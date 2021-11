Bützow

Es ist eine riesengroße Wunderkammer, die sich hinter der Tür des von außen frisch sanierten Hauses in der Langen Straße in Bützow öffnet. Man tritt der kleinen Stadt an der Warnow wohl nicht zu nahe, wenn man sagt, so einen Ort, vollgestopft mit Werken namhafter Künstler, ausgerechnet hier nicht erwartet zu haben. Noch überraschender ist nur die Begegnung mit den Machern hinter dem Kunsthaus an einem frischen Herbsttag.

Frisch die Temperaturen auch drinnen – die Jacke bleibt lieber an. Dafür wärmt der Kaffee, den Karin Zießnitz serviert. Ihr Mann, Karl-Werner Zießnitz, kommt umstandslos zur Sache: „Alles, was Sie hier sehen, machen wir drei – seit 13 Jahren.“ Neben seiner Frau hat sich Frank Chlouba dazugesellt. „Angefangen haben wir ohne Strom, Wasser und Heizung“, erzählt Zießnitz weiter. „Jetzt heizen wir mit Holz. Aber noch nicht. Wenn oben unter fünf Grad sind, dann machen wir die Öfen an.“ Man merkt, er hat die Geschichte schon einige Male erzählt und dafür immer wieder Staunen und Respekt geerntet. Zu Recht.

Kunsthaus zeigt Bilder auf 700 Quadratmetern

Auf fast 700 Quadratmetern hängen hier Arbeiten von Joachim John, Oskar Manigk, Matthias Wegehaupt, Malte Brekenfeld, Michael Wirkner, Ronald Paris, Joachim Lautenschläger, Tanja Zimmermann. Das Who is Who der Kunstszene Mecklenburg-Vorpommerns. Die meisten Bilder haben die Kunsthaus-Macher selbst aus den Ateliers abgeholt. Dabei fing alles ganz anders an.

Eigentlich wollte Karl-Werner Zießnitz 2008 nur seine eigenen Arbeiten zeigen. Das Haus stand leer, die Stadt überließ es ihm für die Dauer einer Ausstellung. „213 Arbeiten von mir, das war für mich eine dolle Sache“, sagt der heute 75-Jährige. Doch dann bekam alles eine Eigendynamik.

Aktuell Sonderausstellung mit Hans W. Scheibner

Von Anfang an dabei: Frank Chlouba. Er erzählt: „Das sind ja beides meine ehemaligen Kunstlehrer. Von 1982 bis zur Wende kam ich zu ihrem Malzirkel in ihrem Privathaus.“ Dann ein Bruch. Der 57-Jährige, der 1989 mit einem Plakat demonstrierte, auf das er „Visafrei von Bützow bis Hawaii“ gepinselt hatte, sah sich in der Welt um. Das Ehepaar Zießnitz unterrichtete am Gymnasium. Aber als es mit dem Kunsthaus losging, war Chlouba wieder da.

Jahr um Jahr sanierten er und Zießnitz Raum für Raum. Die Stadt zeigte sich offen für weitere Ausstellungen mit anderen Künstlern und überließ den dreien das Haus. Künstler, die sie ansprachen, überließen ihnen wiederum ihre Arbeiten. „45 Leute hatte ich angerufen, als ich die Idee mit der Dauerausstellung hatte, 43 haben sofort zugesagt.“ Hinzu kommen jedes Jahr vier bis sechs Sonderausstellungen, wie die aktuelle mit Arbeiten von Hans W. Scheibner.

Das Kunsthaus in Bützow Das Kunsthaus zeigt in der Dauerausstellung 40 Künstler aus MV sowie regionale Künstler aus dem Bützower Umkreis. Zudem wechseln sich Personal- und Gruppenausstellungen.Adresse: Kunsthaus Bützow, Lange Straße 20.Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 15 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 15 Uhr. An Feiertagen hat das Kunsthaus geschlossen. 

„So was gibt’s ja sonst nirgends“

Künstler zu finden, die in Bützow ausstellen wollen, ist nicht mehr schwer: „Wir sind schon eine anerkannte Nummer, so was gibt’s ja sonst nirgends“, sagt Zießnitz bei einem Rundgang. Vor fast jedem Bild bleibt er stehen, erzählt etwas zum Künstler oder wie es den Weg hierher gefunden hat. Auch eine Landschaft von Chlouba lobt er: „Er ist ein großes Talent und auch immer noch unser Schüler. Aber inzwischen kritisiert er auch mich, wenn ich male.“ Spannend werde es, wenn ein neues Bild eintreffe: „Dann rennen wir durch die Ausstellung und diskutieren, wo es hinpasst.“

Optisch erinnert Zießnitz an Alfred Biolek und ist ebenso unterhaltsam. „Ja, das höre ich nicht zum ersten Mal.“ Dann zieht er eine Brille aus der Tasche und erzählt die nächste Anekdote: „Die hier habe ich mir gekauft für eine Ausstellungseröffnung. Das war so als Gag gedacht. Aber dann hieß es: Oh Gott, jetzt ist er im Kunsthaus und hat auch noch so eine Brille.“

„Das Wesentliche ist, dass die Bilder sich wohlfühlen.“

Wie sehen sich die drei hier: Warum die ganze Arbeit? Chlouba, der nicht studiert hat, sagt: „Das hier ist meine Uni. Man lernt so viel Kunst und Künstler kennen.“ Sind sie Kunstenthusiasten? Zießnitz winkt ab: „Nein, gar nicht, das wäre mir zu stressig. Außerdem kann ich besser singen als malen. Wahrscheinlich würde ich schon im Rollstuhl sitzen, wenn das hier nicht wäre. Es hält mich ab, dummes Zeug zu machen. Meine Frau ist die Seele des Hauses.“

Und was treibt sie an? „Es ist ja auch eine Verpflichtung, dass es so einen Ort gibt“, sagt Karin Zießnitz. „Es ist eine Aufgabe.“ Reich werden sie nicht davon. Die einzigen Einnahmen landen bei Eröffnungen in der Spendenbox und werden in Brennholz investiert. „Das Wesentliche ist“, fasst Karl-Werner Zießnitz zusammen, „dass wir hier Bilder ausstellen und dass die Bilder sich wohlfühlen.“

Von Juliane Schultz