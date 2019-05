Rostock

Bürsten, aber nicht zuviel. Der Künstler Marc W1353L bearbeitet sein auf dem Boden liegendes Kunstwerk. Mit einer Handbürste streicht er über den roten Stoff und beseitigt die Spuren, die Besucher als hellgraue Sohlenabdrücke auf dem knallroten Material hinterlassen haben. Ein paar Spuren bleiben, denn das Objekt soll ja betreten werden. „Es ist spannend, die Reaktionen der Menschen zu beobachten“, sagt Marc W1353L. „Manche gehen gedankenlos drüber weg, manche betreten es vorsichtig.“

Der Bodenbelag aus Stoff und Fliesenplatten liegt in der Mitte des Messestandes, den die Galerie Wolkenbank gestaltet hat. Er ist Teil des „Baltic Art Weekend“ in der Kunsthalle Rostock, der vermutlich ersten echten Kunstmesse Mecklenburg-Vorpommerns. Insgesamt 13 Galerien und Kunstvereine aus dem ganzen Land haben sich zusammengefunden, um in den Kojen, so die offizielle Bezeichnung der Präsentationsflächen, Kunst und Künstler vorzustellen – und zu verkaufen.

Kunstinteressierte kamen an diesem Wochenende mit Galeristen ins Gespräch, Museumspädagogin Gudrun Kracht führte Besuchergruppen durchs Museum. „Ich bin ganz gezielt gekommen“, sagt Jan Voss, der sich bei der Galerie Born für die Werke des Malers Uwe Kowski interessiert. Galeriemitarbeiterin Susan Götze führt den Rostocker in das Profil der Galerie ein, denn es gibt nicht nur die abstrakten Arbeiten Kowskis zu sehen, sondern auch Arbeiten des Amerikaners John Adams Griefen, außerdem poetische, abstrakte Landschaften auf Papier, geschaffen von der Malerin BieneFeld, die aus Greifswald stammt.

Denn das war die Bedingung: auch wenn die meisten Galerien Künstler aus ganz Deutschland oder aus dem Ausland vertreten, sie sollten mindestens eine Position aus der Region im Programm haben. Kein Problem für Knut Hartwich aus Sellin, der mit Mike Strauch und Matthias Kanter gleich zwei gewichtige Maler aus MV zeigt. Schräg gegenüber befindet sich der Stand von Hubert Schwarz aus Greifswald, er zeigt Thomas Hartmann, der bereits eine große Ausstellung in der Kunsthalle Rostock hatte. Aus MV hat er den Usedomer Oskar Manigk dabei.

Direkt gegenüber liegt die Koje der Susanne Burmester Galerie aus Putbus. „Es war ganz klar, dass ich bei dieser Messe mitmache“, sagt Susanne Burmester. „Wir brauchen dieses Forum.“ An ihrem Stand habe sie sogar Bekannte und Kunden ihrer Galerie von der Insel Rügen begrüßt. „Eine wichtige Erkenntnis dieses Wochenendes ist, dass sich die Kunstinteressierten, Sammler und Käufer gewertschätzt fühlen, wenn wir uns öffentlich präsentieren. Sie wollen Teil einer Community sein.“ In Städten wie Berlin sei ein „Galerie-Hopping“ möglich. „Das geht bei uns nicht“, sagt Hubert Schwarz. Die Galerien seien übers ganze Land verstreut. Da sei es gut, sie zusammen auftreten zu lassen. Sein Fazit: „Das wird sich herumsprechen.“ Knut Hartwich fasst es so zusammen: Es gehe darum, die Arbeit der Galerien „der Öffentlichkeit ins Auge, dem Bürgertum ins Bewusstsein zu rücken“

Dafür sei aber auch Aufklärungsarbeit notwendig, ergänzt Susanne Burmester. „Ich habe hier auch viel Kunstvermittlung betrieben.“ Zeitgenössische Kunst sei mitunter erklärungsbedürftig, genau wie die tägliche Arbeit der Galeristen.

Susanne Burmester, Matthias Fuhrmann, Hubert Schwarz und Knut Hartwich sind Galeristen, die regelmäßig an großen Kunstmessen in ganz Europa teilnehmen. Für Alexander Gehrke und seine vier Jahre alte Galerie Joost van Maar war es die Premiere. Gehrke war begeistert: „Die Kunsthalle hat uns den roten Teppich ausgerollt. Solch eine Messe hätte ich gern mehrmals im Jahr!“ Auch er führte im Lauf des Wochenendes viele Gespräche: „Das ist ein Fachpublikum. Alle waren sehr gut informiert und nutzten die Gelegenheit, alle Galerien beisammen zu haben“, schwärmt er.

Matthias Schümann