Deshalb: Ans Aufhören denkt er noch nicht.

Von Thorsten Czarkowski