„L’Chaim“ – So feiert die Jüdische Gemeinde Rostock das Leben

Rostock

Gemeinsam zu essen, trinken, lachen und weinen – an einem einzigen Abend – ist eine intensive Erfahrung. Die Eröffnung der 4. Jüdischen Kulturtage hat dieses Wechselbad geboten.

Zunächst laden die Mitglieder der Jüdischen Gemeinde in der Buchhandlung Hugendubel zu israelischen Speisen von Hummus, Falafel, Salaten bis zu Blätterteiggebäck – alles eine Farb- und Geschmacksexplosion. Dazu reicht Irina Kasakova koscheren Wein: „Statt Prost! sagt man auf Hebräisch L’Chaim, auf das Leben“, erklärt sie.

Irina Kasakova (rechts) verteilt Kostproben koscheren Weins zur Eröffnung der 4. Jüdischen Kulturtage Quelle: Juliane Schultz

Grajina Benalia ist wiederholt mit dabei: „Für mich bieten die Tage ein ganz besonderes kulturelles Angebot.“ Sie hat in Usbekistan Musik studiert und lebt heute in Rostock. Auf den antisemitischen Anschlag in Halle angesprochen, sagt sie: „Die Reaktion der Regierung und Bevölkerung macht mich stolz, in diesem Land zu leben. Wir fühlen uns beschützt.“ Trotzdem räumt Gemeindevorsteher Juri Rosov ein, dass er darüber nachgedacht hat, ob man die Kulturtage überhaupt durchführen könne. Und er bestätigt: „Wir müssen jetzt mehr für die Sicherheit tun“.

„Die Jüdische Gemeinde sind wir.“

Bewegende Worte findet Justizministerin Katy Hoffmeister ( CDU) in ihren Grußworten: „Die Jüdische Gemeinde sind wir. Wir sind Rostock.“ Und sie macht eine Ankündigung: Künftig möchte sie in ihrem Ministerium einen Beauftragten für Jüdisches Leben einsetzen.

OB Madsen schafft es den bis auf den letzten Platz gefüllten Raum zum Lachen zu bringen. Bildhaft schildert er die russisch-dänischen Verständigungsschwierigkeiten bei seinem Antrittsbesuch bei der Gemeinde. „Ich habe nicht alles verstanden, aber es klang richtig.“

Der wortgewaltige Abschluss bleibt jedoch André Herzberg überlassen. Er singt einige Lieder seines neuen Albums und liest aus seinem Roman „Was aus uns geworden ist.“ Der Mann, der mit seiner Band Pankow den Soundtrack der Wendezeit schrieb, findet auch 30 Jahre später noch berührende Töne.

André Herzberg las in der Rostocker Buchhandlung Hugendubel anlässlich der Eröffnung der Jüdischen Kulturtage aus seinem zweiten Roman Quelle: Juliane Schultz

Das Programm 17. 10., 17.30 Uhr Frieda 23, Filmvorführung „Oscar“, Gespräch mit Alexander Smoljanski, Moderation: Juri Rosov 23. 10., 18 Uhr Jüdische Gemeinde Rostock, Konzert „Clarinetomania“ 26. 10. 19.30 Uhr Theater des Friedens, Konzert „Seiltänzerin ohne Netz“ 27. 10., 16 Uhr Jüdische Gemeinde Rostock, Durch das jüdische Jahr 28. 10., 19 Uhr Frieda 23, Kino „Lebenszeichen - Jüdischsein in Berlin“ 29. 10., 19 Uhr Max-Samuel-Haus, Jüdische Gauchos, Lesung 31. 10., 15 Uhr Peter-Weiss-Haus, Kinderoper „Das Tierhäuschen“ 2. 11., 20 Uhr Bühne 602, „Lerne lachen, ohne zu weinen“ 3. 11., 17 Uhr Kirche Warnemünde, Klezmer trifft Derwisch trifft Orgel 4. 11., 16 Uhr Rathaus-Foyer, Ausstellung, Werke der Jüdischen Gemeinde 5. 11., 18 Uhr Foyer des Rathauses, Diskussion „War Jesus ein Messias? Jüdische vs. christliche Sicht“. 6. 11., 18 Uhr Bühne 602, „Liebe mit Hindernissen“, Schauspiel www.synagoge-rostock.de

Mehr zum Thema

Nach Anschlag in Halle: Juden in Rostock bekommen viel Zuspruch

Was die jüdische Gemeinde in Rostock so besonders macht

Von Juliane Schultz