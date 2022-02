Ahrenshoop

„Grauer Tag in den Dünen des Darß“ – der Titel des Paul Müller-Kaempff-Gemäldes passt im Februar nur allzu oft zum Wetter vor dem Ahrenshooper Kunstkaten. Trotzdem hat das Bild etwas Faszinierendes: Bedrohliche Wolkenformationen sorgen für Dramatik, die komplexe Landschaft, die der Maler mit Detailverliebtheit auf Leinwand aufgebracht hat, verleiht dem Bild Tiefe, so dass der gewundene Sandweg zum Meer den Betrachter fast unweigerlich in das Bild hineinzuführen scheint. Es sind vor allem die emotional aufgeladenen, stimmungsvollen Bilder, für die der Maler (1861-1941), der als Mitbegründer der Ahrenshooper Künstlerkolonie gilt, bekannt ist. Ende vergangenen Jahres jährten sich sein 160. Geburtstag und sein 80. Todestag. In diesem Jahr feiert die Künstlerkolonie Ahrenshoop zudem ihr 130. Jubiläum: Gewürdigt wird dies mit diversen Ausstellungen im Kunstmuseum, im Kunstkaten und im Hotel Fischerwiege.

Mehr als 100 Ölgemälde von Paul Müller-Kaempff

Die Malerei Müller-Kaempffs ist der Schwerpunkt in den Ausstellungsteilen im Kunstkaten und im Romantikhotel Fischerwiege. Unter dem Titel „Paul Müller-Kaempff: Wolkenschatten“ werden bis zum 10. Juli 2022 an beiden Standorten insgesamt mehr als 100 Gemälde des Malers gezeigt. Es sind vor allem die stimmungsvollen Bodden- und Küstenlandschaften mit kleinen Katen, Booten und der arbeitenden Landbevölkerung auf dem Fischland und Darß, die den Städter faszinieren, als er sich 1892 in Ahrenshoop niederlässt. Diese idyllischen Landschaften, meisterlich ausgeführt in traditioneller Landschaftsmalerei, sind auch charakteristisch für sein Werk.

„Wir zeigen einen sehr schönen Querschnitt durch die Schaffensperioden Paul Müller-Kaempffs“, sagt Sandra Schröder, Direktorin vom Kunstkaten Ahrenshoop. „Vertreten sind nicht nur alle Jahreszeiten, sondern auch einige Werke, die noch nie öffentlich gezeigt wurden.“ Kuratiert hat die Schau der Sammler und Kunstliebhaber Dr. Andreas Käppler. Als Vorlage für seine Ölgemälde dienten Müller-Kaempff Zeichnungen aus seinen Skizzenbüchern. Rund 60 davon sind unter dem Titel „Paul Müller-Kaempff: Wolkenschatten. Der Zeichner“ bis zum 10. Juli im Ahrenshooper Kunstmuseum zu sehen.

„Die Zeichnungen waren als lose Blätter in ganz Europa verteilt und sind zum größten Teil wieder zusammengetragen worden“, sagt Katrin Arrieta, künstlerische Leiterin vom Kunstmuseum Ahrenshoop. Der Maler habe tagebuchartig gezeichnet und jedes Blatt exakt datiert und mit dem Entstehungsort versehen. „Das ist für uns natürlich sehr schön, weil wir dadurch eine zuverlässige Reihenfolge herstellen und die Blätter in der Schau wieder zusammenfügen konnten“, so Arrieta.

Werkstattspuren, Ölflecken und Farbspuren

Bei einem Bombenangriff von 1945 sei ein Teil seiner Skizzen vernichtet, ein anderer beschädigt worden. „An diesem Blatt sieht man, wie brüchig das Papier durch die Einwirkung der Hitze geworden ist“, sagt Arrieta und deutet auf eine der Arbeiten. „Gleichzeitig trägt es Werkstattspuren, wie Ölflecken und Farbspuren, und zeigt durch die Einzeichnung verschiedener Bildausschnitte, wie Müller-Kaempff bei der Überlegung zu seinen Gemälden vorgegangen ist.“

Knapp 1500 Bilder und mehrere hundert Blätter gehören zu seinem Nachlass. Rund ein Zehntel seiner Zeichnungen sind im Kunstmuseum zu sehen. „Kein anderer Maler der Künstlerkolonie Ahrenshoop hat ein so umfangreiches zeichnerisches Œuvre entwickelt wie Müller-Kaempff“, so Arrieta.

Ergänzt wird Paul Müller-Kaempffs Werkschau um eine Ausstellung mit Malereien seiner Frau Else Müller-Kaempff, die unter dem Titel „Vom Duft des Eingehegten“ im Projektraum betrachtet werden kann. Das Interessante: Mit Gründung seiner Malschule „St. Lucas“ ermöglichte Müller-Kaempff Frauen, denen zu damaliger Zeit das Studium an den Akademien noch verwehrt war, eine künstlerische Ausbildung. Zu ihnen zählte auch seine spätere Ehefrau Else.

„Malen gegen männliche Vorurteile“

Neben Müller-Kaempff ist als weitere Protagonistin der Ahrenshooper Künstlerkolonie auch Elisabeth von Eicken (1862-1940) vertreten, deren Arbeiten bis zum 16. Juni unter dem Titel „Die Eicken – oder: Malen gegen männliche Vorurteile“ im Kunstmuseum zu sehen sind. Gezeigt werden rund 40 Werke und Zeitdokumente, die das Leben und Schaffen der Künstlerin betrachten. „Es war selten, dass Frauen in der Künstlerkolonie eine autonome Position eingenommen haben“, erklärt Arrieta. „Elisabeth von Eicken gehört neben Anna Gerresheim zu den herausragenden weiblichen Positionen in der Künstlerkolonie, auch was die malerische Qualität betrifft.“

Zehn Jahre lang lebte von Eicken in Paris, wo sie studierte und sich auf den Spuren der Maler von Barbizon bewegte und die Impressionen mit nach Ahrenshoop brachte. „Schon zu Lebzeiten hat sie ihre Werke schon nach Übersee verkauft und war in der Lage, von der Kunst zu leben und auch ihre Familie davon zu ernähren. Das war selten in der damaligen Zeit“, sagt Arrieta. Zu sehen sind unter anderem Motive aus dem Ostseebad, wie in Pflanzen eingewachsene verwunschene Katen, das Ostseebad zu verschiedenen Jahreszeiten, sowie von Eickens mystisches Empfinden des Waldes, das eine gewisse Vergänglichkeitssymbolik aufweist. „Daneben gibt es farbenfrohe Werke mit blühenden Bäumen. Das gibt auch ihre Persönlichkeit wieder, die zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt schwankte, weil sie in ihrem Leben schwere Krankheiten durchmachen musste“, so Arrieta. „Aus ihrer Kunst hat sie immer wieder die Kraft gewonnen, das zu überstehen.“

Von Stefanie Büssing