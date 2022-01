Eickhof

Eine halbnackte Schaufensterpuppe ohne Kopf, die eine per Motor und mit Hilfe diverser Räder angetriebene Elektro-Harfe aus Metallteilen, Saiten und Tonabnehmer zu spielen scheint, ein sonnenbebrillter Bürstenkopf aus Altmetall, der als Schlagzeuger an einem alten Fass fungiert oder eine elektrisch betriebene Spieluhr im XXL-Format, die „Leise rieselt der Schnee“ spielt: Wer die Wohn- und Werkstattscheune von Künstler Stefan Albrecht in Eickhof betritt, findet sich inmitten eines Sammelsuriums menschlich anmutender Maschinenwesen wieder, die Besucher in experimentelle Klangwelten entführen.

Tierschädel, Schaufensterpuppen, Gartenzwerge und Stofftiere

Zu sehen gibt es einiges: Per Knopfdruck lassen sich die oft meterhohen technisch raffiniert ausgetüftelten Skulpturen, die mit ausgeblichenen Tierschädeln, Körperteilen von Schaufensterpuppen, Gartenzwergen, Engeln oder Stofftieren dekoriert sind, in Bewegung setzen. Elektrisch betrieben klopfen Hämmerchen, rattern rostige Zahnräder, rollen polternd Kugeln auf Bahnen und scheppern Schlagbleche, wie von unsichtbarer Hand geführt. Dass dabei durchaus Humor im Spiel ist, zeigen Objekte, wie der „Kitschhammer“, der ausgediente Gartenzwerge oder unliebsame Sammeltassen in übersichtliche Trümmerhäufchen zerlegt.

Video: Künstler Stefan Albrecht mit eine seiner Skulpturen

Rund fünf Tonnen wiegt Albrechts wohl imposantestes und größtes kinetisches Objekt „Die Jazzmaschine“, die dieser gemeinsam mit dem Musiker und Komponisten Michael Winkler aus Dresden umsetzte. Rund zwei Jahre lang tüftelte Albrecht an dem sieben Meter breiten, vier Meter tiefen und fünf Meter hohen Kunstwerk, das er 2017 erstmals der Öffentlichkeit präsentierte.

„Bei der Jazzmaschine haben wir verschiedene Klanggruppen, wie Schlagzeug und Percussion, Saiten- und Blasinstrumente, kombiniert, die über Elektromotoren gespielt beziehungsweise per Kompressor gesteuert werden“, erklärt der Künstler. Geräusche aus großen Metalltrichtern, Töne aus Metallophonen und Rhythmen aus rotierenden Stahlteilen und Mechaniken hat er dabei in der riesigen begehbaren Maschine vereint.

Musiker spielen gemeinsam mit kinetischer Klangskulptur

Ergänzt wird die Klangskulptur von einer Band mit Musikern zwischen vier und 15 Leuten, die eigens zu den Maschinentönen entworfene Kompositionen spielen. Auch Albrecht, der selbst Saxofon und Bass spielt, gehört dazu. „Ich hatte schon immer ein Faible für Musik und fürs Tüfteln. Hier konnte ich beides kombinieren“, sagt der 59-Jährige über die Symbiose von Mensch und Altmetall.

Seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt sich Albrecht mit kinetischen Objekten – eine Kunstrichtung, die Bewegung als ästhetisches Element versteht und in den 50er und 60er Jahren populär wurde. Vorbild für seine kinetischen Objekte sei der Schweizer Künstler Jean Tingvely, so Albrecht.

Aus Rhythmen wurden Geräusche, Töne und Musik

„Anfangs waren diese mehr oder weniger geräuschlos, da ging es nur um die Bewegung“, erinnert sich der 59-Jährige. Mit den Jahren seien aus sich wiederholenden Rhythmen Geräusche geworden und Töne und Musik hinzugekommen. Die Teile dafür sind vorwiegend Fundstücke: „Ich sammele seit mehr als zwanzig Jahren Schrott und Stahl auf Schrottplätzen und habe einen großen Fundus, aus dem ich schöpfen kann“, sagt er. Beigebracht hat sich Albrecht, der Mitglied im Landeskünstlerbund und mit vielen Arbeiten im öffentlichen Raum vertreten ist, alles autodidaktisch.

