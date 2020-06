Landesbühne in Zinnowitz plant Open-Air-Shows und Vineta-Special

Zinnowitz

Mittwochfrüh im Ostseebad. Das Kreischen bärenstarker Motorsägen durchdringt den nahen Wald am Areal der Zinnowitzer Freilichtbühne. Wie von einer Expertise vorgegeben, müssen etliche schwer kranke, von außen allerdings noch stattliche Rotbuchen fallen. Die erfahrenen und umsichtig agierenden Mitarbeiter der Ziemitzer Firma Konzept Grün bedienen sich dazu der Hilfe eines 150-Tonnen-Kranes. Schließlich wird kurz vor Mittag schon die dritte Charge der innen faulen Stämme mit Restwandstärken von nur noch elf bis 24 Prozent stückweise abgetragen.

Und zwar so, dass weder die baulichen Einrichtungen des Vineta-Areals noch die umstehenden, gesunden Bäume in Mitleidenschaft gezogen werden. Eine Sisyphusarbeit! „Aber das muss sein, schließlich gilt es, auch künftig die Sicherheit aller unserer Gäste zu garantieren“, sagt mit Wolfgang Bordel der Schöpfer und jährliche Drehbuchautor des Festivals.

Ein schickes Tontechnikstudio

Seine eigentlich bereits 24. Auflage wird coronabedingt nun in einer abgespeckten, aber modernen Form en miniature stattfinden. Von einer Ersatzvariante will freilich niemand sprechen, von einer zeitgemäßen, digitalen Produktion schon eher. Dafür haben auch die Techniker um Hans-Jürgen Engel in den zurückliegenden Wochen die Hardware-Voraussetzungen geschaffen. Erdkabel wurde neu verlegt, die Hydraulik der Hebebühne auf einen modernen Stand gebracht und ein schickes Tontechnikstudio eingerichtet. „Vieles, was über die Jahre immer wieder verschoben werden musste und schließlich liegen geblieben war, konnten wir nun endlich erledigen“, freut sich Engel.

Von einer fünf Meter hohen Brücke über die Bühne werden bei künftigen Inszenierungen beispielsweise mit Fackeln ausgerüstete Vineter das Publikum grüßen – ihre Höhentauglichkeit vorausgesetzt. Schließlich ist die Bühne neu bebrettert worden, und ihr vorderes Portal wurde ausgetauscht.

Ein ausgeklügeltes Sonderprogramm

So hat die zunächst schmerzhafte Zwangspause auch ihr Gutes in Sachen Vinetafestspiele gehabt. Dazu zählt, dass die Geschichte für den nächsten Sommer vom Erzähler Bordel bereits fertig geschrieben ist und 2021 wohl nur noch einmal aufgehübscht – und womöglich neuen gesellschaftlichen oder politischen Entwicklungen – angepasst wird. „Kein Problem“, lächelt der ehemalige Intendant der Vorpommerschen Landesbühne alle Ärgernisse der zurückliegenden Frühjahrswochen weg. „Das Theater lebt. Und wir waren und sind nicht untätig“, ist die Botschaft, die er und sein Nachfolger Martin Schneider mitsamt dem Ensemble an das kulturinteressierte Volk bringen wollen.

Noch kleben auf den Litfaß-Säulen der Insel Plakate mit der freundlichen Botschaft „Wir sehen uns wieder“. Doch schon ist absehbar, dass dies bereits in wenigen Wochen mit einem extra ausgeklügelten Sonderprogramm der Fall sein wird.

Am Tag der geplanten Premiere, dem 27. Juni, wird es nicht nur ein Vineta-Special auf der Freilichtbühne, die dann bei Einhaltung der Abstände bis zu 300 Gästen Platz bietet, geben, sondern auch ein neues Format aus der Taufe gehoben werden. Eine Radio-Show zum Zuschauen nennen es die Macher, Infotainment soll es beinhalten. Und unter einem wöchentlichen Podcast können sich besonders junge Leute in etwa vorstellen, wie es ausschauen wird. Zu diversen Episoden aus einem knappen Vierteljahrhundert vinetischer Geschichten wird an Abenden bis zum 27. August erinnert werden. Bei Teil eins mit dabei sein sollen unter anderem die Schauspieler Anna Jamborsky (Einhorn Fabella) und Erwin Bröderbauer (Konsul Warin).

Gysi und Kaminer haben zugesagt

Erfolgreich waren schließlich außerdem intensive Bemühungen der Vorpommerschen Landesbühne, etliche der für das „Blechbüchsenformat“ gebuchten Sommer-Veranstaltungen nach draußen zu verlegen. Noch sind nicht alle Verabredungen in trockenen Vertrags-Tüchern, doch Gregor Gysi, Rainald Grebe und Wladimir Kaminer haben bereits zugesagt. Mit Desiree Nick und Markus Maria Profitlich ist man im finalen Gespräch. Die Botschaft an Einheimische wie Ostseeinselurlauber ist klar: Niemand muss auf Usedom ohne Kultur bleiben! Der Kartenvorverkauf beginnt am 15. Juni.

Von Steffen Adler