Künstler Klaus Böllhoff erforscht die Welt mit geometrischen Formen

Putbus

„Male dein Lied“ lautet der Titel, den Klaus Böllhoff seiner Werkschau gegeben hat. „Das habe ich aus der indianischen Mythologie abgeleitet. Dort heißt es, singe dein Lied – also verwirkliche dich“, so Böllhoff. „Mach dein Ding“, würde Udo Lindenberg sagen. Und das tut Böllhoff – und hat es immer getan. Das zeigt auch seine Werkschau, die am 9. November in der Orangerie in Putbus auf Rügen eröffnet wird.

„Architektur eines Gedankens“

„Architektur eines Gedankens“ heißt eine seiner Arbeiten auf PVC-Plane. Besser lässt sich seine Arbeit kaum auf den Punkt bringen. Denn für Böllhoff, der ursprünglich Wissenschaftler werden wollte, ist die Kunst „eine Entdeckungsreise, die zeigt, wie das Leben und die Welt funktionieren“. Mit seinen Arbeiten, so scheint es, erforscht er gleichsam eigene Gedankengänge und äußere Lebenszusammenhänge. Die Essenz manifestiert sich auf der Leinwand in kunstvoll konstruierten Welten, die von geometrischen Formen und mathematischen Regeln bestimmt werden. Der Goldene Schnitt im Goldenen Schnitt oder Bilder aus sich überlagernden gleichseitigen Dreiecken, die in diversen Schichten immer neue Strukturen erkennen lassen – das kann eben nur Böllhoff. Und das obwohl er sich zunächst bewusst gegen die Konkrete Kunst entschieden hat.

„Mäusipipi“ auf Leinwand verewigt

Begonnen hat der 1949 in Oberhausen geborene Künstler 1968 an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin genau mit jener Konkreten Malerei, über die sein Professor sagte, sie werde ihn ein Leben lang begleiten. „Das hat mir einen Riesenschrecken eingejagt. Ich war ja erst 19 und wollte noch alles ausprobieren“, erinnert sich der 70-Jährige. „Also habe ich von da an wieder Männekes gemalt.“ Jene frühen figurativen Arbeiten finden sich auch in der Werkschau wieder. Daneben probiert sich Böllhoff in seiner unkonventionellen Art in unzähligen Bereichen aus: Er arbeitet in der Trickfilmbranche, eröffnet 1971 ein Atelier in Kreuzberg und gibt drei Jahre lang mit Freunden ein Comic-Magazin heraus, aus dem ein Druckereikollektiv entsteht, das er bis 1989 leitet. An der Uni meldet er sich irgendwann einfach nicht mehr zurück. „Ich wollte Kunst und Leben miteinander verbinden und an der Uni fehlte das Leben“, erklärt er. Ob Experimentelle Musik, Kunstaktionen an verschiedenen Orten, unter anderem wird die Marienkirche in Stralsund zu seinem Atelier auf Zeit, oder das Bemalen von zwölf Meter breiten Segeln des Schoners „ Fridtjof Nansen“ – es gibt wenig, was Böllhoff nicht ausprobiert hat. Selbst „Mäusipipi“ hat er schon mal auf Leinwand verewigt.

Arbeit von Klaus Böllhoff: „Seascape“ (Entwurfsmodell zur Segelbemalung, 2003, Öl auf Leinwand). Bis zum 22. Dezember zeigt der Künstler seine Werkschau „Male dein Lied“ in der Orangerie Putbus. Quelle: Stefanie Büssing

Vertreibung aus dem „Proradies“

Böllhoff lebt unter anderem in Berlin, Schleswig-Holstein und Swine, wo er einen alten Gutshof besetzt. 2000 kommt er nach Rügen, wo er ein Jahr später gemeinsam mit anderen Künstlern im Block III im Koloss von Prora eine Galerie eröffnet. Die Hoffnung auf eine große Künstlergemeinschaft platzt und 2015 muss Böllhoff das „Proradies“, wie er sein Atelier liebevoll nennt, aufgeben, weil in dem Block ein Freizeitzentrum geplant ist. Seit 2016 lebt er in Klempenow, wo er mit dem „Atelier 16“ sein neues Zuhause gefunden hat. Die Vertreibung aus dem „Proradies“ – für den umtriebigen Künstler ist sie zugleich ein Neuanfang, denn neu erfunden hat er sich immer wieder.

