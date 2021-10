„Kunst heute“: Festival an 42 Orten in MV zu erleben

Schwerin

„Im letzten Jahr hatten wir Glück, da konnten wir noch vor dem November-Lockdown einladen“, sagt Projektleiter Thomas Häntzschel rückblickend über die Ausgabe 2020 von „Kunst heute“. Und in diesem Jahr ist es wieder entspannter.

Die Präsentationsplätze der Kunst sind auch 2021 über das Land verteilt. An 138 Orten finden Ausstellungen, Performances, Installationen, Führungen und Künstlergespräche statt. Beteiligt sind rund 450 Künstler an den teilnehmenden Kunstorten, sie machen die eigene zeitgenössische Kunst aus allernächster Nähe erlebbar – das ist der eigene Anspruch der Aktion.

„Kunst heute“ wurde im Jahr 2008 durch den Künstlerbund MV und den Verband der Kunstmuseen, Galerien und Kunstvereine ins Leben gerufen. Dabei sehen sich die Veranstalter gemeinsam einem Ziel verpflichtet: Sie wollen der aktuellen Kunst in MV ein Forum bieten. Für den Künstlerbund Mecklenburg-Vorpommern leitet Annekathrin Siems das Projekt.

Herrografie: Auf Schloss Kummerow werden Arbeiten des Künstlers Volkmar Herre gezeigt. Quelle: Volkmar Herre

42 Kunstorte sind Partner des Festivals

Der Öffentlichkeit soll an vielen Orten im Land Zugang zur Kunst ermöglicht werden. Das Profil der teilnehmenden Partner ist in diesem Jahr weit gefächert: Auch der Verein der Schlösser, Guts- und Herrenhäuser und die Nordkirche sind in diesem Jahr wieder mit 42 Kunstorten Partner des Festivals. Das ist auch ein Geben und Nehmen: So öffnen zum Beispiel ihre Herrenhäuser an diesen Tagen für die Öffentlichkeit die Türen und machen sich bekannt. Im Gegenzug erhalten Künstler große und teilweise exquisite Ausstellungsräume.

Neu mit im Boot ist in diesem Jahr der Literaturrat Mecklenburg-Vorpommern. Er unterstützt Projekte, die eine Kooperation von Autoren und Bildenden Künstlern auf besonders spannende Weise umsetzen. Es gibt drei Projekte, „in denen wird Literatur mit bildender Kunst verbunden“, so Thomas Häntzschel.

Vernetzung der Künstler steht im Mittelpunkt

Sonnenblume auf rotem Stuhl von Dietrich Becker, 2020, Öl auf Hartfaser, 90x60: Zu sehen in der Pfarrscheune Kühlungsborn Quelle: Ralph Latteck

Die Projektförderung im Rahmen von „Kunst heute“ wurde im Jahrgang 2021 ausgeweitet. Es waren drei Förderprogramme, die hierfür die Basis bildeten, sie wurden durch den Künstlerbund MV, die Nordkirche und den Literaturrat Mecklenburg-Vorpommern ausgeschrieben.

Nun werden sieben Projekte durch den Künstlerbund MV finanziell unterstützt, da sie die Vernetzung von Künstler und Kulturorten besonders in den Mittelpunkt stellen. Das Ausstellungsprojekt „Traditions-Kabinett“ verknüpft die Galerie „Dezernat5“ Schwerin mit der stadtgeschichtlichen Sammlung der Museen der Landeshauptstadt. In der Initiative „Vernetzte Kunst“ im Landkreis Rostock haben sich fünf Bildende Künstler zusammengeschlossen, sie bieten mit einer Lesung und Ausstellung in der Schwarzen Scheune Teutendorf am 3. Oktober und Atelierfahrten am 6. und 9. Oktober Einblick in ihre Werke.

Das Projekt „Kunst heute 2021 – Zeitgenössische Kunst erleben in Mecklenburg-Vorpommern“ ist eine Kooperationsveranstaltung des Künstlerbundes MV, des Verbandes der Kunstmuseen, Galerien und Kunstvereine, des Literaturrates und des Vereins der Schlösser, Guts- und Herrenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern sowie der Nordkirche Förderung. Auf diese Weise bringt das Projekt Künstler und ihre Werke stärker in die Öffentlichkeit. „Kunst heute“ wird seit 2008 abgehalten.

Rostocker Kunstroute verbindet Galerien und Ateliers

Die Galerie für Aktuelle Kunst in Schwerin zeigt Objekte von Thomas Sander, Herr Segne Uns. 2021, Videoinstallation Quelle: KUNST HEUTE

Die Kunstroute Rostock verbindet sieben Galerien und Ateliers im Rostocker Stadtzentrum und der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Die Veranstalter bieten geführte Exkursionen an. Dasselbe passiert auch in Vorpommern: Vier Kunstorte zwischen Greifswald und dem Peenetal verbindet die Künstlerinnengruppe „Koll.aktiv“ mit zehn Künstlern mit Ausstellungen und Performances.

Auch die Nordkirche ist mit 25 Standorten an „Kunst heute“ beteiligt und öffnet ihre Gotteshäuser für die Kunst. Zehn Gemeinden haben sich um eine Förderung ihres Ausstellungsprojektes beworben. Das Projekt W.I.R. vom Künstler Herbert W.H. Hundrich, eine Ausstellung in der Dorfkirche Buchholz oder die Aktion „Die Kunst ins Dorf holen“ der Künstler vom Mittelhof Gessin stehen beispielhaft für die Förderung von Künstlern durch die Kooperation von „Kunst heute“ mit den Gemeinden der Nordkirche.

Fast ein Überangebot an Kunst im Land. Es wird aber übersichtlicher, wenn der Besucher es sich sortiert: „Wer sich interessiert, kann sich auf unserer Internetseite das Angebot anschauen und sich die Ergebnisse regional oder nach Vorlieben filtern“, rät Thomas Häntzschel.

Das vollständige Programm ist zu finden unter www.kunstheute-mv.de

Von Thorsten Czarkowski