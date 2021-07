Kultursommer auf Schloss Vietgest: Diese Künstler füllen den Park mit Leben

Vietgest

Das Schloss Vietgest (Landkreis Rostock) haben Miriam und Helge Jan Hager Ende 2019 übernommen. Die beiden kommen aus Hamburg und haben das Haus zu einem Schlosshotel gemacht. Und es soll ein Ort für Kultur werden. Leider kam kurz nach der Eröffnung im Oktober 2020 der Corona-Lockdown. „Aber immerhin hatten wir damals einen Monat geöffnet“, sagt Miriam Hager. Denn der Plan für Vietgest war von vornherein, nicht nur als Schlosshotel zu fungieren und Übernachtungen anzubieten, sondern auch ein hochkarätiges Kulturangebot zu machen.

Schloss soll ein Ort für Kultur werden

Jetzt kann dieser Plan in einer größeren Form umgesetzt werden: Von Mitte Juli bis Ende August gibt es den ersten „Kultursommer auf Schloss Vietgest“. Endlich soll nachgeholt werden, was viele so lange vermisst haben, den Kulturgenuss nämlich. Auch das ist der Ansatz von Miriam und Helge Jan Hager.

Gäste können Lieblingsplatz buchen

Bis zu 200 Besucher sind derzeit im sechs Hektar großen Schlosspark von Vietgest möglich, „unter normalen Bedingungen können wir hier 500 Gäste empfangen“, sagt Miriam Hager. Wo viel Platz ist, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Die Gäste können sich bei der Buchung auch ihren Lieblingsplatz auswählen, die Hausherren haben eine Auswahl an Plätzen vorbereitet – ob nun überdacht, auf einem Stuhl oder im Liegestuhl, am Tisch oder auf der Dachterrasse. Das Schloss und der dazugehörige Park bieten dafür viele Möglichkeiten.

Reinhold Beckmann ist am 1. August mit seinem Programm „Haltbar bis Ende“ auf Schloss Vietgest zu Gast Quelle: Christian Charisius/dpa

Ebenso vielfältig sind die kulturellen Angebote im Kultursommer. Am Donnerstagabend treten The Queens auf, das sind Backgroundsängerinnen, die mittlerweile ihr eigenes Programm entwickelt haben, erzählt Miriam Hager. Für den 29. Juli haben die Schlossherren die Jazzsängerin Jacqueline Boulanger aus Rostock gebucht, „die wir erst hier kennengelernt haben“, sagt Miriam Hager. Und am 1. August kommt Reinhold Beckmann mit seinem Programm nach Vietgest. Am 15. August ist Elvis zu Gast – natürlich nur ein Elvis-Imitator, aber ein täuschend echter.

Die guten Vernetzungen in die Kulturszene bringen Miriam und Helge Jan Hager aus Hamburg mit, wo sie das Alsterschlösschen als Kultur- und Eventlocation bereits etabliert haben. Diese Kontakte nutzen sie nun auch im Mecklenburgischen, also kann der Kultursommer in Vietgest 2021 über die Bühne gehen.

Kultursommer mit 19 Terminen

Sky du Mont wird aus seinem Buch „Jung sterben ist auch keine Lösung“ lesen, begleitet von Christine Schütze am Klavier. Quelle: Ove Arscholl

Unter den großen Namen im Programm ist auch Sky du Mont, der am 22. August zusammen mit der Pianistin und Kabarettistin Christine Schütze auftreten wird, versprochen wird ein überraschungsreiches und auch selbstironisches Programm. Der bekannte Pianist Joja Wendt ist für den 6. August gebucht. Miriam Hager freut sich, diesen Mix aus Kultur, Musik, Genuss und Unterhaltung im Schlosspark anbieten zu können. Insgesamt 19 Termine umfasst die erste Auflage des Kultursommers.

Schloss stand fast zehn Jahre leer

Damit wird auch das Schloss Vietgest, unmittelbar an der Bundesstraße 104 gelegen, wieder ein kultureller Anziehungspunkt, denn vor der Übernahme durch die neuen Hausherren stand es fast zehn Jahre leer, berichtet Miriam Hager. In Vietgest gibt es schon wegen des großen Parks viel mehr Möglichkeiten als in Hamburg, erzählt Miriam Hager.

Das Programm 22. Juli, 19 Uhr: The Queens; 23. Juli, 20 Uhr: Cuarteto Sol Tango; 24. Juli, 19 Uhr: Isabel Abedi (Jugend/Erwachsenenprogramm); 25. Juli, 15 Uhr: Isabel Abedi (Programm für Kids); 29. Juli, 19 Uhr: Jacqueline Boulanger; 30. Juli, 19 Uhr: Die Daffkes; 31. Juli, 19 Uhr: Nera Maria; 1. August, 16 und 19 Uhr: Reinhold Beckmann; 6. August, 19 Uhr: Joja Wendt; 8. August, 16 Uhr: Queenz of Piano; 13. August, 19 Uhr: Musici Emeriti; 15. August, 19 Uhr: Elvis (Imitator); 20. August, 19 Uhr: Tante Polly; 22. August, 16 Uhr: Sky du Mont & Christine Schütze (Piano); 27. August, 19 Uhr: Cole Chandler; 28. August, 19 Uhr: Los Muchachos Paraguayos; 29. August, 19 Uhr: Leon Gurvitch Trio

Programm rund um den Tango

Ihre Leidenschaft für echten Tango Argentino bringen Miriam und Helge Jan Hager übrigens hierher mit, die beiden werden deswegen auch gern „Los Flacos“ (die Hageren) genannt. Im Kulturprogramm des Sommers 2021 schlägt sich diese Vorliebe ebenfalls nieder: Am 23. Juli kommt das Cuarteto Sol Tango nach Vietgest, am 28. August gastieren Los Muchachos Paraguayos hier. Diese Künstler werden ein musikalisches Programm bieten, das sich rund um den Tango dreht. „Es ist für jeden etwas dabei“, sagt Miriam Hager über ihr Sommerprogramm.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Karten für Veranstaltungen können online unter www.schloss-vietgest.reservix.de gebucht werden, Buchungen sind auch über die Telefon-Hotline 0180 / 6 05 04 00 möglich, auch die üblichen Vorverkaufsstellen bieten Tickets an.

Von Thorsten Czarkowski