Künstlerbund MV: Das sind die Neuen

Schwerin

Wie in jedem Jahr werden auch 2021 die neuen Mitglieder des Künstlerbundes Mecklenburg und Vorpommern mit einer Ausstellung vorgestellt. „23 Bewerber hatten wir in diesem Jahr“, erklärt Projektleiterin Annekathrin Siems. Eine Jury bewertete die Arbeiten und lud die Künstler ein, die sich beworben hatten. Die Bewerbungsgespräche gestalteten sich im letzten April coronabedingt etwas umständlicher, weil die entsprechenden Hygieneregeln eingehalten werden mussten, erläutert Annekathrin Siems. Schließlich wurden 18 neue Mitglieder aufgenommen.

Es ist also Tradition, dass die neuen Künstler dann auch ihre Arbeiten zeigen, natürlich nur einen kleinen Teil davon, so wie es sie Gegebenheiten im Erdgeschoss des Schweriner Schleswig-Holstein-Hauses zulassen. Genutzt werden das Foyer, der Flur und vier Ausstellungsräume. Von jedem der Neuen sind meistens drei bis vier Arbeiten in Schwerin zu sehen.

Eine von den Künstlerinnen und Künstlern ist Stefanie Rübensaal (36). Die gebürtige Schweizerin lebt seit September 2019 in Rostock und hat eine zweiteilige Videoarbeit mit nach Schwerin gebracht. Die experimentelle Videocollage heißt „Bleib nicht still“ und basiert auf einem dazugehörigen Text. Die Künstlerin arbeitet interdisziplinär, sie schreibt, malt und zeichnet auch, aber ihr Hauptgebiet ist die Videokunst. Zur Bewerbung beim Künstlerbund hatte Stefanie Rübensaal ein ganzes Portfolio an Arbeiten in Schwerin eingereicht, um ihre künstlerische Palette darzustellen.

Christoph Knitter, "Pandemic Pattern" (2021, Tinte/Buntstift auf Papier, 30 x 40 cm (gerahmt) Quelle: Christoph Knitter

Rückkehr in die Heimat

Christoph Knitter (31) hat Arbeiten in Schwerin ausgestellt, die während der Pandemiezeit 2020 entstanden. Knitter ist Rostocker und nach Stationen in Leipzig, Kiel und Berlin wieder in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Er fertigt vor allem Zeichnungen und Druckgrafiken. Seine vier in Schwerin ausgestellten Arbeiten stammen aus einer 20-teiligen Serie namens „Pandemic Pattern“, sie sind an auch pandemiebedingt menschenleeren Orten in der Natur entstanden. Diese Orte waren damals „wie aus der Zeit gefallen“, erinnert sich der Künstler an diese Momente. Hierbei hat Knitter in einer Mischtechnik gearbeitet (Tusche, Graphit- und Buntstift).

Federzeichnungen von Alltagssituationen

Torsten Bahr (51) stammt aus Lübeck und hat in den 1990er-Jahren an der FAK in Heiligendamm studiert. Seit drei Jahren lebt Bahr in Güstrow. Der Illustrator hat Arbeiten nach Schwerin gebracht, die während seiner Tätigkeit als Markthändler entstanden sind, um von einer genauen Menschenbeobachtung zeugen. Entstanden sind diese Motive in den letzten zwei Jahren, Bahr hat dabei Alltagssituationen schnell eingefangen, als Federzeichnung nämlich, wobei jeder Strich sitzen musste. Reizvoll war dabei auch das Schnelle und das Unkomplizierte an diesen Arbeiten, denn ansonsten realisiert Torsten Bahr Auftragsarbeiten mit Sprüh- und Graffiti-Motiven, die wesentlich mehr Aufwand verlangen.

Die 18 neuen Mitglieder Neu aufgenommen wurden 2021: Torsten Bahr, Ulrich Bittmann, Jana Bürger, Barbara Dobrzynska-Markiewicz, Karen Clasen, Heike Gerling, Shirin Goldstein, Jakob Grosse-Ophoff, Christoph Knitter, Norbert Köhler, Karen Kunkel, Silke Paustian, Maike Remane, Stefanie Rübensaal, Kristin Schnell, Markusz Schöne, Kairi Uibo-Müggenburg, Bianka Wilckens

"Thoughts Rattle" (2020) von Jakob Grosse-Ophoff Quelle: Thorsten Czarkowski

Vom Maschinenbau zur Kunst

Eine interessante Biografie bringt Jakob Grosse-Ophoff (29) mit. Er kam 2011 aus Cuxhaven zum Maschinenbaustudium nach Rostock. Dahinter stand auch ein romantisch gefärbtes Berufsziel, nämlich „Erfinder zu werden“, wie er heute sagt. Und das funktioniert am besten als Künstler, wie sich später herausstellte. Das Maschinenbaustudium schloss Jakob Grosse-Ophoff 2018 als Diplomingenieur ab, aber dann ging er einen anderen Weg als seine Berufskollegen. Die künstlerischen Arbeiten von Jakob Grosse-Ophoff leben nicht nur vom technischen Verständnis und handwerklicher Versiertheit, sie überführen das Maschinelle in eine andere Welt, ob nun als Bildcollagen oder als Kunstwerke, die einer Installation nahekommen. So wie das Werk „Thoughts Rattles“ – eine künstlerische Umsetzung des inneren menschlichen Prozesses, „wenn die Gedanken rasseln“, wie der Künstler sein Werk erläutert.

Dies sind beispielhaft vier von 18 Künstlern, die für ganz unterschiedliche Handschriften stehen und nun in Mecklenburg-Vorpommern wirken. Derzeit hat der 1990 gegründete Künstlerbund MV 337 Mitglieder. Die neue Ausstellung präsentiert Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Zeichnung, Grafik, Fotografie, Video und Plastik. Es gibt für den Besucher viel zu entdecken, wie unter anderem die Werke von Ulrich Bittmann (Malerei), Kristin Schnell (Fotografie) oder Heike Gerling (Collage/Plastik) beweisen.

„Neue Mitglieder“, Ausstellung des Künstlerbundes Mecklenburg und Vorpommern e. V., zu sehen bis 1. August im Schleswig-Holstein-Haus Schwerin (Puschkinstraße 12, 19055 Schwerin), geöffnet dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr, Eintritt frei

Von Thorsten Czarkowski