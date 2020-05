„Kunst offen“: Künstler in MV trotzen Corona und öffnen ihre Ateliers

Rostock/Usedom/Stralsund

Kunst in blühenden Gärten, in alten Bauernkaten, kleinen Galerien oder herrschaftlichen Schlössern können Besucher am kommenden Wochenende bei der 26. Auflage von „Kunst offen“ endlich wieder genießen. Denn, die gute Nachricht: Die Veranstaltung findet trotz Corona-Pandemie statt – wenn auch unter Einhaltung der vom Land vorgegebenen Verordnungen und Schutzstandards.

Immerhin rund 600 Künstler und Kunsthandwerker anstelle der sonst rund 800 öffnen vom 30. Mai bis 1. Juni ihre Ateliers, Galerien und Werkstätten für Besucher. Musik, Theater und Lesungen runden die Aktion ab. Damit wird zu Pfingsten die erste landesweite Aktion in Mecklenburg-Vorpommern in dieser Saison veranstaltet.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

„Kunst offen“ mit Einschränkungen

„Das Format existiert fast so lange wie das Urlaubsland MV. Wir freuen uns, dass sich so viele Kunstschaffende trotz der Umstände bereiterklärt haben, diese Geschichte weiterzuschreiben“, so Birgit Hesse, Präsidentin des Landestourismusverbandes. Wenn auch mit Einschränkungen: Zentrale Eröffnungsveranstaltungen wird es weder in Mecklenburg noch in Vorpommern geben.

Auch die Zahl der Künstler ist in diesem Jahr zurückgegangen: Mehr als 280 Kunstschaffende öffnen in Mecklenburg ihre Ateliers. „Rund 400 waren es in den vergangenen Jahren. 370 Anmeldungen hatten wir vor dem Ausbruch der Pandemie. Aber viele Künstler haben nun coronabedingt abgesagt“, sagt Anett Bierholz, Geschäftsführerin vom Verband Mecklenburgischer Ostseebäder.

„Viele Künstler haben coronabedingt abgesagt“

Ein „Kunst offen“ wie es die Besucher kennen, werde es in diesem Jahr nicht geben, gibt sie zu bedenken. „Gemütlich zusammen Kuchen essen oder Wein trinken, um mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen, oder gemeinsames Arbeiten in der Werkstatt – all das fällt leider aus“, so Bierholz. Zu den Vorgaben vom Land gehören idealerweise getrennte Ein- und Ausgänge, damit die Besucher im Einbahnstraßensystem durch die Ausstellungen geleitet werden können. Wo dies nicht möglich ist, müssten die Besucherströme geleitet werden.

Pflicht ist auch das Tragen von Mund- und Nasen-Schutz. Besucher werden zudem gebeten, einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Meter zu Personen einzuhalten, die nicht aus dem eigenen Haushalt stammen und die Schutzhinweise vor Ort zu beachten.

Zur Galerie Diese Galerien öffnen am Pfingstwochenende ihre Türen

„Trotzdem ist die Veranstaltung ein positives Signal für viele Kunstschaffende und auch für die Besucher“, so Bierholz. In Vorpommern beteiligen sich 216 Künstler an 112 Standorten. Etwa ein Drittel der angemeldeten Künstler habe die Teilnahme wegen der Corona-Pandemie wieder zurückgezogen. In der Mecklenburgische Seenplatte finden Besucher rund 115 Kulturschaffende an 90 Orten. Während in Vorpommern blau-weiße Fahnen im Winde wehen, weisen in Mecklenburg gelbe Sonnenschirme auf die offenen Kunstorte hin.

