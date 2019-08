Klütz

Die Arbeiten von Ruzica Zajec und Broder Burow könnten unterschiedlicher kaum sein - so scheint es jedenfalls auf den ersten Blick. Während sich der Holzbildhauer dem Naturmaterial verschrieben hat und aus Sperrholzplatten organische Formen mit lebendiger Oberflächenstruktur entstehen lässt, hat Ruzica Zajec schon vor langer Zeit ihre Liebe zum Glas entdeckt. Spiegelungen und das Spiel mit dem Licht faszinieren die zierliche Künstlerin an ihrem kühlen, fragilen Arbeitsmaterial. Was das Künstlerpaar aus Kaarz eint, ist die Reduktion, mit der sich ihre Arbeiten dem Thema der gemeinsam konzipierten Schau „Zeit im Detail“ nähern. Die Ausstellung ist Start einer neuen Veranstaltungsreihe des Kultusministeriums: Im Rahmen der Einzelkünstlerförderung sollen Künstler aus MV künftig die Möglichkeit haben, alle zwei Jahre ihre Arbeiten in den landeseigenen Schlössern und Gärten zu zeigen. Die Kosten von rund 20 000 Euro pro Einzelausstellung trägt das Kultusministerium. Die Räume werden vom Finanzministerium zur Verfügung gestellt.

Kunstschätze des Landes erlebbar machen

„Wir wollen für die Touristen die Kunstschätze des Landes erlebbar machen“, sagte Kultusministerin Bettina Martin bei der Eröffnung. Die neue Reihe trage dazu bei, die landeseigenen Schlösser und Gärten attraktiver zu machen, und erzeuge mehr Sichtbarkeit für die Künstler. „Die Künstlerförderung hat für uns einen wichtigen Stellenwert, den wir weiterhin ausbauen wollen“, so Martin. Dazu gehörte es, Anreize und Entfaltungsmöglichkeiten zu schaffen, um Künstler nach MV zu holen und sie zum Bleiben zu motivieren. „Es geht um Wertschätzung, aber auch um Inspiration“, so Martin. So solle die Landeskunstausstellung künftig einen Anlass bieten, Kunst für die entsprechenden Räume zu schaffen. So wie Ruzica Zajec und Broder Burow, die eigens für den Westflügel von Schloss Bothmer einen Teil ihrer Arbeiten entwarfen.

Künstlerischer Kommentar zur Informationsflut

„Wenn man durch die Räume des historischen Gebäudes geht, fragt man sich, was hier von Baubeginn an bis heute alles passiert ist“, sagt Zajec. Für die beiden Künstler Inspiration genug, sich mit dem Thema Zeit auseinanderzusetzen.

Mit ihrer Arbeit „Zugleich“ hat Zajec einen Kontrapunkt zum darüber hängenden Leuchter geschaffen: Umgedrehte, mit schwarzer Farbe angesprühte Gurkengläser bilden den Schatten zum Licht und lassen Assoziationen zu inneren Seelenzuständen aber auch zum zeitlichen Verlauf zu. Daneben hat sie ihren künstlerischen „Kommentar“ zur Überforderung mit der täglichen Informationsflut hinterlassen, die sich oft kaum noch bewältigen lässt: Eine Arbeit in Form von zerschnittenen, zu Bahnen aufgerollten Tageszeitungen.

Küchenfliese im XXL-Format

Auch ihre Werke „Jetzt ist es vorbei“ – transparente und bemalte Glasplatten, die Gegenwart, Zukunft und den Moment dazwischen symbolisieren – und „Ausgesehen“ beschäftigen sich mit der Vergänglichkeit des Augenblicks. Letzteres nicht ohne subtilen Humor. Das Foto, das einst die Reflexion auf einer Fliese in der Küche der Mutter in Kroatien zeigte, hat die Künstlerin als XXL-Format aufgehängt und die Mitte herausgeschnitten, sodass nur noch der Rand zu sehen ist. Ausgesehen eben. Auch das lässt sich auf die Zeit übertragen: „Weil ich schon lange von Zuhause weg bin“, erklärt die Künstlerin.

Subtiler Humor findet sich auch in den Werken Broder Burows, der seinen Reliefs aus Schichtholzplatten doppeldeutige Namen wie „Nachtschichten“ und „Kein Bock“ gegeben hat. Zu Letzterem inspirierten den Künstler, der seit 2004 mit Ehefrau Ruzica Zajec in der ländlichen Abgeschiedenheit von Kaarz lebt, Fraßspuren eines Borkenkäfers an einem Baumstamm. Es sind Inspirationen aus der Natur, die Liebe zum Holz, das Spiel mit Form und Oberfläche, die bei Burow immer wieder ineinandergreifen. Die Arbeit in mehreren Holzschichten, denen Burow mit Fräse und Farbe eine lebendige Oberflächenstruktur verleiht, erinnert an die Jahresringe der Bäume, die den zeitlichen Verlauf dokumentieren. Auch das raumgreifende Objekt „Andauernd“ – eine überdimensionale Schlaufe ohne Anfang und Ende – symbolisiert Unendlichkeit.

Spiel mit den Sehgewohnheiten der Besucher

Die Schau spielt vor allem mit den Sehgewohnheiten der Besucher. „Täuschung und Irritation als Strategie der Realität zu entfliehen“ nennt Miro Zahra den Ansatz von Künstlerkollegin Ruzica Zajec. Alltagsgegenstände erleben eine Metamorphose vom Profanen zum Kostbaren. Zugleich ist die Schau ein liebevolles Plädoyer dafür, dem flüchtigen Augenblick mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

Schau und Öffnungzeiten Die Landeskunstausstellung „Zeit im Detail“ mit Arbeiten des Künstlerpaares Ruzica Zajec und Broder Burow aus Kaarz ist bis zum 29. September im Westflügel des Schlosses Bothmer (Am Park) in Klütz zu sehen. Öffnungszeiten:Bis Ende August täglich von 10 bis 18 Uhr, im September jeweils Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Stefanie Büssing