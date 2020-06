Kunst aus Stahl und Schiefer: Bernard Misgajski aus Wreechen experimentiert gern

Seit 22 Jahren fertigt Bernard Misgajski Metallkunst auf Rügen. Seine Bilder aus Schieferplatten eines ehemaligen Daches in Gedser könnten schon bald im Nationalen Schiefermuseum in Wales zu sehen sein.

Künstler Bernard Misgajski in seiner Freiluftwerkstatt am „Kunstort Alte Wassermühle“ in Wreechen bei der Arbeit an einem seiner „Gefäße“ aus Stahl Quelle: Stefanie Büssing