Von dieser Lebensreise zeugen auch die Arbeiten in der Orangerie. Zu sehen sind figürliche Bilder aus den 80er Jahren, bei denen er sich unter anderem an der erzählenden Malerei im Stil von Max Beckmann abarbeitet, aber auch großformatige Arbeiten, die in der Stralsunder Marienkirche entstanden sind. Es sind atmosphärische Bilder, die an die „Drippings“ von Max Ernst und Jackson Pollock erinnern – jene getropfte Malerei, die keinen Gegenstand mehr kennt, nur Farbe und Fläche.

Arbeit von Klaus Böllhoff: „Ahoi“ (1984, Acryl auf Hartfaser). Bis zum 22. Dezember zeigt der Künstler seine Werkschau „Male dein Lied“ in der Orangerie Putbus. Quelle: Stefanie Büssing

Ein Bleiglasgerippe aus der Marienkirche inspiriert Böllhoff schließlich dazu, diese Farben und Flächen wieder genau in jene mathematisch berechneten geometrischen Formen zu lenken, denen sich der Künstler anfangs verweigerte.

„Ich habe versucht, das Quadrat rund zu machen“

Ende der 80er Jahre entscheidet er sich für die Malerei und die Reduktion auf den Kreis und das Quadrat. „Als dann das Dreieck dazukam, war es wieder vorbei mit der Reduktion. Da habe ich versucht, das Quadrat rund zu machen. Und das zieht sich seitdem durch“, sagt Böllhoff und lacht. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Sein Ausgangspunkt ist ein Punkt, dann folgt eine Linie und wieder ein Punkt, der zu einem gleichseitigen Dreieck führt. „Mein Wunsch war es immer, ein Bild zu schaffen, wo bis zum neunseitigen Vieleck alle Polygone drinstecken“, so Böllhoff. Das hat er geschafft. Seine Arbeiten wirken dynamisch wie ein Kaleidoskop kurz vor der Bewegung, wie ein 3D-Bild, bei dem sich nach längerer Betrachtung langsam die Strukturen erschließen. Seine Werke entstehen mit Hilfe von Zirkel und Lineal direkt auf der Leinwand. „Manchmal bin ich selbst überrascht, was dabei entsteht“, sagt Böllhoff mit einem Lächeln.

Arbeit von Klaus Böllhoff: „Alles klar, Glocke?“ (2013, Öl auf Leinwand). Bis zum 22. Dezember zeigt der Künstler seine Werkschau „Male dein Lied“ in der Orangerie Putbus. Quelle: Stefanie Büssing

Eine Farbe für jedes Chakra

Für seine Bilder verwendet er ausschließlich die Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Türkis, Violett und Purpur. Auch dahinter verbirgt sich eine ganz eigene Logik: „Ich habe mich von einem australischen Geistheiler inspirieren lassen, der ein Amulett mit diesen sieben Farben trug. Für jedes Chakra des Menschen eine“, erklärt der 70-Jährige.

„Letztlich“, so sagt er, „bin ich doch wieder bei der Konkreten Kunst angekommen.“ Botschaften will er damit nicht vermitteln. „Und doch wundere ich mich immer wieder, wie sich meine Bilder ins Leben hineinschmuggeln durch das, was die Betrachter in ihnen sehen.“

Infos zur Schau Die Werkschau „Male dein Lied“ mit Arbeiten von Klaus Böllhoff ist vom 10. November bis zum 22. Dezember in der Orangerie Putbus (Alleestraße 35) zu sehen. Eröffnet wird die Schau am 9. November um 17 Uhr mit einer Vernissage. Öffnungszeiten sind jeweils dienstags bis sonnabends von 11 bis 16 Uhr sowie sonntags von 13 bis 16 Uhr.

Mehr zum Autor

Von Stefanie Büssing