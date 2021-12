Kühlungsborner macht Kunst aus Meeres-Schrott: „Man weiß nie, was einem ins Netz geht“

Kühlungsborn

Was andere achtlos ins Meer werfen – daraus macht Roberto Keppler (61) aus Kühlungsborn raffinierte Kunstgegenstände. Sein Sohn Paul bringt ihm von seinen Fahrten als Fischer die kuriosesten Teile mit, die der Vater in seiner Werkstatt mit Kreativität, Ausdauer und Maschinenkraft bearbeitet. Welche Dinge sich im Meer finden, die da eigentlich nicht hingehören, und was daraus werden kann, zeigt der Künstler gern.

Keppler hat als Künstler seine eigene Linie gefunden

„Ich baue nur, wenn ich Lust habe, und man hat ja auch nicht jeden Tag Ideen“, erklärt Roberto Keppler, während er in einer seiner Werkstätten steht. Ringsum ein Sammelsurium unterschiedlichster Materialien, die er in seinen Kunststücken miteinander verknüpft. „Inzwischen habe ich meine eigene Linie gefunden, das ist so gewachsen.“ Doch wie ist es überhaupt zu den interessanten Entwürfen gekommen? „Anfangs waren es alles Geburtstagsgeschenke für Freunde und Familie“, sagt der Chef der Fischveredelungsschmiede in Kühlungsborn.

Treibholz, altes Kupfer & Edelstahl – die Mischung macht’s

Aber mit der Zeit kamen auch kaufwillige Interessenten. Aber der Künstler verkauft nur, wenn er sich von seinen Werken trennen kann, und das fällt ihm manchmal schwer, denn jedes Stück ist einzigartig. Besonders auffällig ist der beeindruckende „Stierkopf“ aus Treibholz, an dem er nichts verändert, sondern in dieser besonderen Form aus dem Meer gefischt hat.

„Was einem ins Netz geht, weiß man vorher nie“, sagt Roberto Keppler. Quelle: Frank Söllner

„Ich mische gerne die Materialien wie Edelstahl oder blankes Messing und altes Kupfer, Holz und Metall.“ Mit Muße und unerschöpflichem Einfallsreichtum macht er sich an die Dinge. „Manchmal nehme ich die Sachen zehnmal wieder auseinander und baue sie um oder beginne nach drei Wochen wieder von vorne. Ein anderes Mal geht es wieder ganz schnell, man muss einfach sehen, wie es passt.“

„Ich hatte schon immer einen Maschinenfimmel“

Dank seiner zahlreichen Maschinen sind Roberto Keppler in seinem Schaffensdrang kaum Grenzen gesetzt. Der gelernte Maschinen- und Anlagenmonteur ist auch noch Werkzeugmacher – beste Voraussetzungen für erfolgreiches Werken. „Ich hatte schon immer einen Maschinenfimmel, und die richtigen Maschinen muss man haben“, weiß der Mann, der schon mal tonnenschwere Ankerketten auseinandernimmt, um aus ihren Gliedern Lampenfüße oder sonstige künstlerische Zweckentfremdungen kreiert.

Was sich im Meer findet, wird mitgenommen

„Was einem ins Netz geht, weiß man vorher nie.“ Kaputt gehen die Netze bei den außergewöhnlichen Fängen außerdem häufig – die Kehrseite der antiken Funde. Dabei war schon allerlei Unrat, den andere im Meer vergessen, verlieren oder versenken. „Wir nehmen immer alles mit, was wir finden und kümmern uns um die Entsorgung.“

Angesammelt hat sich da einiges: Alte Anker, Ketten, Taue, Eisenteile, Flaschen, ein alter Feuerwehrschlauch. „Andere würden das wegschmeißen, ich mache was daraus“, freut sich der kreative Kopf. Aber nicht nur antike Sachen, die Kepplers Künstlerherz höherschlagen lassen, finden sich auf dem Meeresgrund. „Leider waren auch schon mal ein Kühlschrank dabei oder Autoteile“, sagt der 61-Jährige.

Großer Fang: Eine uralte Mine mit Sprengstoff im Inneren

Mit „Wir“ meint Roberto Keppler vor allem seinen Sohn Paul. Der 27-Jährige hat die Fischerei von seinem Großvater übernommen und bringt seinem Vater die „dicken Fische“ mit, die er zu seiner Kunst verarbeitet. Dafür hat der Junior-Fischer immer eine Taucherausrüstung mit an Bord. „Paul ist der Beschaffungskünstler“, lacht der 61-Jährige.

Sohn Paul hat die Fischerei von seinem Großvater übernommen. Quelle: Frank Söllner

Im Januar dieses Jahres ging den Fischern ein großer Fang ins Netz, der erst mal entschärft werden musste. „Wir haben eine Mine rausgefischt, darin waren noch 15o Kilogramm TNT, das erst mal professionell von Fachleuten entschärft werden musste.“ Geblieben ist der zerklüftete Rest der Mine und auch dafür hat Roberto Keppler bereits eine Idee: „Daraus soll eine Lampe werden.“