Bildergalerie: Kinetische Skulpturen aus alten Landmaschinen

Zur Galerie Der in Eickhof lebende Künstler Stefan Albrecht baut aus diversen Metallteilen Kunstwerke, die Rhythmen in Klänge verwandeln

Dabei hat der gebürtige Rostocker bereits ein bewegtes Leben hinter sich: Weil ihm in der DDR ein Kunststudium verweigert wird, macht Albrecht nach seinem Abitur zunächst eine Ausbildung als Psychiatriediakon in Fürstenwalde an der Spree. Nebenbei eignet er sich bei einem Bildhauer die Arbeit mit Holz an und arbeitet später als Holzbildhauer, Spielzeuggestalter und Korbmacher in Berlin und Frankfurt/Oder.

Kopulierende Frösche und Spiegeleier aus Email

Nach der Wende zieht es ihn zurück nach Mecklenburg, wo er mit anderen Künstlern und Handwerkern in einem alten Gutshaus in der Nähe von Gadebusch lebt und Skulpturen für Spielplätze und Theaterrequisiten fertigt. „Weil dort auch ein Schmied seine Werkstatt hatte, habe ich angefangen, mit Metall und Kupfer zu arbeiten“, erinnert sich Albrecht. Daraus seien die ersten kinetischen Skulpturen entstanden, die unter anderem im Speicher in Schwerin zu sehen waren. Über die Arbeit mit Kupfer sei er 2013 auch zum Emaillieren gekommen.

Bis heute fertigt der Künstler, der seit 1996 in Eickhof bei Güstrow lebt, farbstarke Emailarbeiten an, die mal abstrakt, mal figürlich und oft humorvoll sind – was Motive, wie Spiegeleier oder kopulierende Frösche, zeigen. Zu sehen sind seine Emailarbeiten in Kombination mit kinetischen Skulpturen und Fotografien des Mecklenburger Künstlers Andre van Uehm ab Ende Januar in der Galerie Teterow.

Infos zur Schau in der Galerie Teterow Die Schau „Heiß und Kalt“ ist vom 28. Januar bis zum 12. März 2022 in der Galerie Teterow (Bahnhof 1, 17166 Teterow) zu sehen. Gezeigt werden Emailbilder und elektrisch betriebene Konstruktionen aus alten Landmaschinen des Künstlers Stefan Albrecht sowie Fotografien von Andre van Uehm aus Woserin. Die Vernissage ist am 28. Januar um 19.30 Uhr. Geöffnet ist jeweils Dienstag bis Freitag 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr. Weitere Infos: www.galerie-teterow.de

XXL-Kunstwerk muss mit Tieflader transportiert werden

Auch das Projekt „Jazzmaschine“ soll in diesem Jahr weitergeführt werden. Mit der XXL-Skulptur waren Albrecht und sein Team schon auf einigen Festivals, spielten aber bisher noch nie in MV: „Das Problem ist, einen ausreichend großen Raum zu finden“, sagt der 59-Jährige. Aufwendig sei auch der Transport, für den jedes Mal ein Tieflader gebraucht würde. Aus diesen Gründen hat der Künstler sein neuestes kinetisches Objekt, das „Metallophon“, entworfen.

Bei der elektrisch betriebenen überdimensionalen Spieluhr lassen sich mit Hilfe beweglicher Magneten beliebige Melodien einstellen. „Es lässt sich schnell zerlegen und passt in einen Transporter“, sagt Albrecht. Unter dem Titel „Die melancholische Maschine“ will er das „Metallophon“ am 23. April mit musikalischem Programm auf dem Rothener Hof (Kastanienweg 8) vorstellen.

Auch ein weiteres Projekt hat Albrecht bereits im Auge: Aus alten Metallteilen hat er das Modell für eine Kugelbahn gebaut. „Den Entwurf würde ich gern als sechs Meter mal vier Meter großes Objekt in einem von Karls Erlebnis-Dörfern umsetzen“, sagt er.

Von Stefanie Büssing