Kunstverein zu Rostock: „Spüren den Hunger nach Kunst“

Es gibt auch Überraschungen. „Das Steffi Böttcher jetzt ­Vogelaquarelle malt, freut mich“, sagt die Rostocker Malerin Grit Sauerborn (57). Bislang war ihr Böttcher „nur“ als Gebrauchsgrafikerin bekannt. Und der Rostocker Grafiker Matthias Dettmann (41) ist angetan von der „altmeisterlichen Arbeit“ von Christoph Knitter, auf dessen Bild vor schwarzem Hintergrund ein Blumenstrauß zu sehen ist. „Dass ein junger Künstler sich mit so einem Thema beschäftigt, ­beeindruckt mich“, erzählt Dettmann, der zum Vorstand des Kunstvereins zu Rostock gehört.

Der Verein, dessen Wurzeln bis 1840 zurückreichen, hat es sich zur Tradition gemacht, alle zwei Jahre eine Verkaufsausstellung auf die Beine zu stellen, die frische künstlerische Arbeiten eines Teils der mehr als 110 Vereinsmitglieder vorstellt. Bis zum 27. Februar zeigt die Galerie des Kunstvereins (Amberg 13) unweit der Petrikirche Werke aus Malerei, Fotografie, Grafik, Plastik, Installation oder Videokunst. „Wir sind zumindest in dieser Aus­stellung wie ein Gemischtwaren­laden“, sagt Thomas Häntzschel, Vorsitzender des Vereins, scherzhaft in Anspielung auf die unterschiedlichen Kunstformen. „Die Kunstwerke sollen das aktuelle Schaffen der Rostocker Künstler präsentieren“, erläutert der 57-jährige Fotograf. Für Grit Sauerborn ist so ein Start ins Jahr „ein schöner Auftakt, um gestärkt loszulegen“. Und um sich an den Arbeiten der Kollegen zu erfreuen.

Junge Künstler zieht es nach Rostock

Doch wer erfreut sich noch, außer den Künstlern selbst, an den Werken der Galerie? „Seit einiger Zeit wird das Publikum gemischter und heterogener, neben älteren Be­suchern kommen mehr und mehr jüngere“, so die Malerin Grit Sauerborn. „Wir verlieren wohl nach und nach auch das angestaubtes Image, das Vereinen irgendwie anhängt“, ergänzt Thomas Häntzschel. Junge Künstler ziehen in die Stadt, wirken hier, vernetzen sich, spielen auf ­allen sozialen Kanälen ihre Trümpfe aus, sorgen für notwendige Unruhe und Provokationen. „Das Publikum honoriert das, wir spüren den ­Hunger nach Kunst, jetzt durch ­Corona noch intensiver“, sagt Häntzschel.

Acht Wechselausstellungen geplant

Für den sprichwörtlichen Hunger gibt es in diesem Jahr acht Wechselausstellungen in der Galerie des Kunstvereins. So widmet sich im März und April eine Schau zum Tag der Druckkunst am 15. März der traditionellen Technik der ­Radierung. Es folgt ein weiterer Teil einer Ausstellungsreihe, in der jeweils ein Mitglied der historischen Vereinigung Rostocker Künstler, die es von 1919 bis 1933 gab, in Dialog mit einem zeitgenössischen Künstler gesetzt wird. „In diesem Jahr stellen wir Thuro Balzer (1882–1967) zusammen mit Johannes Müller (1935–2012) aus“, so Häntzschel.

Künstler kommen aus der Ferne

Programmatischer Schwerpunkt des Jahres sind generell Doppelausstellungen. „Ros­tocker Künstler konnten je einen Gast ‚aus der Ferne‘ einladen“, berichtet Matthias Dettmann. So kommt es beispielsweise, dass Grit Sauerborn am Ende des Jahres zusammen mit der Moskauer Malerin Natalia Petrova ins Rennen geht. Andere „ferne“ Frauen und Männer beziehungsweise deren Arbeiten reisen aus Österreich, China, Berlin oder Leipzig an. Zu den Rostocker Pendants gehören neben Grit Sauerbruch und Thomas Häntzschel auch Rando Geschewski, ­Lotte Buch, Jaqueline Duhr und ­Felix Fugenzahn. Die Werke stammen verschiedenen Bereichen, ­etwa Videos und Objekte, Fotografie, Zeichnung und Malerei.

Stadt Rostock trägt die Kosten

Volles Programm also, trotz der Corona-Einschränkungen seit zwei Jahren. „Wir haben den Kopf nie in den Sand gesteckt – in den Ateliers wurde ja trotzdem weitergearbeitet und Projekte wurden geschmiedet“, betont Sauerborn. Laut Häntzschel konnte sich der Verein stets auf die Finanzierung durch die Stadt verlassen. Das sei wichtig für die Galerie des Kunstvereins gewesen. Mit Finanzierung meint Häntzschel vor allem das Tragen der Miet- und Ausstellungskosten – der Vorstand arbeitet ehrenamtlich für den „Gemischtwarenladen“.

Öffnungszeiten: täglich außer montags 14 bis 18 Uhr, freier Eintritt

Von Klaus Amberger