„Grünes Zitat“ im Schlosspark Kaarz

Und dabei ist die Auswahl recht vielfältig: Im ausladenden Schlosspark Kaarz zwischen Sternberg und Bruel können Besucher zu Pfingsten auf Entdeckungsreise gehen: Dort hat das Künstlerpaar Ruzica Zajec und Broder Burow die Schau „Das grüne Zitat“ initiiert, bei der sechs regionale und überregionale Künstler ihre eigens für den Park entworfenen Arbeiten zeigen. Dazu gehören unter anderem der Schweriner Künstler Thomas Sander, der als „Wächter“ sechs historische Parkuhren auf dem Rasen aufgestellt hat, sowie die Rostocker Künstlergruppe Schaum, die mit ihrer Installation „Fahnenflucht“ den Wertewandel in der Gesellschaft illustriert.

Skulpturenpark auf dem Dänholm

Ein hölzernes Empfangskomitee erwartet Besucher von „Kunst offen“ am Wochenende am alten Marinehafen auf dem Dänholm. Seit 2003 fertigt Holzbildhauer Raik Vicent dort mit der Kettensäge Großskulpturen aus alten Baumstämmen. Mehr als 200 Skulpturen stehen in seiner Werkstattgalerie mit Skulpturenpark – darunter naturalistische bis abstrakte Holzarbeiten, die von maritimen Motiven bis zu Torsi und Akten reichen und mit Sprayfarbe veredelt werden.

„Die Corona-Regeln so umzusetzen, wie sie vorgegeben sind, ist sehr schwierig und auch kurzfristig“, sagt der Künstler. Dennoch habe er sich bemüht, alles zu beherzigen. Unter anderem dürften Besucher bei ihm am Wochenende nur paarweise in die Werkstattgalerie. „Zum Glück stehen viele Figuren draußen, dort ist das Gelände eher weitläufig“, so Vicent.

Schmuck aus Kronkorken und Schraubverschlüssen

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte können Besucher unter anderem in der Kronkorkenschmiede von Markus Metz in Altenhagen einkehren. Dort werden Kronkorken und andere Schraubverschlüsse liebevoll zu nachhaltigem Schmuck und Blumen weiterverarbeitet. „Wegen der strengen Auflagen wollte ich erst nicht mitmachen. Außerdem wollte ich den Besuchern nicht zumuten, eine Schau mit Maske anzugucken. Dann hatte ich die Idee, die Schau im Freien zu machen“, sagt Metz, der seine Upcycling-Arbeiten nun kurzerhand im Garten präsentiert. „Interessierte können unter den geltenden Auflagen natürlich auch einen Blick ins Atelier werfen“, sagt der Künstler. Dort finden sich unter anderem Instrumente, die Metz aus Elektroschrott baut.

Galerie im Hühnerstall

Urig geht es in der lauschigen Galerie im Hühnerstall in Krummin auf Usedom zu: Dort führt der Weg über holpriges Kopfsteinpflaster zur ehemaligen Behausung des Federviehs, wo eingebettet in einen Feng-Shui-Garten Arbeiten der Künstlerin und Betreiberin Margret Schreiber-Gorny gezeigt werden. „Dazu gehören impressionistische Landschaften und Blumenstillleben“, sagt die 72-Jährige. Nebenan im Atelier zeigt die Künstlerin ihre maritimen Collagen aus Leinen, Seide und Leder sowie Bilder mit Meeresmotiven und Landschaften. Inspirationen holt sich die Künstlerin meist direkt vor der Haustür.

„Dadurch, dass wir drei Räume und einen Garten mit mehreren Sitzplätzen haben, können wir auch die Vorgaben des Landes ganz gut umsetzen“, sagt Schreiber-Gorny. Mit einem Pfeil hat sie Ein- und Ausgang gekennzeichnet und leitet die Besucher über einen Rundweg um die Scheune übers Gelände. Die gebürtige Rostockerin hat seit 30 Jahren ihre Galerie und ist von Anfang an bei dem Format dabei. Schon seit Himmelfahrt stünden wieder Besucher vor der Tür. „Ich freue mich, dass es nun endlich wieder losgeht und dass das Angebot trotz Corona wieder so gut angenommen wird.“

Weitere Infos und alle teilnehmenden Künstler unter:www.auf-nach-mv.de/kunstoffen

Lesen Sie auch:

Von Stefanie Büssing