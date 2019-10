Rostock

Gitarrenriffs und Schlagzeugsoli, feiernde Fans und Bands außer Rand und Band: Das sind die Zutaten für das Landesrockfestival MV. Das Konzertevent steigt am Sonnabend (19. Oktober) im Rostocker Mau-Club und bietet sechs Newcomern eine Bühne. In diesem Jahr geht das Festival in die 27. Runde und diese Musiker...