Leidenschaftlicher Bühnenmann: Theater-Urgestein Wolfgang Bordel wird 70

Wolfgang Bordel wird am 21. Januar 70 Jahre: Nicht nur an der Vorpommerschen Landesbühne und Theaterakademie Zinnowitz verehrt man den Ex-Intendanten, Regisseur und Autor der Vineta-Saga.

Ein Leben für die Bühne: Wolfgang Bordel feiert am 21. Januar seinen 70. Geburtstag. In unzähligen „Vineta-Inszenierungen“ auf der Bühne in Zinnowitz ließ er die Stadt für das Publikum wiederauferstehen. Quelle: Steffen Adler