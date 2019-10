„La Traviata“ hatte in Rostock Premiere

Rostock

Es ist die Geschichte einer unglücklichen Liebe, aber in diesem Stoff steckt noch viel mehr drin. Die Handlung von „La Traviata“ basiert auf dem Roman „Die Kameliendame“ (1848) von Alexandre Dumas d. J. (1824 –1895). Sie wurde aber von Giuseppe Verdi und seinem Librettisten Francesco Maria Piave für „La Traviata“ adaptiert, die Uraufführung war 1853 in Venedig. Die chancenlose Liebe des jungen Alfredo Germant (Woongyi Lee) zur wesentlich älteren Kurtisane Violetta Valéry ( Julia Novikova) bleibt dem Vater des Liebhabers, Giorgio Germant (Gihoon Kim), nicht verborgen. Er schreitet ein und will diese Verbindung zerstören. So bringt er Voletta, die inzwischen mit ihrem Liebhaber außerhalb von Paris lebt, in große Gewissensnöte. Giorgio veranlasst sie zu einem Abschiedsbrief. Die todkranke Frau beugt sich dem Druck, sie bringt also ein Opfer.

Der Opern-Stoff basiert auf dem Roman „Die Kameliendame“

Doch ihr Liebhaber ist erschüttert und dann arg enttäuscht, auf einem Maskenfest wenig später ist die Trennung des ungleichen Paares bereits ein großes Thema. Dort kommt zu einer verbalen Auseinandersetzung von Alfredo mit dem vermeintlichen Kontrahenten, Baron Duphol ( Grzegorz Sobczak). Schließlich, Violetta bleibt nur noch wenig Zeit zu leben, verschenkt sie ihr letztes Geld, aber da ist es schon längst zu spät für alle. Draußen zieht ein Karnevalszug vorbei, doch in Violettas Schlafzimmer lauert bereits der Tod, der am Ende auch den Anlass für die Reue von Vater und Sohn Germont darstellt. Die beiden begreifen, dass sie Violetta Unrecht angetan zu haben, jeder auf seine Weise. Der Zeitpunkt der Einsicht ist gekommen. Und für Violetta ein letzter klarer Moment.

In Rostock inszenierte die Österreicherin Magdalena Fuchsberger

Die Oper wurde inszeniert von Magdalena Fuchsberger, das Bühnenbild kam von Monika Biegler, eine recht innovative Videoeinspielung von Aron Kitzig unterstützte optisch das Bühnenbild und gab dem Geschehen eine zusätzliche Tiefe. Die Kostüme wurden entworfen von Kathrin Hegedüsch. Die Norddeutsche Philharmonie spielte unter der Leitung Marcus Bosch, dabei erwies sich auch, dass eine gewisse Beschwingtheit manchmal in einen Gegensatz zur tragischen Handlung geriet, aber so ist die Oper nun mal angelegt. Das aus vier Bildern bestehende Werk fesselte die ganze Zeit über, auch wenn die Inszenierung hin und wieder etwa statisch wirkte, besonders in der Maskenfest-Szene. Die Hauptrollen überzeugten auch stimmlich, besonders Julia Novikova und Gihoon Kim animierten das Publikum immer wieder zu spontanem Applaus.

Ein Klassiker der Oper, der immer noch bewegt

Die Frage, ob es nun eine richtige Liebe war oder ob das ungleiche Liebespaar im jeweils anderen Partner etwas anderes gesehen hat, bringt eine Vielschichtigkeit und auch eine Vieldeutbarkeit in dieses Stück. Längst ist über die Unbotmäßigkeit der Liebschaft zwischen Violetta und Alfredo die Zeit hinweggegangen, aber im 19. Jahrhundert war sowas noch ein großes Thema. Auf diese Weise wird seit über 150 Jahren das Opernpublikum weltweit zu Tränen gerührt. Man weiß ja schon vorher, wie es ausgeht, aber trotzdem. „La Traviata“ läuft in Rostock mit deutschen Übertiteln, was ganz naturgemäß nicht nur die Handlungsabläufe verständlicher macht, sondern beim Mitlesen zusätzlich durch eine feingesponnene und herzerwärmende Poesie erfreut.

Bravouröse Leistungen der Darsteller

Das Publikum in Rostock war am Ende ganz hingerissen, insbesondere von den gesanglichen Leistungen von Julia Novikova, Woongyi Lee und Gihoon Kim. Am Ende applaudierte man stehend. Durch die bravourösen Leistungen der Beteiligten gelangt dieser Opernklassiker nicht nur auf ein hohes Niveau, er ist auch was fürs Herz.

Von Thorsten Czarkowski